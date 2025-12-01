“Matalo, mandalo al hospital”: un adolescente fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Salta (Video: El Tribuno)

Una pelea entre jóvenes ocurrida en la ciudad de General Güemes, en la provincia de Salta, a la salida de un boliche, dejó a un adolescente brutalmente golpeado, aunque fuera de peligro. El hecho quedó registrado por un testigo y fue viralizado este domingo a través de las redes sociales.

Las imágenes que circularon muestran cómo, a poco más de una cuadra del local bailable, uno de los jóvenes derriba a otro sobre la calzada y lo golpea repetidamente con los puños, sin que nadie intervenga para detener la agresión.

Durante la escena, varios presentes incitan la violencia con gritos que quedaron registrados en el video viralizado: “Matalo, matalo, mandalo al hospital”, se escucha decir a uno de los testigos.

A pesar de la intensidad de la golpiza, la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de riesgo, de acuerdo con la información proporcionada por El Tribuno. Hasta el momento, no se realizó ninguna denuncia policial relacionada con el hecho.

La difusión del video provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su consternación y compararon el incidente con el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

En el portal Latidos Güemes, donde se publicó el video, una usuaria preguntó: “¿Alguien sabe cómo está el chico que golpean salvajemente? La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje!”. Otro comentario advertía sobre las consecuencias de estos actos: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira le puede arruinar la vida a una familia entera y la de ellos mismos”.

Tres mujeres atacaron a golpes a una joven a la salida de un boliche en Salta

Hace una semana, una joven fue brutalmente agredida por al menos tres mujeres a la salida de un boliche en la localidad de Embarcación, al norte de Salta, durante la madrugada del domingo.

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Yrigoyen y 20 de Febrero, donde la víctima fue interceptada a pocos metros del local bailable y recibió golpes dirigidos principalmente a la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo sin posibilidad de defenderse.

La calle Yrigoyen 20 en la localidad salteña de Embarcación donde una mujer fue dejada tirada en el piso luego de recibir el ataque de otras tres (Google Maps)

Las agresoras aprovecharon el tumulto para huir rápidamente, dejando a la joven tendida en la vereda, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Pocos minutos después del ataque, la Policía llegó tras recibir un aviso de emergencia. Aunque los oficiales no lograron localizar a las responsables, aseguraron el perímetro mientras aguardaban la llegada del servicio de salud local. La joven recibió las primeras atenciones médicas en el sitio antes de ser trasladada a un centro de mayor complejidad.

Según información obtenida por el medio local El Tribuno, existen cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones del lugar del ataque. Se espera que las imágenes captadas por estos dispositivos sean clave para identificar a las agresoras.

Durante la investigación, la Policía recolectó testimonios de testigos que aportaron detalles sobre el ambiente previo al ataque y el comportamiento de las mujeres involucradas. Entre quienes presenciaron la escena, se repite la percepción de que el nivel de violencia fue inesperado y alarmante.

Hasta el momento, la instrucción policial confirmó que no hay detenidos relacionados con la agresión. Tanto la Policía de Salta como la Justicia continúan con las tareas de identificación de las responsables y la recolección de material fílmico.

Familiares y allegados a la joven agredida han reclamado públicamente mayor seguridad y un control más estricto en las salidas de los boliches, exigiendo respuestas ante un episodio que ha dejado a la comunidad en estado de alerta.