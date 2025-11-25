Crimen y Justicia

Confirmaron que el hombre asesinado en Mar del Plata se defendió a los tiros y cobra fuerza la hipótesis de un robo

Alberto Costa fue hallado muerto en una vivienda rural. La familia señaló que faltaba dinero y elementos de la víctima tras el ataque

Guardar
El hombre de 75 años
El hombre de 75 años falleció debido a varios disparos que recibió

La investigación por la muerte del campesino Alberto Costa, en una vivienda rural de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de Mar del Plata, se encamina hacia una nueva hipótesis luego de que la familia diera algunos detalles sobre varios elementos que faltaban en la casa y que se conocieran los primeros datos de las pericias realizadas en el lugar: confirmaron que el hombre se defendió a los tiros de sus atacantes.

La Fiscalía Descentralizada de General Alvarado confirmó que la principal línea de trabajo está considerando que el ataque ocurrió con el fin de robarle dinero y armas.

El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió el domingo, cuando los efectivos del Comando de Patrulla Rural dieron aviso sobre la aparición de la víctima en un terreno cercano a la Ruta 88. Desde el primer momento, fuentes oficiales citadas por 0223 señalaron que el lugar permaneció preservado para facilitar la recolección de testimonios y pruebas. El hombre no mantenía vínculos laborales formales con los propietarios del campo en donde fue hallado, pero vivía allí por un acuerdo informal que le permitía cuidar animales y residir en la construcción emplazada en la finca.

Según informó La Capital de Mar del Plata, el fiscal Ramiro Anchou supo, a partir del testimonio de la esposa e hijos del fallecido, que en la vivienda faltaban armas propiedad de Costa y dinero proveniente de una reciente venta de corderos y lechones. Esa operación había sido realizada apenas unos días antes de su muerte, por lo que contaba con una suma de efectivo no precisada en el domicilio. Esta circunstancia alimentó la sospecha de que el o los asesinos podrían haber obtenido datos sobre la tenencia del dinero y planificaron el ataque.

Además, se conocieron los primeros resultados de las pericias realizadas en el lugar, que revelaron que los oficiales de la Policía Científica observaron “varios” impactos de bala en el cuerpo y en la estructura de la vivienda. Aunque todavía se espera el informe preliminar de la autopsia, los investigadores corroboraron que el hombre de 75 años murió por múltiples disparos de arma de fuego.

La Policía continúa con las
La Policía continúa con las diligencias correspondientes

La reconstrucción del hecho estableció que el campesino disparó para defenderse de los agresores y, tras recibir varios impactos, se refugió en su habitación, donde fue descubierto ya muerto. Aparentemente, fueron dos o más las personas que participaron del robo.

Mientras tanto, se aguardan los resultados de las pericias balísticas, las cuales podrían determinar cuántas armas se emplearon en el episodio, dado que se encontró evidencia de que hubo un intercambio de disparos tanto dentro de la vivienda como en sus inmediaciones. El propio fiscal Anchou dispuso nuevas diligencias para esclarecer la logística del hecho, entre ellas la toma de declaraciones realizada este lunes a una veintena de trabajadores rurales que actualmente trabajan en ese predio. Aunque ninguno habría presenciado el ataque, podrían aportar información relevante respecto a movimientos inusuales o posibles sospechosos.

La víctima mantenía una relación habitual con otros habitantes de Otamendi y se dedicaba casi exclusivamente a la atención de animales. De acuerdo con la información oficial, permanecía en el lugar porque atendía a los de su propiedad, una práctica común que se realiza en áreas rurales donde los dueños de establecimientos permiten que los trabajadores o allegados residan allí como encargados.

El homicidio ocurrió en una casa sencilla situada en plena zona rural, a por lo menos 1.000 metros de cualquier otra edificación. La falta de testigos presenciales y de cámaras de vigilancia representarán algunas dificultades para los investigadores al momento de reconstruir el hecho. Ante este escenario, el equipo a cargo del caso reconoció que deberán analizar diversas hipótesis y no excluyen ninguna posibilidad mientras avanzan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Temas Relacionados

Alberto CostaComandante Nicanor OtamendiGeneral AlvaradoMar del PlataRamiro Anchou

Últimas Noticias

Avanza la causa por el crimen de la hincha de Rosario Central: cuestionaron el informe psicológico presentado por Reifenstuel

El proceso preparatorio por el asesinato de Ivana Garcilazo tras el clásico rosarino entró en una etapa clave y esperan que el juicio oral se desarrolle a principios de 2026. El principal acusado alega padecer un cuadro de psicosis

Avanza la causa por el

Encontraron muerta a una pareja en un hotel alojamiento e investigan un femicidio seguido de suicidio

Las víctimas son una mujer de 47 años, que convivía desde hacía un año con un joven de 27 en Valle Hermoso, provincia de Córdoba

Encontraron muerta a una pareja

Habló la agente porteña suspendida por subir videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

La descubrieron mientras estaba de licencia médica. Ella alegó que fue una manera de encontrar otra salida laboral

Habló la agente porteña suspendida

Violenta entradera en Mar del Plata: le apuntaron en la cabeza a un nene y le dispararon a su hermano adolescente

Según el relato de las víctimas, entre cinco y seis delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio Dos de Abril en horas de la madrugada del domingo

Violenta entradera en Mar del

Entraron a los tiros a una panadería de Miramar para robar: el dato que delató a uno de los ladrones

Dos de los tres sospechosos acusados del asalto y de haberle pegado al panadero fueron detenidos

Entraron a los tiros a
DEPORTES
Tras los triunfos de Racing,

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

La confesión de Santiago Sosa tras adelantar su regreso de la lesión y jugar con una máscara ante River: “Miedo nunca tuve”

Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

“Besos, no”, la novela que

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo

Ningún lector es mejor que otro por la cantidad, no es mejor quien lee más

El hallazgo accidental que reconstruyó la historia del primer teatro comercial

20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Tensión entre China y Japón: Beijing cuestionó a Tokio tras anunciar el despliegue de misiles en una isla cercana a Taiwán