Más de 700 envoltorios de cocaína, 11 kilos de marihuana y cuatro detenidos tras siete allanamientos en Quilmes

Los operativos se realizaron en domicilios señalados como puntos de venta de drogas por las autoridades

En el marco de una causa por narcotráfico, la Policía Bonaerense allanó este miércoles siete domicilios en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, señalados como puntos de venta de drogas. Como resultado de los operativos, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y más de 700 envoltorios de cocaína, además de la detención de cuatro personas.

Según fuentes policiales, el procedimiento se llevó adelante tras una investigación a partir de datos brindados por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, donde se advertía sobre la comercialización de estupefacientes en distintas viviendas del distrito.

Las autoridades comunales incluso aportaron nombres, apodos y domicilios donde ocurría la venta.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°20 de Quilmes, encabezada por la fiscal María Antonini, y durante los días siguientes los agentes de la Comisaría Tercera de la jurisdicción realizaron tareas de campo que constataron la actividad delictiva. Así, el juez de Garantías Martín Nolfi ordenó los siete allanamientos.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la comisaría mencionada, más el apoyo de personal de otras dependencias quilmeñas y también de Florencio Varela, Lanús, Dock Sud y Berazategui.

En una vivienda del Pasaje 2 del barrio La Esperanza, los agentes arrestaron a Miguel Ángel Castillo (32), conocido como “Micky”, y secuestraron 131 envoltorios de nailon con cocaína, otros tres con pasta base, una bolsa con 35 cubos de marihuana, un rifle de aire comprimido, recortes, una tijera y 21.300 pesos. El pesaje arrojó 37,07 gramos de cocaína, 11,43 gramos de pasta base y 27,3 gramos de marihuana.

También en el mismo barrio, en la calle Italia al 100, los efectivos detuvieron a Claudia Ester Gómez (48) y a Kevin Tomás Soto (23), pero no hallaron drogas en la casa, aunque secuestraron dos teléfonos celulares.

Otro operativo tuvo lugar en el barrio Los Álamos, sobre la calle Camino Obrero, entre Bahía Blanca bis y Mar del Plata. Allí, la policía detuvo a Javier Osmar Gómez (47), alias “Rengo Javi”. En la propiedad se hallaron 620 envoltorios de nailon con cocaína y 203 envoltorios con marihuana, ambos preparados para la venta, junto con dos celulares. El total incautado fue de 110 gramos de cocaína y 32,3 gramos de marihuana.

Un cuarto allanamiento positivo ocurrió la zona de la calle Italia y Pasaje 1 de La Esperanza, donde los uniformados hallaron 22 paquetes tipo “ladrillo”, envueltos con cinta marrón, conteniendo marihuana compactada. El test posterior arrojó un peso de 11,445 kilogramos. Allí no había personas en el lugar; el domicilio estaba señalado como un sitio de ocultamiento de la droga.

El resto de los procedimientos, todos dentro de Ezpeleta, arrojaron resultados negativos.

Los cuatro sospechosos permanecen ahora bajo arresto. Durante la mañana de este jueves serán trasladados a la sede fiscal para ser indagados.

Otro golpe al narcomenudeo

Esta semana, en el partido de Merlo, la policía detuvo a tres hombres acusados de formar parte de una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Santa Marta de la localidad de Libertad.

El caso se inició tras reiteradas denuncias de vecinos, que señalaron un aumento del delito en la zona. Particularmente, apuntaron a un domicilio de la calle Atahualpa, entre Plus Ultra y Helguera, donde dijeron que se comercializaba cocaína, viéndose un movimiento constante de compradores, y donde se produjeron varios hechos de robo, relacionados tanto con los involucrados en la venta de drogas como con algunos de sus clientes.

Todo eso fue comprobado por las autoridades, que durante el allanamiento al lugar arrestaron a los sospechosos e incautaron más de 200 dosis de cocaína fraccionada, una balanza de precisión, dinero en efectivo y elementos para el corte y preparación de las sustancias.

