Internaron a una bebé con signos de maltrato en Córdoba: presentaba golpes, quemaduras y una intoxicación por cocaína

El menor permanece internado en el Hospital Municipal de Córdoba

Una bebé de un año y seis meses se encuentra internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, bajo custodia policial tras haber sido diagnosticada con intoxicación por clorhidrato de cocaína, quemaduras y traumatismos.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba, el padre de la niña llegó la tarde del sábado al centro de salud solicitando atención urgente para su hija, a quien había retirado poco antes del cuidado de la mamá. El hombre manifestó que observó lesiones físicas en distintas zonas del cuerpo de la menor, por lo que acudió inmediatamente al nosocomio. Al momento de su ingreso, los profesionales detectaron, además de una notable dificultad respiratoria, quemaduras en los dedos de la mano izquierda y signos claros de falta de higiene, confirmó el portal Eldoce.

Tras ser realizada la primera evaluación clínica, se corroboró el diagnóstico de intoxicación por consumo de clorhidrato de cocaína, por lo que debieron suministrarle oxígeno y dejarla internada.

La menor quedó bajo custodia del personal policial en el mismo hospital, mientras la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº 3, Turno 4, a cargo de Eduardo Caselli, ordenó que se iniciaran las actuaciones para determinar responsabilidades.

Autoridades del Hospital Infantil Municipal confirmaron que la paciente recibe asistencia médica interdisciplinaria y permanece estable dentro del cuadro crítico.

Detuvieron a un hombre por causar graves lesiones a un bebé

Además del bebé, las autoridades constataron lesiones en su pareja y su otra hija de 3 años

Un joven de 23 años, identificado como M. R., fue detenido nuevamente a principios de octubre en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, acusado de causar lesiones gravísimas a un bebé de 11 meses, que debió ser internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca, informaron fuentes judiciales.

El arresto ocurrió tras la denuncia de una joven de 19 años, pareja de M. R., quien declaró haber permanecido retenida durante tres días en una vivienda ubicada en Avenida Independencia al 700, junto a sus dos hijos menores. De acuerdo con el parte policial, la mujer logró escapar bajo el pretexto de llevar a su hija mayor, de tres años, al jardín de infantes y en ese momento pidió auxilio ante las autoridades. La denuncia activó un operativo policial que concluyó con la detención del sospechoso y la constatación de múltiples lesiones en la denunciante y sus hijos.

Las pericias médicas confirmaron que la joven presentaba hematomas en el rostro, el cuello y los brazos. La hija mayor también evidenciaba marcas de violencia física. Al mismo tiempo, las autoridades localizaron al bebé de 11 meses en un domicilio cercano; el menor tenía una fractura de cráneo y numerosos hematomas. Según fuentes hospitalarias consultadas, fue derivado de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde estuvo en estado reservado.

La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Lorenzo, titular de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, quien imputó a M. R. por tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género. Esta calificación obedeció a la severidad del ataque y al contexto de violencia intrafamiliar. El detenido fue trasladado por orden del Juzgado de Garantías N° 4.

Según la información que trascendió, M. R. tenía antecedentes por maltrato infantil. En 2022 fue arrestado por agredir a una nena de dos años, hija de una anterior pareja. Durante esa causa, instruida por el fiscal Eduardo Quirós de la UFIJ N° 9 de Bahía Blanca, se ordenó su detención por los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio, disponiendo el arresto el juez Guillermo Mércuri. Aquella víctima también presentó traumatismo de cráneo, múltiples hematomas y heridas compatibles con mordeduras.

La investigación continuaba abierta mientras se evaluaba la posibilidad de incorporar nuevas imputaciones en función del avance de las pericias.