La Matanza: detuvieron a una banda de menores de 14 y 16 años dedicada a robar autos

Así es el video de la detención del colectivo

En las últimas horas, se conoció un nuevo caso de robo violento que tiene como protagonistas a menores de edad. Esta vez, se trata de una banda de La Matanza dedicada a sustraer autos. Los delincuentes tienen 14 y 16 años.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que este viernes fueron detenidos tres adolescentes por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y banda”, así como tenencia ilegal de un arma.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captarlos.

Las detenciones fueron en la ciudad de Villa Luzuriaga, en la intersección de avenida Presidente Perón y América. Allí, las autoridades lograron detener a J.D.V (16), R.L.R (16) y R.D.L (14). También les secuestraron un revolver calibre 22 y una mochila negra de Nike.

Según las fuentes, los detectives realizaban recorridas encubiertas en las zonas con mayor índice de robos de autos a mano armada, como parte de tareas preventivas. A la altura de Miró y General Ocampo, advirtieron a tres jóvenes que caminaban con “actitud sospechosa” en dirección a la avenida Presidente Perón.

Los menores ya registraban antecedentes penales

Lo que terminó por delatarlos fue que uno de ellos circulaba con la mano en la cintura, como si estuviera acomodándose un arma oculta entre su ropa.

Si bien los oficiales decidieron dar la vuelta a la manzana para identificarlos, los jóvenes se les perdieron de vista. Ya en las calles Bermúdez y Entre Ríos, un vecino alertó a los policías de que tres jóvenes con la misma descripción se habían fugado después de intentar robar su Ford Focus.

(DDI La Matanza)

Fue entonces cuando los policías advirtieron que los sospechosos habían abordado un colectivo de la línea 242. De inmediato solicitaron refuerzos e interceptaron el vehículo de transporte público. Los delincuentes fueron obligados a descender, sin resistencia.

El menor de 14 tenía un arma de fuego debajo de la ropa, tal como se puede observar en la imagen adjunta. Los tres fueron aprehendidos en el momento.

El menor de 14 tenían un arma debajo de la ropa.

Más tarde se comprobó que los jóvenes habían robado un Renault Kardian a una mujer de 71 años el pasado martes en Camino de Cintura y Morelli, en la misma localidad. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Poco más de diez días antes, el 14 de noviembre, habían protagonizado otro asalto a una mujer de 36 años en la calle Marcon 187, en donde le sustrajeron su Peugeot 307. Este episodio también fue captado por cámaras privadas de seguridad.

(DDI La Matanza)

Los tres detenidos tenían antecedentes por “encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad” por el pasado 18 de noviembre, cuando fueron aprehendidos a bordo de un Chevrolet Joy con pedido de secuestro activo.

Interviene en el caso el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, Juan Pablo Pepe Volpicina.

(DDI La Matanza)

Ayer, dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que ambos delincuentes tienen antecedentes penales recientes: el adolescente de 13 años había sido detenido el pasado fin de semana en los alrededores de la zona, en Barrio 15, tras el robo de otro auto.

La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Así quedó el auto robado, tras la persecución en Lugano.

Cuando los policías le ordenaron al conductor que se detuviera, este escapó y se inició una persecución que terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.

Las fuentes confirmaron que dentro del vehículo había documentación y una réplica de arma de fuego. Además, ambos menores de edad tienen antecedentes por “encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda”.