Crimen y Justicia

Investigan la misteriosa muerte de un hombre en un campo cercano a Mar del Plata

La víctima fue encontrada el domingo en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de la ciudad balnearia

Una investigación judicial avanza en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, a 38 kilómetros de Mar del Plata, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Alberto Costa, un hombre de 75 años, en una precaria vivienda emplazada dentro de un campo rural.

La Fiscalía Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Ramiro Anchou, explora las circunstancias que rodean la muerte y descarta la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo.

El caso salió a la luz el domingo, luego de que efectivos del Comando de Patrulla Rural localizaran el cadáver en uno de los terrenos aledaños a la Ruta 88, una zona caracterizada por extensos campos y escasa circulación.

La noticia fue confirmada al portal 0223 por fuentes oficiales, que apuntaron que efectivos policiales y personal de la Policía Comunal de General Alvarado intervinieron rápidamente en el lugar para preservar la escena y recabar testimonios.

Desde el primer momento, el caso captó la atención no solo por la violencia del hecho, sino también por las particularidades del entorno y la rutina de la víctima.

Según indicaron allegados al entorno de Costa, el hombre vivía solo, sin vínculos laborales formales con los propietarios del predio, aunque residía allí por un acuerdo informal: cuidaba animales de su propiedad, lo que le permitía permanecer en la construcción ubicada dentro del terreno.

El fiscal Ramiro Anchou conduce la pesquisa centrando el análisis en las circunstancias previas al crimen.

Consultadas por el mismo portal, fuentes judiciales detallaron que “en el lugar no se observaron faltantes ni signos de desorden que indiquen robo, y algunos objetos de valor seguían en la vivienda”. El escenario fue preservado en búsqueda de rastros, sumando también testimonios de allegados y vecinos que frecuentaban el campo.

El primer avance de la causa incluye la declaración de personas del círculo próximo a Costa, quienes no advirtieron movimientos extraños en los días previos al hallazgo.

La presencia del personal policial y de la Fiscalía permitió recolectar elementos como huellas, posibles manchas y objetos contundentes, que podrían guardar relación con la mecánica del homicidio.

Alberto Costa era conocido entre quienes transitaban la zona por su cotidianeidad dedicada al cuidado de algunos corderos y lechones. Según se informó, “al hombre lo dejaban estar en el lugar porque cuidaba algunos animales de su propiedad”, práctica común en áreas rurales donde los propietarios de grandes campos autorizan la residencia de trabajadores o conocidos que ofician de cuidadores.

A la espera de los resultados finales de la autopsia, la Fiscalía espera esclarecer si el deceso se produjo efectivamente por un golpe con un elemento contundente, como se presume por las primeras constataciones en el lugar. El informe de los forenses será determinante para ratificar o modificar la carátula del expediente, al determinar cuestiones clave como la data de muerte, la existencia de lesiones defensivas o signos de lucha.

Hasta el momento, la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado no informó avances en cuanto a posibles sospechosos, aunque el entorno y las circunstancias particulares del entorno rural refuerzan la necesidad de una pesquisa exhaustiva y estricta.

La Policía Comunal de General Alvarado y el Comando de Patrulla Rural refuerzan la recolección de elementos probatorios y continúan con patrullajes preventivos, mientras aguardan la información clave que pueda aportar la autopsia al expediente.

En las próximas horas, las autoridades podrían convocar a nuevos testigos u ordenar peritajes complementarios, en el marco de la causa abierta por homicidio, mientras familiares y conocidos de la víctima esperan respuestas sobre las circunstancias que rodearon el asesinato.

