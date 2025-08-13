Crimen y Justicia

Rosario: un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

Ocurrió en el Complejo Penitenciario. El recluso, que está en situación de encierro desde 2016 y condenado por abuso sexual, quedó internado

Por Agustín Lago

Guardar
La placa radiográfica que develó
La placa radiográfica que develó por qué le dolía la panza

Un preso que está alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en la noche del pasado domingo. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

De acuerdo a los datos que recolectó Infobae, Oscar Fabián Rodríguez (35), oriundo de Venado Tuerto, pidió asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla que había quedado atravesada transversalmente en la zona toracoabdominal.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación. Se espera que este miércoles, de evolucionar favorablemente, pueda evaluarse su traslado al penal provincial.

El recluso, por la información que recolectó este medio, cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.

Por el cúmulo de acusaciones del Ministerio Público de la Acusación recibió una condena cuya pena vencerá en 2029, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Noticia en desarrollo

