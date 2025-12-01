Crimen y Justicia

Internaron a una bebé con signos de maltrato en Córdoba: presentaba golpes, quemaduras y una intoxicación por cocaína

El papá de la menor señaló que fue a buscar a su hija a la casa de su madre y, ante el cuadro desesperante, pidió ayuda. Las autoridades tomaron intervención en el caso

Guardar
El menor permanece internado en
El menor permanece internado en el Hospital Municipal de Córdoba

Una bebé de un año y seis meses se encuentra internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, bajo custodia policial tras haber sido diagnosticada con intoxicación por clorhidrato de cocaína, quemaduras y traumatismos.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba, el padre de la niña llegó la tarde del sábado al centro de salud solicitando atención urgente para su hija, a quien había retirado poco antes del cuidado de la mamá. El hombre manifestó que observó lesiones físicas en distintas zonas del cuerpo de la menor, por lo que acudió inmediatamente al nosocomio. Al momento de su ingreso, los profesionales detectaron, además de una notable dificultad respiratoria, quemaduras en los dedos de la mano izquierda y signos claros de falta de higiene, confirmó el portal Eldoce.

Tras ser realizada la primera evaluación clínica, se corroboró el diagnóstico de intoxicación por consumo de clorhidrato de cocaína, por lo que debieron suministrarle oxígeno y dejarla internada.

La menor quedó bajo custodia del personal policial en el mismo hospital, mientras la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº 3, Turno 4, a cargo de Eduardo Caselli, ordenó que se iniciaran las actuaciones para determinar responsabilidades.

Autoridades del Hospital Infantil Municipal confirmaron que la paciente recibe asistencia médica interdisciplinaria y permanece estable dentro del cuadro crítico.

Detuvieron a un hombre por causar graves lesiones a un bebé

Además del bebé, las autoridades
Además del bebé, las autoridades constataron lesiones en su pareja y su otra hija de 3 años

Un joven de 23 años, identificado como M. R., fue detenido nuevamente a principios de octubre en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, acusado de causar lesiones gravísimas a un bebé de 11 meses, que debió ser internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca, informaron fuentes judiciales.

El arresto ocurrió tras la denuncia de una joven de 19 años, pareja de M. R., quien declaró haber permanecido retenida durante tres días en una vivienda ubicada en Avenida Independencia al 700, junto a sus dos hijos menores. De acuerdo con el parte policial, la mujer logró escapar bajo el pretexto de llevar a su hija mayor, de tres años, al jardín de infantes y en ese momento pidió auxilio ante las autoridades. La denuncia activó un operativo policial que concluyó con la detención del sospechoso y la constatación de múltiples lesiones en la denunciante y sus hijos.

Las pericias médicas confirmaron que la joven presentaba hematomas en el rostro, el cuello y los brazos. La hija mayor también evidenciaba marcas de violencia física. Al mismo tiempo, las autoridades localizaron al bebé de 11 meses en un domicilio cercano; el menor tenía una fractura de cráneo y numerosos hematomas. Según fuentes hospitalarias consultadas, fue derivado de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde estuvo en estado reservado.

La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Lorenzo, titular de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, quien imputó a M. R. por tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género. Esta calificación obedeció a la severidad del ataque y al contexto de violencia intrafamiliar. El detenido fue trasladado por orden del Juzgado de Garantías N° 4.

Según la información que trascendió, M. R. tenía antecedentes por maltrato infantil. En 2022 fue arrestado por agredir a una nena de dos años, hija de una anterior pareja. Durante esa causa, instruida por el fiscal Eduardo Quirós de la UFIJ N° 9 de Bahía Blanca, se ordenó su detención por los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio, disponiendo el arresto el juez Guillermo Mércuri. Aquella víctima también presentó traumatismo de cráneo, múltiples hematomas y heridas compatibles con mordeduras.

La investigación continuaba abierta mientras se evaluaba la posibilidad de incorporar nuevas imputaciones en función del avance de las pericias.

Temas Relacionados

Intoxicación infantilHospital Infantil Municipal de CórdobaPolicía de Córdobadrogasúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó una banda que realizaba entraderas en el Conurbano: se sacaron fotos con un celular robado y fueron atrapados

Se les imputan dos delitos, cometidos en menos de una semana. Los ladrones se llevaron desde electrodomésticos hasta las herramientas del jardín

Cayó una banda que realizaba

Mató a su pareja en Santa Fe y murió tras chocar con su moto mientras huía

Una vez que las autoridades identificaron al fallecido en el siniestro, lograron comprobar que sus características correspondían a las del principal sospechoso por el crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo

Mató a su pareja en

Padre y futbolista reconocido en la región: quién era el joven asesinado a la salida de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

Gerónimo Carabajal tenía 26 años y fue atacado con una puñalada en el pecho en el pueblo de Melo, al sur de la provincia

Padre y futbolista reconocido en

Detuvieron a dos sospechosos de robar cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF en Ensenada

Los ladrones ingresaron al predio tras cortar el alambrado olímpico y sustrajeron el cableado y otros materiales metálicos. Tras una serie de allanamientos en Villa Eucaliptus, fueron aprehendidos dos hombres de 46 y 33 años

Detuvieron a dos sospechosos de

Mataron de una puñalada en el pecho a un joven que salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

Una pelea que comenzó dentro del evento escaló en la vía pública y terminó en tragedia. El presunto agresor tiene 30 años y está detenido. Ocurrió en el pueblo de Melo, al sur de la provincia

Mataron de una puñalada en
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Semana del arte en Miami

Semana del arte en Miami despliega ferias, museos y espectáculos únicos

Los sentimientos colectivos y representaciones sociales que permitieron el avance de la ultraderecha

La belleza del día: “Figuras interiores” o la pasión secreta de Patricia Preece y Dorothy Hepworth

Claire McCardell, la diseñadora olvidada que revolucionó la moda femenina

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista