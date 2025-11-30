Crimen y Justicia

La Policía de la Ciudad detuvo en Ramos Mejía a un sospechoso de robar un camión de celulares

Un hombre de 62 años fue arrestado tras una investigación policial que incluyó análisis de cámaras y rastreo de llamadas, en relación con el asalto a un vehículo de carga de dispositivos electrónicos

El operativo terminó con a detención de un delincuente de 62 años acusado de participar de un robo bajo la modalidad pirata de asfalto de un camión cargado de celulares de alta gama.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 62 años acusado de participar en un robo bajo la modalidad de piratería del asfalto, tras un operativo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. La aprehensión se produjo luego de una investigación relacionada con el asalto a un camión cargado de celulares de alta gama.

El caso se originó a partir de la denuncia del chofer del camión, quien relató a la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 que dos individuos a bordo de una camioneta Peugeot Partner lo interceptaron cuando circulaba por Avellaneda. Según la víctima, el acompañante descendió del vehículo y, apuntándolo con un arma, lo obligó a continuar hasta el área de la Comuna 4. Allí le ordenaron bajar del camión y permanecer boca abajo en el suelo, mientras los asaltantes se daban a la fuga con la carga robada.

El operativo policial permitió capturar al sospechoso tras el robo de un camión cargado de celulares de alta gama

Las fuerzas policiales desplegaron una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, rastreo de los lectores de patentes del Anillo Digital y triangulación de llamadas realizadas por los involucrados. Gracias a estas tareas, los agentes lograron localizar al conductor de la Partner en una vivienda situada sobre la calle Rondeau al 1300, en Ramos Mejía.

La investigación siguió bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, con la intervención de la secretaría N°51. La orden de allanamiento fue autorizada y notificada al Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron documentación, cuatro celulares y la camioneta utilizada en el robo.

Durante el procedimiento en el domicilio señalado, los efectivos encontraron al sospechoso y procedieron al secuestro de documentación relacionada con los elementos sustraídos, cuatro teléfonos celulares y la camioneta Peugeot Partner utilizada en el hecho.

Otros tres piratas del asfalto detenidos

La semana pasada, el hallazgo de armas, municiones y documentación presuntamente falsa en un vehículo interceptado en Lomas del Mirador permitió a la Policía de la Ciudad detener a tres individuos, uno de ellos con pedido de captura vigente, tras una persecución que se inició por una alerta judicial.

El operativo se desencadenó cuando un Toyota Yaris fue detectado por un pórtico de control sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers, en dirección al Riachuelo, debido a un pedido de interceptación emitido por la UFIJ 4 del Distrito de Pilar, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente y fue identificado durante la requisa del vehículo.

La persecución culminó en la intersección de la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Larrea, en el partido de La Matanza, donde los agentes lograron detener el vehículo. En su interior viajaban tres hombres, entre ellos el sujeto buscado por la justicia. Al proceder a la requisa, los oficiales encontraron un arsenal compuesto por una pistola Glock 40 con numeración suprimida, munición en la recámara y dos cargadores con quince municiones cada uno, además de un kit Roni equipado con mira telescópica. También se incautaron cuatro cajas con un total de 153 municiones de calibre nueve milímetros, dos cargadores de pistola Bersa, cinco cajas con sesenta y tres municiones de fusil FAL y veintiún cartuchos de escopeta calibre 12.70.

Entre los elementos secuestrados figuraban dieciséis teléfonos celulares, una amoladora, tres chombas con la inscripción “Drogas Ilícitas PBA”, así como tres chapas patentes presuntamente apócrifas junto a sus respectivas cédulas y seguros. La documentación de vehículos hallada también presentaba indicios de falsedad, al igual que cuatro manojos de llaves, tres licencias y cuatro DNI de origen dudoso.

El operativo permitió el hallazgo de armas, municiones y documentación presuntamente falsa en un Toyota Yaris interceptado.

La UFIJ 2 de Pilar, bajo la dirección del Dr. Andrés Quintana, dispuso la detención de los tres sospechosos por el delito de robo de mercadería en tránsito, además del secuestro del automóvil y de todos los elementos vinculados a la causa.

