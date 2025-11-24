Crimen y Justicia

Dormían y les entraron a robar: el detenido es un policía y las cámaras fueron clave

Una de las víctimas se levantó al escuchar ruidos y se encontró con los ladrones en el interior de la propiedad

Guardar
Detuvieron a un policía acusado de una entradera en Junín

La DDI de la ciudad de Junín de la Policía Bonaerense arrestó a un oficial en actividad que fue imputado por una tentativa de robo agravado en una vivienda del barrio Belgrano. La investigación se originó después de que una pareja radicara una denuncia, luego de que ladrones entraran a robar a su casa mientras dormían. Las cámaras de seguridad captaron cómo escaparon los delincuentes y fueron clave para atrapar al sospechoso.

Según la denuncia, era de madrugada cuando las víctimas se vieron sobresaltados por ruidos en su casa. Al explorar el interior del domicilio, la mujer encontró a dos hombres encapuchados, vestidos con pantalón y campera oscuros, que buscaban dinero y objetos de valor.

Uno de los ladrones, al notar que había sido descubierto por la víctima, le mostró lo que aparentaba ser un arma de fuego y la amenazó antes de salir de la casa y escapar saltando el tapial del fondo.

Para ingresar, los intrusos forzaron la puerta trasera de la vivienda, rompieron las cerraduras de la reja de acceso al patio y luego fracturaron un vidrio de una segunda puerta para girar la llave desde adentro.

Parte de los elementos secuestrados
Parte de los elementos secuestrados en el allanamiento

Tras recibir la denuncia, el fiscal Martín Laius, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº8, coordinó una serie de tareas investigativas junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2ª y las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y propiedades privadas.

Las grabaciones mostraron cómo los sospechosos, que hicieron la entradera en la propiedad de calle Sarmiento, entre Libanesa y Tucumán; escaparon por la calle Borges, y dieron la vuelta por Libanesa.

Estos recursos permitieron reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos y lograr así la individualización de uno de ellos.

Con la autorización del Juzgado de Garantías de turno y bajo la supervisión del fiscal interviniente, los inspectores de la DDI Junín allanaron el domicilio del sospechoso, identificado como F.N.D., del cual no trascendieron más datos.

En el procedimiento, se secuestraron múltiples evidencias de posible relevancia para la causa: un par de zapatillas, un pantalón largo negro, un buzo gris oscuro de hilo, un par de guantes de trabajo naranja y negro, un cuello de polar negro, una gorra con el logo del Inter Miami, una réplica de pistola calibre 9 mm, dos handies, dos teléfonos celulares, una linterna y tres guantes de nitrilo.

Las imágenes del sospechoso
Las imágenes del sospechoso

El detenido permanecerá en la DDI Junín hasta que sea conducido a sede fiscal, donde se lo indagará por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

Entre los artículos recuperados, los uniformes y accesorios incautados revisten especial interés para los investigadores, debido a la coincidencia con la descripción aportada por la víctima sobre el atuendo de los autores. Además, la réplica de arma de fuego incautada será peritada como parte de las pruebas principales.

Le hacía el “cuento del tío” a jubilados

El hombre, de 38 años,
El hombre, de 38 años, fue arrestado durante un allanamiento después de que un jubilado entregara 400.000 pesos a la banda que fingía ser personal bancario

Un hombre de 38 años, identificado como J.J.D. y quien está acusado de integrar una organización criminal dedicada a realizar las clásicas estafas del “cuento del tío”, fue detenido también en la ciudad de Junín y le incautaron drogas. El auto que usó fue clave.

Todo comenzó cuando el pasado 13 de noviembre, un jubilado de 87 años denunció en la Subcomisaría de Alem que una mujer lo había llamado a su teléfono fijo fingiendo ser su nieta.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la integrante de la banda le pidió a la víctima que preparara dinero para cambiarlo en el banco por dólares. Pocos minutos después, un hombre tocó a la puerta y se presentó como “empleado bancario”. En ese momento, el jubilado de 87 años entregó una bolsa de nailon con 400.000 pesos.

Horas más tarde, la víctima comprendió que había sido estafado al detectar el faltante de su teléfono celular. A instancias de la denuncia, la investigación fue asignada a la Ayudantía Fiscal de L. N. Alem, a cargo de José Ignacio Fernández, junto con la SubDDI Leandro N. Alem, la UFIyJ N° 8 de Junín y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín.

Los agentes comenzaron el seguimiento del caso mediante el análisis de las cámaras de vigilancia públicas y privadas, así como el rastreo de las llamadas telefónicas involucradas. El análisis minucioso de las imágenes permitió identificar un vehículo Toyota Etios gris —con patentes falsas— involucrado en el ilícito, el cual tendría pedido de secuestro activo por robo agravado automotor, con intervención de la policía de Morón desde agosto.

Temas Relacionados

JunínRobosÚltimas noticiasinseguridad

Últimas Noticias

Entraron a robar a la casa de Pinamar de un fiscal federal que investiga la corrupción judicial en Rosario

La víctima es Javier Arzubi Calvo, quien pasaba el fin de semana largo en su domicilio de Pinamar, en la costa bonaerense. No estaba en el lugar al momento del robo. El funcionario tiene a cargo las investigaciones contra Marcelo Bailaque y Gastón Salmain

Entraron a robar a la

Atraparon al peligroso asesino que escapó de la cárcel de Misiones donde estaba preso por matar a su madrastra

Se trata de Yonatan Ariel Da Silva, de 34 años y condenado por homicidio agravado. Se había fugado el pasado 17 de noviembre de la Unidad Penal VII de Puerto Rico. Lo capturaron en Paraguay

Atraparon al peligroso asesino que

Tres heridos tras un ataque a tiros en una fiesta de egresados en Córdoba: un detenido

Un chico de 15 años con un balazo en el cuello continuaba internado este domingo. El sospechoso apresado es de nacionalidad colombiana

Tres heridos tras un ataque

Lo detuvieron por exceso de velocidad y sintieron olor a marihuana: tenía más de 100 dosis de distintas drogas

Un hombre de 45 años terminó detenido por la Policía Caminera de Córdoba cuando transportaba múltiples tipos de estupefacientes, entre los que se encuentran un centenar de pastillas rosas y cocaína

Lo detuvieron por exceso de

Pasaron dos años, cuatro fiscales y aún no está clara la muerte de la cadete de la Escuela de Policía

Agustina Camila Casco (21) murió el 23 de noviembre de 2023 en una clínica de Merlo tras, aparentemente, haber sufrido un brutal golpe durante un entrenamiento en la Vucetich

Pasaron dos años, cuatro fiscales
DEPORTES
Boca Juniors le gana al

Boca Juniors le gana al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

TELESHOW
Vero Lozano compartió el álbum

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

INFOBAE AMÉRICA

EEUU consideró como “un gran

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia