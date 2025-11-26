Delincuentes ingresaron encapuchados a su casa en Chapadmalal, se resistió al robo y lo balearon por la espalda

La vivienda se encuentra en una zona poco habitada

Un hombre de 37 años fue baleado luego de que dos delincuentes encapuchados ingresaran a su vivienda mientras dormía junto a su pareja, en Chapadmalal.

El hecho ocurrió en una casa ubicada, entre las calles 515, 26 y 28. En esa zona, no hay muchas casas cercanas.

El hecho, que derivó en la intervención policial y judicial, encendió las alertas sobre la vulnerabilidad de los hogares en áreas rurales sin vigilancia electrónica.

De acuerdo con la denuncia, las víctimas descansaban cuando al menos dos personas, encapuchadas y con guantes, irrumpieron por una ventana de la cocina.

La pareja fue sorprendida en la habitación y, tras un breve forcejeo, uno de los asaltantes disparó contra el hombre. La víctima recibió un tiro en la zona lumbar, según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata.

A pesar de la violencia del episodio, los delincuentes huyeron rápidamente sin robar objetos de valor. El herido fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó lúcido y consciente, según informaron fuentes médicas. El caso permanece bajo investigación, sin registros en cámaras ni testigos directos.

El registro policial confirmó que tras el disparo, los individuos escaparon sin concretar el robo de pertenencias ni causar daños adicionales en la vivienda.

El fiscal Mariano Moyano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de General Alvarado, dispuso la intervención de la Policía Científica y la colaboración de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). El objetivo principal es recabar evidencia en la escena que permita identificar a los responsables y establecer la mecánica exacta del hecho.

Los peritos realizaron un relevamiento en el domicilio y analizaron los accesos a la vivienda para buscar rastros que aporten al expediente.

Los delincuentes escaparon del lugar sin llevarse nada

Dormían y ladrones entraron a su casa en Junín: uno era policía

Días atrás, la DDI de la ciudad de Junín de la Policía Bonaerense arrestó a un oficial en actividad que fue imputado por una tentativa de robo agravado en una vivienda del barrio Belgrano.

La investigación se originó después de que una pareja radicara una denuncia, luego de que ladrones entraran a robar a su casa mientras dormían. Las cámaras de seguridad captaron cómo escaparon los delincuentes y fueron clave para atrapar al sospechoso.

Según la denuncia, era de madrugada cuando las víctimas se vieron sobresaltados por ruidos en su casa. Al explorar el interior del domicilio, la mujer encontró a dos hombres encapuchados, vestidos con pantalón y campera oscuros, que buscaban dinero y objetos de valor.

Uno de los ladrones, al notar que había sido descubierto por la víctima, le mostró lo que aparentaba ser un arma de fuego y la amenazó antes de salir de la casa y escapar saltando el tapial del fondo.

Para ingresar, los intrusos forzaron la puerta trasera de la vivienda, rompieron las cerraduras de la reja de acceso al patio y luego fracturaron un vidrio de una segunda puerta para girar la llave desde adentro.

Tras recibir la denuncia, el fiscal Martín Laius, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº8, coordinó una serie de tareas investigativas junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2ª y las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y propiedades privadas.

Las grabaciones mostraron cómo los sospechosos, que hicieron la entradera en la propiedad de calle Sarmiento, entre Libanesa y Tucumán; escaparon por la calle Borges, y dieron la vuelta por Libanesa.

Con la autorización del Juzgado de Garantías de turno y bajo la supervisión del fiscal interviniente, los inspectores de la DDI Junín allanaron el domicilio del sospechoso, identificado como F. N. D., del cual no trascendieron más datos.

En el procedimiento, se secuestraron múltiples evidencias de posible relevancia para la causa: un par de zapatillas, un pantalón largo negro, un buzo gris oscuro de hilo, un par de guantes de trabajo naranja y negro, un cuello de polar negro, una gorra con el logo del Inter Miami, una réplica de pistola calibre 9 mm, dos handies, dos teléfonos celulares, una linterna y tres guantes de nitrilo.

El detenido permanecerá en la DDI Junín hasta que sea conducido a sede fiscal, donde se lo indagará por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

Entre los artículos recuperados, los uniformes y accesorios incautados revisten especial interés para los investigadores, debido a la coincidencia con la descripción aportada por la víctima sobre el atuendo de los autores. Además, la réplica de arma de fuego incautada será peritada como parte de las pruebas principales.