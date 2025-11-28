Delincuentes ingresaron a la casa de una jubilada en La Plata y robaron 10 mil dólares

La cuadra de la calle 62 entre 133 y 134 de Los Hornos en La Plata donde delincuentes robaron u$s10 mil de la casa de una jubilada (Google Maps)

Un grupo de delincuentes ingresaron a la casa de una jubilada en la localidad de Los Hornos, La Plata, y se llevaron 10 mil dólares en efectivo. La mujer no se encontraba en casa al momento del hecho.

La víctima había salido de su domicilio en la calle 62 entre 133 y 134 cerca de las 20 horas. Al volver pasadas las 23, halló muebles desplazados y ropa revuelta en varios ambientes. La jubilada se dio cuenta de inmediato de que la casa había sido saqueada y alertó a las autoridades.

Los agentes de la Policía Bonaerense, que respondieron al llamado, pudieron constatar la rotura de la puerta trasera. Los delincuentes habrían ingresado forzando la cerradura y recorrieron cada ambiente de la vivienda, abriendo placares y bolsos en busca de dinero o elementos de valor.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, extrajeron cerca de 10 mil dólares en efectivo, suma que equivalía a la reserva familiar acumulada durante años.

Tras conocerse el episodio, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos similares en distintos barrios residenciales de La Plata y en particular en Los Hornos. Las denuncias coinciden en que los delincuentes aprovechan momentos de ausencia de los propietarios para ingresar a las viviendas.

El dispositivo policial activado tras la denuncia de la jubilada incluyó un relevamiento de la escena y la toma de huellas dactilares.

Ahora, la Policía Bonaerense trabaja en la búsqueda de cámaras de vigilancia de propiedades linderas y comercios del sector para intentar identificar a los autores del hecho. Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni avances sustanciales en la causa.

La denuncia se tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción número 6 de La Plata, donde se espera el avance de la investigación en los próximos días a partir del análisis de pruebas recolectadas.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con los delincuentes (Noticias XFN)

Asaltaron a una mujer de 88 años mientras dormía en su casa

Unos diez días atrás, tres personas encapuchadas irrumpieron en la vivienda de una mujer de 88 años, ubicada en las afueras también de la ciudad de La Plata, y se llevaron joyas, la alianza de matrimonio y el dinero de su jubilación.

El hecho ocurrió en la zona de 218 y Diagonal 210, en El Peligro, un sector rural donde predominan quintas y donde la víctima vive desde hace décadas.

Según la denuncia, los intrusos cortaron el alambrado perimetral para ingresar a la propiedad. Uno de los implicados portaba un arma, otro empuñaba un destornillador y el tercero colaboró en la maniobra para reducir a la mujer, que descansaba en su habitación. Todos tenían el rostro cubierto y utilizaban guantes, y actuaron con rapidez. No obstante, la víctima “alcanzó a distinguir que uno de ellos tenía pelo rubio”.

Al irrumpir, los asaltantes despertaron a la mujer y la inmovilizaron: uno de ellos le colocó la mano sobre la boca para impedir que pidiera auxilio. Mientras la mantenían controlada, revisaron cada ambiente de la casa en busca de objetos de valor. Finalmente, escaparon con las joyas, la alianza y el dinero de la jubilación de la víctima. Una vez que los agresores se retiraron, la mujer logró pedir ayuda y dio cuenta de lo sucedido ante las autoridades.

La denuncia quedó registrada en la seccional de la zona y, por el momento, no se informaron avances en la investigación. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables, de acuerdo con el parte presentado en la comisaría.

El episodio —que dejó a la víctima en estado de shock— se suma a otras situaciones de inseguridad reportadas en la ciudad.