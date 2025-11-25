El temible Brujo Ungaro llega a juicio por “infundir terror” y matar a una mujer y a su hija bailarina

René "Brujo" Ungaro

El recluso René “Brujo” Ungaro (38), condenado por narcotráfico, por el homicidio del por entonces jefe de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Camino, por asociación ilícita y por balaceras, irá otra vez a juicio. Desde este miércoles comenzará a ser juzgado en Rosario como presunto instigador del doble crimen de Claudia Deldebbio (58) y su hija, la bailarina Virginia Ferreyra (32), cometido en 2022 en el complejo Fonavi Parque del Mercado, en la zona sur de la ciudad.

Ungaro está acusado de haber ordenado una balacera contra la torre 11 de ese sector de barrio Grandoli para “infundir terror” a los vecinos y a quienes vendían droga al menudeo para la competencia, según la principal hipótesis del Ministerio Público de la Acusación.

Junto al Brujo se sentarán en el banquillo de los acusados Nicolás “Cara de Burro” Martínez (31), Fernando David Cortez (47) y su hijo, Lautaro José Cortez (22). Todos afrontan un pedido de prisión perpetua, como ya se adelantó en la audiencia preliminar.

El debate oral y público estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana. Quienes llevarán adelante la acusación son los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone.

Virginia Ferreyra y su madre, Claudia Deldebbio

El ataque a tiros tuvo lugar en la noche del 23 de julio de 2022 en inmediaciones de Ísola y Maestros Santafesinos, donde desde un Peugeot 308 dispararon 20 tiros en dirección a la torre 11 del complejo Fonavi.

Las balas impactaron en un adolescente que estaba sentado en un banco de cemento, en Claudia Deldebbio y en Virginia Ferreyra. Se supone que otro vehículo sirvió de apoyo, aunque no se conocieron mayores precisiones.

Claudia falleció en el acto, mientras que Virginia estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el 24 de septiembre, cuando murió por las múltiples heridas. Ambas estaban en la parada de colectivo, ya que Deldebbio por motivos de seguridad había decidido acompañar a su hija para que se tome una unidad del transporte urbano de pasajeros.

Vrigfinia Ferreyra tenía 32 años. No pudo recuperarse de las heridas sufridas en el ataque narco contra los vecinos de un barrio de Rosario

Por los datos brindados públicamente por el fiscal Saldutti, Fernando Cortez iba al volante del 308. Uno de sus ocupantes era su hijo Lautaro. Se presume que ambos recibieron la orden de “Cara de Burro” Martínez, en ese momento, preso en Coronda por dos homicidios de 2021, por los que purga una pena de 30 años de cárcel. Seguía instrucciones de Ungaro, por entonces alojado en el penal federal de Ezeiza.

“La teoría del caso es que el móvil del hecho era la promesa remuneratoria con el fin de causar temor, terror, en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto. Por lo que el ataque no estaba dirigido hacia quienes resultaron víctimas”, expresó Saldutti.

Fernando Cortez también está imputado de haber cometido una balacera el 4 de septiembre de 2022 contra el Centro Municipal de Distrito Sur, donde se constataron varios orificios de arma de fuego y se encontró una nota dirigida a Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos y condenado a 139 años de cárcel. En ese hecho, el delincuente quedó filmado mientras disparaba desde una bicicleta.

Fernando y su hijo Lautaro cayeron el 8 de septiembre de 2022 en un operativo de rutina de la Policía santafesina en Sánchez de Thompson y Grandoli, donde los agentes incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

En los inicios del caso por el que ahora Ungaro llega a juicio, la acusación dejó en claro que el jefe narco ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en esa balacera.

Ungaro, el temible

La primera condena de “El Brujo” fue en 2011: 13 años de cárcel como uno de los autores del asesinato del ex jefe de la barrabrava de Newell’s ‘Pimpi’ Camino.

Ya preso en la cárcel de Piñero, Ungaro se dedicó a liderar su estructura a través de celulares. Su organización se fusionó con la del clan Los Funes, que también operaba en su mismo territorio: los barrios Tablada, Parque del Mercado, Municipal y República de la Sexta, todos en la zona Sur de Rosario. El objetivo era hacerle frente a los Camino, parientes de ‘Pimpi’ y relacionados con Los Monos.

Por esa asociación ilícita, que cometió balaceras, crímenes, usurpaciones y amenazas, recibió otros 7 años de prisión en mayo del 2021.

Y en 2023, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de las defensas y confirmó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Rosario por medio de la cual se lo condenó a como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes a la pena de 12 años de prisión.