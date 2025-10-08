“Pagá o voy a tu casa y hago un desastre”: más detenidos por la banda de usureros que cobraba 100% de interés

Las amenazas de la banda de usureros del conurbano bonaerense

Cinco personas quedaron detenidas este miércoles, sospechadas de formar parte de la banda de usureros que otorgaba préstamos ilegales y aplicaba intereses del ciento por ciento a quienes se atrasaban en los pagos. De esta manera, ya suman 16 los arrestados en la causa que investiga hechos de extorsión y amenazas.

Según fuentes policiales, los nuevos acusados fueron identificados como Franco Nicolás M. (25), Penélope F. (40), José Alberto G. (47), Joel S. (27) y Vanesa R. (42). A los tres primeros se los señala como cobradores dentro de la organización, mientras que los dos restantes cumplían funciones administrativas, de acuerdo a lo determinado por los investigadores.

La DDI de San Isidro los capturó en allanamientos a domicilios de Merlo, Pontevedra, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Villa Ballester, Villa Sarmiento y La Plata. En los procedimientos, además, se incautaron dos notebooks y cinco teléfonos celulares.

Como parte de la misma causa que lleva adelante la fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, el 10 de septiembre pasado ya habían sido arrestados 10 miembros del grupo, entre ellos su presunto líder, Francisco Gabriel Ruiz, de 45 años, y varios organizadores, cajeras y administradoras.

Imágenes de los allanamientos realizados este miércoles

Además, semanas después cayó otro acusado.

Las fuentes señalaron que la organización ofrecía préstamos informales a personas que encontraban a través de las redes sociales. Una vez que la víctima aceptaba la propuesta y recibía el dinero, empezaban los reclamos violentos por cualquier atraso.

Los clientes eran presionados para pagar con amenazas constantes. “Mirá, flaca, dejá de chamuyarme. A mí dejá de mentirme, ¿eh? Ya soy bastante grande para que me vengas boludeando. Cuando vos levantaste el teléfono y pediste plata, te dijeron cómo eran las cosas. Cuando yo fui a tu casa, te dije cómo eran las cosas. Tu primera cuota no la pagaste. Tenías un crédito de cuatro cuotas, del cual a esa hora estás debiendo ocho cuotas. ¿Qué pensás que soy pelotudo? Pagá, flaca, pagá o dame la tele porque voy a tu casa y te hago un desastre, la concha de tu madre. ¿Quién carajo te pensás que sos?“, se escucha en uno de los mensajes enviados a las víctimas y difundidos por voceros del caso.

Cuatro de los cinco sospechosos detenidos este miércoles

Otro audio decía: “No, mire, mamita, me parece que nos estamos confundiendo. ¿Qué tenés de valor? Hoy voy a tu casa y me llevo algo de valor. Vos, cuando levantaste el teléfono y pediste un crédito, te dijeron bien cómo eran las cosas. Cuando yo fui a tu casa a entregarte la plata, te dije bien clarito cómo eran las cosas. La cuota es estricta, fija y sin vuelta. Vos hace una semana que me estás dando vuelta con la primera cuota. Fijate cómo vas a hacer, porque yo hoy quiero la plata. Antes de la 1, porque voy a tu casa y me llevo cualquier cosa. ¿Con quién te pensás que estás tratando? Esto es plata, mami. ¿Qué te pensás, vendo caramelos?“.

La mecánica de hostigamiento constaba de una escala de violencia que los delincuentes llamaban “códigos de colores”: alerta amarilla era la advertencia por posible incremento de intereses, alerta naranja se aplicaba cuando pasaban a las amenazas directas de golpes o privación de libertad y alerta roja implicaba daños contra la vivienda o agresiones físicas a los deudores.

Esta escalada quedaba registrada en chats y notas de voz que la banda enviaba a sus víctimas, según describieron las mismas fuentes policiales.

Los primeros diez detenidos en la causa

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 53 años que recibió este tipo amenazas varias veces, tras no poder afrontar el pago de las cuotas.

En las próximas horas, los nuevos detenidos serán indagados.