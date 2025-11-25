Crimen y Justicia

Detuvieron a más de 50 prófugos en los ingresos a la cancha durante este año

Los arrestos los concretó la Policía de la Ciudad. Fueron en controles organizados por el Ministerio de Seguridad en los eventos futbolísticos que se desarrollaron en CABA

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo a 51 prófugos en los ingresos a la cancha en lo que va del año

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a 51 prófugos en lo que va de 2025 cuando intentaban acceder a diferentes estadios porteños. Los procedimientos se realizaron durante más de 300 eventos futbolísticos celebrados en la Capital Federal, como parte de los operativos de control de acceso.

Según comunicó el gobierno de la Ciudad, las detenciones corresponden a personas buscadas por diversos delitos graves, incluyendo homicidios, abuso sexual, robos agravados, narcotráfico, violencia de género, femicidios y estafas.

El objetivo de estos controles es impedir el ingreso de personas investigadas o con órdenes de captura vigentes a espectáculos masivos.

Las últimas tres las realizó personal de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos este fin de semana. El domingo, en la previa del partido entre Boca Juniors y Belgrano, un hombre de 46 años intentó ingresar al Estadio Alberto J. Armando.

Al ser identificado a través del Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF), saltó una alerta por una captura vigente de la justicia de Rosario desde 2024, motivo por el cual fue inmediatamente detenido.

El lunes, en los accesos al estadio donde se disputaba el partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central, el sistema permitió la detención de otros dos individuos identificados mediante control biométrico. Uno de ellos, argentino de 31 años, presentaba pedido de captura por robo con arma de fuego.

El otro, también argentino, de 29 años, está prófugo desde 2016 por una causa de robo. Ambos fueron detenidos en los accesos al estadio tras ser identificados por el control biométrico y la consulta en línea de antecedentes.

El programa Tribuna Segura funciona mediante el escaneo del DNI en los accesos a los estadios, lo que permite consultar en tiempo real si la persona posee órdenes de captura nacionales o provinciales, restricciones vigentes, antecedentes penales o derecho de admisión aplicado por la AFA o por la justicia.

“El objetivo es impedir que personas investigadas o buscadas ingresen a espectáculos masivos y, al mismo tiempo, colaborar con el esclarecimiento de causas abiertas”, señalaron desde el gobierno porteño.

Los últimos detenidos por la
Los últimos detenidos por la Policía de la Ciudad

Deudores alimentarios detectados

Los controles en eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a arrojar resultados este fin de semana y, desde marzo, ya son 57 las personas identificadas como deudores alimentarios, que han sido detectadas e impedidas de ingresar a partidos de fútbol y recitales. La medida, impulsada tras la reforma de la Ley N° 269 mediante la Ley N° 6.771 sancionada en diciembre de 2024, apunta a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de niños y adolescentes, así como a generar conciencia social sobre la importancia de esta obligación.

Durante el último fin de semana largo, los operativos realizados por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad impidieron el acceso a nueve personas inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). En el partido entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani de Liniers, dos alimentantes morosos no pudieron ingresar.

La misma situación se repitió con otros dos en el encuentro entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba en La Bombonera. Además, cinco personas fueron excluidas del megafestival La Dorada, celebrado en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

Desde el inicio de estos controles, 57 deudores morosos han sido detectados en más de 80 operativos desplegados en estadios y espectáculos culturales de gran convocatoria. El objetivo central de esta política pública es restringir el acceso a actividades recreativas a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, promoviendo así la regularización de su situación ante la Justicia.

Solo después de saldar sus deudas, los alimentantes morosos pueden volver a ingresar a estadios porteños o a eventos culturales con una asistencia superior a cinco mil personas.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, subrayó la prioridad que la Ciudad otorga a la protección de la infancia y adolescencia: “En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades”, afirmó.

Tapia también destacó el carácter preventivo y pedagógico de los operativos: “Los operativos son una herramienta eficaz no para castigar, sino para visibilizar y promover que los deudores regularicen su situación. Lo que buscamos es que quien adeuda la cuota alimentaria cumpla con esa obligación antes de destinar recursos a actividades recreativas”.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadprófugoscanchasÚltimas noticiasTribuna Segura

Últimas Noticias

A cinco años de la muerte de Maradona, siguen las trabas para juicio a la enfermera que lo cuidaba en Tigre

Gisela Dahiana Madrid tenía que revisar a Diego en la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando falleció. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual y pidió que la juzgue un jurado popular. Por qué no avanza su caso

A cinco años de la

Volcó un micro que viajaba a Mar del Plata para un acto que iba a cerrar Kicillof: dos muertos y múltiples heridos

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán. En el lugar trabajan equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona. Los hospitales de la región permanecen alerta. El gobernador suspendió el evento previsto

Volcó un micro que viajaba

Investigan la muerte de una joven en un pool de José C. Paz: su familia dice que la mataron en una pelea

La víctima tenía 25 años y dos hijos. Por el momento no hay detenidos y el caso lo investiga una UFI de San Martín. El pedido de justicia de la madre

Investigan la muerte de una

El poderoso fusil estadounidense hallado en un arsenal secuestrado en Rosario: narcos, masacres y el atentado a Donald Trump

El AR-15, un semiautomático que usan los carteles de droga en México y Brasil, puede perforar chalecos antibalas y blindajes de patrulleros. Los antecedentes en Argentina y el caso del capo que lo cambió por una camioneta

El poderoso fusil estadounidense hallado

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Los descubrieron en un control de tránsito que personal de la Policía de la Ciudad realizaba bajo el puente de la avenida Cabildo. Les secuestraron tusi, éxtasis y marihuana

Detuvieron en CABA a cuatro
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La broma viral de Mau

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge