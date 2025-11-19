Crimen y Justicia

Hallaron huesos enterrados en una casa de Córdoba y analizarán si son compatibles con un ser humano

Los restos ya se encuentran a disposición de la Justicia. Además, los vecinos sumaron su propia teoría sobre el origen

Guardar
La zona donde se encuentra
La zona donde se encuentra la casa donde fueron encontrados los restos

El hallazgo de restos óseos en una vivienda de La Calera, provincia de Córdoba, generó inquietud entre los habitantes del barrio La Isla. La situación se desencadenó cuando una mujer, que realizaba trabajos de refacción en su domicilio, encontró los huesos al excavar un pozo para los cimientos de su casa.

Todo ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Avellaneda al 1100 y derivó en un llamado a la Policía local para dar aviso de lo ocurrido. Luego de que el personal policial acudiera al lugar, delimitaron el área y aguardaron la llegada de la policía judicial, que se encargó de trasladar los huesos en una caja para someterlos a los peritajes correspondientes.

De esta manera, explicaron que el objetivo de estos análisis será determinar si los restos serían compatibles con los de un ser humano. Hasta el momento, las autoridades no han brindado precisiones sobre la procedencia de los restos, y el caso permanece bajo investigación.

Durante el procedimiento, varios vecinos se acercaron a dialogar con los oficiales. Según la información publicada por El Doce.tv, los ciudadanos manifestaron que en ese sector habría funcionado un antiguo cementerio aborigen. Sin embargo, esta versión aún no habría sido corroborada.

Los restos óseos serán sometidos
Los restos óseos serán sometidos a pericias (Policía de Córdoba)

Encontraron restos humanos en una bolsa de basura que un perro le llevó a su dueña

El hallazgo de restos humanos en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba paralizó a los habitantes de la zona, luego de que un perro llevara a la casa de su dueña una bolsa de basura con fragmentos de huesos y carne. El episodio, ocurrido el domingo al mediodía en una vivienda de la calle Andalucía al 3100, motivó la intervención inmediata de la Justicia y de las fuerzas policiales.

La propietaria del animal, Giuliana, relató a Telenoche que su perro suele regresar del basural cercano con restos de animales, por lo que inicialmente pensaron que se trataba de un animal. Incluso, habían teorizado que podría haberse tratado de un chancho.

Sin embargo, al examinar el contenido de la bolsa con mayor atención, advirtieron que el tamaño y la apariencia del fragmento no coincidían con los huesos de un animal. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro”, describió.

A raíz de esto, la mujer decidió dar aviso al 911. Poco después, su pareja, quien se desempeña como efectivo policial, llegó al domicilio y colaboró en la manipulación del hallazgo mientras aguardaban la llegada de los agentes.

Las autoridades peritaron la zona
Las autoridades peritaron la zona donde fue encontrada la bolsa con los restos

Al revisar la bolsa, los policías encontraron un muslo que presentaba un tatuaje visible, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de restos humanos. “Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje”, detalló Giuliana. El tatuaje hallado en el fragmento es compatible con un mandala.

La División Canes de la Policía trabajó en el lugar para determinar si los restos correspondían a una persona o a un animal y para buscar otros posibles elementos en la zona, aunque en ese primer momento no lograron precisarlo. Posteriormente, el personal de la Policía Judicial arribó al domicilio y confirmó que dos de los fragmentos hallados pertenecen a un mismo cuerpo humano.

Los restos fueron retirados para su análisis forense, mientras la Fiscalía dispuso una consigna policial en la vivienda y ordenó continuar con las tareas investigativas al día siguiente con luz natural. Aunque el caso se encuentra bajo un estricto hermetismo, se presume que las partes podrían corresponder a la pierna y el muslo de una mujer.

El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura. “La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, manifestó Giuliana.

Temas Relacionados

CórdobaLa CaleraRestos óseosPolicía de CórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinó a un niño de múltiples puñaladas en Entre Ríos y cinco años más tarde fue sobreseído

Ramón Grandoli fue a visitar a sus primos, pero nunca volvió a su hogar. Sus restos fueron encontrados incinerados en una fogata improvisada dos semanas después

Asesinó a un niño de

Citan a indagatoria a un juez federal de Rosario por una presunta trama de corrupción judicial

Gastón Salmain deberá presentarse la semana próxima, al igual que un funcionario y un empresario. La causa involucra lavado de dinero y manipulación de expedientes judiciales

Citan a indagatoria a un

Detuvieron en Corrientes a un taxista por participar en un transporte de cocaína en dos neumáticos

El hombre era buscado desde el pasado 30 de octubre por el hecho ocurrido en Salta. Su domicilio fue allanado pero escapó

Detuvieron en Corrientes a un

Confirmaron la condenaron a un enfermero de Mar del Plata que abusó de una paciente que había sufrido un ACV

En mayo, Rubén Omar Rivas había sido condenado a 11 años de prisión e inhabilitado de manera perpetua

Confirmaron la condenaron a un

Revelaron que la enfermera de Jujuy asesinada por su ex pareja estaba viva cuando la Policía llegó, pero se fue sin actuar

Los efectivos acudieron al lugar de los hechos el lunes a las 23 horas tras varios llamados al 911. Sin embargo, se retiraron sin ingresar al inmueble. La autopsia reveló que Daniela Mamani murió al menos dos horas después

Revelaron que la enfermera de
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

EEUU intensificó sus maniobras militares

EEUU intensificó sus maniobras militares con ejercicios de fuego real en el Mar Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales