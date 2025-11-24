Crimen y Justicia

Una adolescente destrozó el auto de su ex novio y quedó detenida en Córdoba

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en una calle muy concurrida. Por el hecho, la joven sufrió algunas heridas

Una adolescente quedó detenida este domingo por la mañana en Córdoba, luego de golpear y destrozar el auto de su ex pareja con un zapato. El incidente tuvo lugar en la intersección de Bulevar Chacabuco y San Jerónimo, uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 9. De acuerdo con el parte policial, la joven, cuya identidad no trascendió debido a que se trata de una menor de edad, atacó un vehículo Ford Fiesta azul propiedad de un hombre mayor de edad, con quien mantenía una relación previa. Los testigos que circulaban por la zona presenciaron el momento en que la agresora empleó un zapato para golpear la luneta trasera y el espejo retrovisor del automóvil, provocando la rotura de los cristales.

Debido a la violencia con la que se desencadenaba el ataque, los transeúntes dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la llegada rápida de una patrulla policial al lugar.

De acuerdo con el medio local El Doce TV, el incidente cobró mayor gravedad luego de que algunos fragmentos de vidrio que volaron por el estallido impactaron en espalda de la joven, produciéndole algunos cortes superficiales. Esto requirió que, además, asistiera al lugar un servicio de emergencias médicas.

La joven fue aprehendida por la Policía, que además secuestró el zapato utilizado para provocar los daños al vehículo. El objeto quedó incorporado como parte de la evidencia en el expediente que instruyen las autoridades judiciales.

Las autoridades trabajan para establecer el contexto y las circunstancias previas, además de analizar las cámaras de seguridad de la nota con el finde reconstruir el episodio.

Atacó el vidrio del auto con una llave cruz y quedó detenido

Una violenta reacción en la calle tuvo lugar en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, a mediados de octubre, en una zona céntrica y muy transitada. Según los testimonios recogidos por el medio local Radio Ciudad, el hecho comenzó cuando un hombre no pudo retirar su auto del garaje porque un Peugeot 208 había quedado estacionado frente al acceso a su cochera, lo que le impedía salir de su casa con su auto.

La conductora del vehículo lo había dejado frente al edificio para acompañar a su hijo al colegio, en una zona que tiene amplia presencia de instituciones educativas como el Instituto Manuel de Falla y el dispensario N°3, lo que genera una congestión vehicular durante el horario escolar.

Los presentes afirmaron que el auto permaneció varios minutos en ese lugar, lo cual incrementó el malestar del propietario de la cochera. Así fue como armado con una llave cruz, el hombre se dirigió a la calle y atacó a golpes el vidrio del acompañante del Peugeot, a la vista de todos los que circulaban por ahí. Algunos transeúntes registraron la secuencia en video y rápidamente el hecho cobró notoriedad, tras haber sido compartido en las redes sociales.

Una testigo presente relató que “el hombre no escuchaba razones, estaba completamente fuera de sí”. Otros vecinos señalaron que la reacción se produjo luego de la demora de la conductora para mover el vehículo que obstruía el garaje. Tras presenciar el violento episodio, la mujer sufrió una crisis nerviosa e intentó buscar auxilio entre los presentes, quienes le recomendaron contactar a la Policía.

Minutos más tarde, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, procedieron a reducir al agresor y lo trasladaron a una dependencia policial, donde quedó demorado a disposición de la Fiscalía de Instrucción local. La conductora radicó la denuncia formal por daños y amenazas.

Desde la Policía de Alta Gracia confirmaron que la situación legal del detenido será definida por la fiscalía, que tendrá a su cargo las imputaciones.

