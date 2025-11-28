Detuvieron a un hombre que secuestró a su pareja y quiso prenderla fuego en Jujuy

Un hombre secuestró a su pareja, intentó prenderla fuego y quedó detenido (Google Maps)

Un hombre de 25 años fue detenido en San Pedro de Jujuy tras mantener secuestrada a su pareja bajo amenazas, golpearla y rociarla con alcohol con la intención de prenderle fuego.

El episodio se desencadenó el miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre un posible caso de violencia de género en una casa ubicada en la calle Triunvirato, en el barrio La Merced.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Jujuy al Momento, la denuncia indicaba que una mujer estaba siendo retenida contra su voluntad en el domicilio.

Al llegar al lugar, una comitiva policial fue recibida por el propietario de la vivienda, un joven de 25 años. Pese a que intentó restar importancia a la situación, permitió el ingreso de los efectivos para que conversaran con su pareja. Una vez dentro, la víctima aprovechó la presencia de una mujer policía para separarse de su agresor y relatar los hechos que había sufrido desde la noche anterior.

La mujer describió que recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo y que su pareja la mantenía bajo amenaza con un arma de fuego, advirtiéndole que la mataría si intentaba salir o pedir ayuda. Además, detalló que el agresor la roció con alcohol e intentó prenderla fuego, lo que agravó aún más la situación.

Tras escuchar el testimonio, los uniformados registraron la vivienda y encontraron un arma de fuego oculta debajo de una cama. En ese momento, el hombre adoptó una actitud violenta y fue reducido por la Policía. La víctima amplió su declaración y señaló la presencia de más armas y estupefacientes en el lugar.

El operativo policial permitió rescatar a la mujer, que sufrió lesiones en la cabeza y el torso, y secuestrar armas y drogas (Google Maps)

Con la autorización judicial correspondiente, se realizó una inspección exhaustiva que permitió hallar otra pistola, un arma de fabricación casera, un armazón de revólver y varios envoltorios de papel con sustancias estupefacientes. Todos estos elementos, junto con el detenido, fueron trasladados a la Seccional N.º 52, donde el personal policial quedó a cargo de las actuaciones complementarias bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

El personal del SAME asistió a la víctima, quien presentaba “traumatismo encéfalo craneal leve, sin pérdida de conocimiento y traumatismo intercostal”, según el diagnóstico médico. La mujer rechazó el traslado al hospital y optó por dirigirse a la dependencia policial para formalizar la denuncia.

Un caso similar en Buenos Aires

Un episodio de extrema violencia sacudió el Barrio Federal II de Ensenada a finales de octubre, cuando una mujer fue rescatada tras haber sido secuestrada y brutalmente agredida en el interior de su vivienda. La intervención policial se produjo luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación, desencadenando un operativo de urgencia en la zona de Maipú y Contarelli.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales al medio local 0221, la alarma se activó cuando los vecinos escucharon gritos desesperados y golpes provenientes de la casa de la víctima. Al arribar los primeros agentes del Comando Patrulla de Ensenada, los residentes del barrio confirmaron la gravedad del hecho, lo que motivó que, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, los uniformados ingresaran por la fuerza al domicilio.

En el interior, los efectivos hallaron a la mujer con manchas de sangre en el rostro y el cuerpo, en evidente estado de shock. El personal policial la puso inmediatamente a resguardo y solicitó asistencia médica. Mientras tanto, otro grupo de agentes localizó en las inmediaciones al presunto agresor, un hombre de treinta años, quien se encontraba alterado y fuera de control. Tras un breve forcejeo, los policías lograron reducirlo y lo trasladaron a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó aprehendido.

La vivienda permaneció bajo custodia policial mientras peritos forenses recolectaban elementos de prueba fundamentales para la causa. Según detallaron las autoridades que intervienen en la investigación, el caso fue caratulado como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanza con las actuaciones judiciales correspondientes. Por su parte, la víctima recibió contención y fue derivada para recibir atención médica especializada.