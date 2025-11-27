Condenaron a tres prestamistas que amenazaron y dejaron en la calle a una mujer por retrasarse con una deuda

El calvario de una mujer que sacó un préstamo informal por internet: recibió múltiples amenazas y perdió su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de Rosario fue víctima de extorsión y usura tras retrasarse en el pago de un préstamo informal, lo que la llevó a vender su vivienda y entregar más de 2 millones de pesos a los prestamistas. Los responsables, Franco Leonel Arias, Alexis Ángel Chamorro y Diego Luis Ovelar, recibieron penas superiores a 5 años de prisión tras un acuerdo abreviado homologado este martes en el Centro de Justicia Penal.

La investigación judicial reveló que la víctima, tras solicitar un préstamo en junio de 2024 a través de un contacto en Facebook, se vio atrapada en una espiral de intimidaciones cuando se retrasó en el pago mensual en septiembre.

El hostigamiento no solo se dirigió contra ella, sino que también alcanzó a sus familiares. Entre las amenazas recibidas, los extorsionadores exigieron que la mujer abandonara su vivienda en un plazo de 24 horas, según mensajes enviados por WhatsApp y constatados en la causa.

El fiscal Federico Rébola, encargado inicialmente de la investigación, determinó que Alexis Ángel Chamorro fue quien otorgó el préstamo original.

Condenaronn a tres hombres en Rosario por extorsión y usura (REUTERS)

Sin embargo, al momento de los reclamos, Chamorro comenzó a deslindar responsabilidades, asegurando que el dinero pertenecía a otra persona y que él solo actuaba como intermediario. Desde una línea telefónica registrada a su nombre, él mismo, haciéndose pasar por ese supuesto tercero, exigió la devolución de sumas desproporcionadas en plazos no pactados, lo que incrementó la presión sobre la víctima.

La situación se agravó cuando Franco Leonel Arias y Diego Luis Ovelar comenzaron a presentarse en el domicilio de la mujer, ya sea para intimidarla personalmente o para advertirle que enviarían a otras personas a cobrar la deuda. Estas visitas reiteradas generaron un clima de temor constante, que llevó a la víctima a desprenderse de sus bienes: vendió una heladera, su motocicleta y, finalmente, su casa. Además, entregó dos teléfonos celulares y una bicicleta como parte de pago.

El 19 de noviembre de 2024, la violencia escaló aún más. Dos hombres irrumpieron en la vivienda, discutieron con el padre de la víctima, lo golpearon y sustrajeron una notebook, una tarjeta SUBE y 200 mil pesos que se encontraban sobre la mesa.

La suma total entregada por la mujer a los extorsionadores superó los 2 millones de pesos, según la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía y citada por La Capital.

La investigación culminó el 20 de diciembre de 2024, cuando detuvieron a los tres acusados durante allanamientos en los barrios De La Carne y La Paloma, en la zona sur de Rosario. En los operativos, los agentes incautaron una bicicleta, dos motocicletas, teléfonos celulares y más de 114 mil pesos.

El proceso judicial avanzó mediante un procedimiento abreviado, acordado entre el fiscal Germán Mazzoni y la defensa de los acusados. El acuerdo, homologado por el juez Mariano Aliau en el Centro de Justicia Penal, estableció que Ovelar y Arias fueran condenados como coautores del delito de extorsión: el primero recibió una pena de cinco años de prisión y el segundo, cinco años y dos meses. Por su parte, Chamorro fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión como autor de tres hechos de usura agravada por la habitualidad.

Cayó una banda de usureros que cobraba 100% de interés

A comienzo de octubre, cinco personas fueron arrestadas acusadas de integrar una banda de usureros que otorgaba préstamos ilegales y aplicaba intereses del 100 % a quienes se atrasaban en los pagos. Con estas detenciones, ya son 16 los aprehendidos en la causa que investiga hechos de extorsión y amenazas.

Las amenazas de una banda de usureros del conurbano bonaerense

La organización, que ofrecía créditos informales a través de redes sociales, presionaba a los clientes con una escala de violencia denominada “códigos de colores”. El “alerta amarilla” advertía sobre posibles aumentos de intereses, el “alerta naranja” implicaba amenazas de golpes o privación de libertad, y el “alerta roja” se traducía en daños a la vivienda o agresiones físicas. Estas acciones quedaban registradas en chats y notas de voz enviadas a las víctimas.

Los últimos detenidos fueron identificados como Franco Nicolás M. (25), Penélope F. (40), José Alberto G. (47), Joel S. (27) y Vanesa R. (42). Los tres primeros actuaban como cobradores, mientras que los otros dos cumplían tareas administrativas, de acuerdo a lo determinado por los investigadores. La DDI de San Isidro realizó los allanamientos en domicilios de Merlo, Pontevedra, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Villa Ballester, Villa Sarmiento y La Plata, donde se incautaron dos notebooks y cinco teléfonos celulares.

En uno de los mensajes enviados a los deudores, se escucha: “Pagá, flaca, pagá o dame la tele porque voy a tu casa y te hago un desastre, la concha de tu madre. ¿Quién carajo te pensás que sos?”.

Otro audio difundido por voceros del caso advierte: “Hoy voy a tu casa y me llevo algo de valor. Vos, cuando levantaste el teléfono y pediste un crédito, te dijeron bien cómo eran las cosas. La cuota es estricta, fija y sin vuelta. Vos hace una semana que me estás dando vuelta con la primera cuota. Fijate cómo vas a hacer, porque yo hoy quiero la plata. Antes de la 1, porque voy a tu casa y me llevo cualquier cosa. ¿Con quién te pensás que estás tratando? Esto es plata, mami. ¿Qué te pensás, vendo caramelos?”.

La investigación, a cargo de la fiscal Paula Hertrig de la UFI de Boulogne, se inició tras la denuncia de una mujer de 53 años que recibió reiteradas amenazas por no poder pagar las cuotas.

El 10 de septiembre ya habían sido arrestados 10 miembros del grupo, incluido su presunto líder, Francisco Gabriel Ruiz (45), junto a organizadores, cajeras y administradoras. Semanas después, se sumó otro detenido. Los nuevos acusados serán indagados en las próximas horas.