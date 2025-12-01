Dos delincuentes robaron en un reconocido centro cultural en La Plata y golpearon a los empleados

El centro cultural Esquina América de la ciudad de La Plata fue asaltado el domingo a la madrugada por dos delincuentes armados (Google Maps)

En la madrugada del domingo, en la ciudad de La Plata, dos delincuentes armados irrumpieron en el Centro Cultural Esquina América, en la intersección de las calles 18 y 71, y agredieron a los trabajadores encargados del cierre de la jornada. El episodio incluyó amenazas de muerte, agresiones físicas y el robo de numerosos dispositivos de alto valor.

El Centro Cultural Esquina América es un espacio de referencia artística y social en la ciudad, que suele recibir a decenas de personas cada semana en talleres, muestras y otras actividades. En el momento del asalto, las instalaciones se encontraban semivacías y la seguridad, disminuida.

De acuerdo con la reconstrucción ofrecida por las víctimas, los delincuentes irrumpieron en el recinto alrededor de las 3 de la mañana, sorprendiendo a los empleados que se encontraban en un cuarto realizando tareas administrativas tras el cierre. La secuencia fue tan rápida como violenta y dejó secuelas físicas y materiales.

La agresión comenzó con un golpe en la puerta que conecta a la galería interna. Tras asomarse, los empleados advirtieron que dos hombres forzaban la entrada y avanzaban directamente hacia ellos. Ambos llevaba el rostro al descubierto.

Según consta en la denuncia a la que accedió el medio local 0221, los ladrones extrajeron cuchillos de cocina y comenzaron a gritar y a amenazar.

Las víctimas salieron por una puerta auxiliar y, al alcanzar la calle 71, se cruzaron con un patrullero

Uno de los asaltantes agredió con golpes en la cabeza a uno de los trabajadores y lo inmovilizó apoyándole el cuchillo, para asegurar que no los observara ni intentara resistir. Durante esos minutos, las amenazas físicas y verbales generaron un clima de extrema tensión, señalaron los damnificados.

Mientras un ladrón permanecía vigilando y amedrentaba a las víctimas, el otro recorrió distintos ambientes del centro cultural y sustrajo varios equipos tecnológicos, cargándolos en una mochila negra. Antes de retirarse, los atacantes volvieron a intimidar a los empleados.

El recuento inicial de lo robado incluye dos cámaras fotográficas profesionales, un lente 24-70 mm, cuatro baterías, una notebook, una tablet, un iPad 9, una cámara Blackmagic, tarjetas SD y micro SD, dos filtros ND, además de billeteras, llaves, documentación varia, dos lapiceras de insulina y dos celulares.

Los atacantes, según las víctimas, actuaron con total conocimiento del lugar y del material de valor disponible. De hecho, el centro cultural no posee cámaras de seguridad, por lo que la recolección de pruebas depende del relevamiento de cámaras municipales y privadas en la zona.

Minutos después de que los agresores escaparan, las víctimas salieron por una puerta auxiliar y, al alcanzar la calle 71, se cruzaron con un patrullero. Un rápido operativo permitió recuperar una mochila negra abandonada con una notebook adentro, aunque la mayoría de los elementos sustraídos aún no fueron hallados.

La UFI Nº 9 de La Plata quedó a cargo de la investigación. Ahora, se efectuarán peritajes en el lugar y relevamiento de cámaras ubicadas en calles aledañas. El objetivo principal es identificar el recorrido de los asaltantes y, en caso de que hayan huido en un vehículo, obtener datos precisos de la dirección y modelo.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades del espacio evalúan reforzar las medidas de seguridad, aunque reconocen que la ausencia de recursos y la poca respuesta estatal dificultan cualquier avance en ese sentido.

Mientras continúa la investigación y los responsables esperan avances en la pesquisa, la agenda de actividades quedó en pausa.