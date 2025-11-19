Hallaron huesos enterrados en una casa de Córdoba y analizarán si son compatibles con un ser humano

La zona donde se encuentra la casa donde fueron encontrados los restos

El hallazgo de restos óseos en una vivienda de La Calera, provincia de Córdoba, generó inquietud entre los habitantes del barrio La Isla. La situación se desencadenó cuando una mujer, que realizaba trabajos de refacción en su domicilio, encontró los huesos al excavar un pozo para los cimientos de su casa.

Todo ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Avellaneda al 1100 y derivó en un llamado a la Policía local para dar aviso de lo ocurrido. Luego de que el personal policial acudiera al lugar, delimitaron el área y aguardaron la llegada de la policía judicial, que se encargó de trasladar los huesos en una caja para someterlos a los peritajes correspondientes.

De esta manera, explicaron que el objetivo de estos análisis será determinar si los restos serían compatibles con los de un ser humano. Hasta el momento, las autoridades no han brindado precisiones sobre la procedencia de los restos, y el caso permanece bajo investigación.

Durante el procedimiento, varios vecinos se acercaron a dialogar con los oficiales. Según la información publicada por El Doce.tv, los ciudadanos manifestaron que en ese sector habría funcionado un antiguo cementerio aborigen. Sin embargo, esta versión aún no habría sido corroborada.

Los restos óseos serán sometidos a pericias (Policía de Córdoba)

Encontraron restos humanos en una bolsa de basura que un perro le llevó a su dueña

El hallazgo de restos humanos en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba paralizó a los habitantes de la zona, luego de que un perro llevara a la casa de su dueña una bolsa de basura con fragmentos de huesos y carne. El episodio, ocurrido el domingo al mediodía en una vivienda de la calle Andalucía al 3100, motivó la intervención inmediata de la Justicia y de las fuerzas policiales.

La propietaria del animal, Giuliana, relató a Telenoche que su perro suele regresar del basural cercano con restos de animales, por lo que inicialmente pensaron que se trataba de un animal. Incluso, habían teorizado que podría haberse tratado de un chancho.

Sin embargo, al examinar el contenido de la bolsa con mayor atención, advirtieron que el tamaño y la apariencia del fragmento no coincidían con los huesos de un animal. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro”, describió.

A raíz de esto, la mujer decidió dar aviso al 911. Poco después, su pareja, quien se desempeña como efectivo policial, llegó al domicilio y colaboró en la manipulación del hallazgo mientras aguardaban la llegada de los agentes.

Las autoridades peritaron la zona donde fue encontrada la bolsa con los restos

Al revisar la bolsa, los policías encontraron un muslo que presentaba un tatuaje visible, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de restos humanos. “Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje”, detalló Giuliana. El tatuaje hallado en el fragmento es compatible con un mandala.

La División Canes de la Policía trabajó en el lugar para determinar si los restos correspondían a una persona o a un animal y para buscar otros posibles elementos en la zona, aunque en ese primer momento no lograron precisarlo. Posteriormente, el personal de la Policía Judicial arribó al domicilio y confirmó que dos de los fragmentos hallados pertenecen a un mismo cuerpo humano.

Los restos fueron retirados para su análisis forense, mientras la Fiscalía dispuso una consigna policial en la vivienda y ordenó continuar con las tareas investigativas al día siguiente con luz natural. Aunque el caso se encuentra bajo un estricto hermetismo, se presume que las partes podrían corresponder a la pierna y el muslo de una mujer.

El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura. “La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, manifestó Giuliana.