Crimen y Justicia

Fallo inédito: revocaron la absolución de un acusado de abuso sexual infantil y ordenaron reabrir la causa

La decisión fue de la Suprema Corte bonaerense, que revisó el caso luego de que lo exigiera la Corte Suprema de Nación. El hombre había abusado a su prima de 9 años cuando él tenía 21

En un fallo sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó la absolución de un hombre que había sido condenado por abusar sexualmente a su prima de 9 años cuando él tenía 21 y luego recuperó la libertad.

La decisión del máximo tribunal bonaerense fue tomada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizara el caso y ordenara a las autoridades de la provincia revisar el fallo dictado en primera instancia en la ciudad de Trenque Lauquen, donde ocurrió el hecho.

Ante esta situación, el órgano judicial de Buenos Aires determinó que el análisis previo resultó parcial, descontextualizado y sin ajuste a los estándares internacionales en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, revocó la absolución.

La decisión implica que la Cámara Penal de Trenque Lauquen deberá examinar nuevamente el expediente, esta vez bajo las directrices establecidas por la Suprema Corte. El tribunal le exigió que incorpore ahora todas las observaciones y correcciones sugeridas en esta resolución.

“Hoy nos invade una profunda emoción. Ahora la Justicia de Trenque Lauquen tiene la oportunidad de estar a la altura del caso“, dijeron los familiares de la víctima que encabezan esta lucha desde hace años.

Los episodios ocurrieron entre 2012 y 2013 en el ámbito familiar. La madre de la víctima -que ahora es mayor de edad- dijo a Infobae: “Sucedió en un contexto que se suponía que era seguro. Nosotros iniciamos un proceso totalmente doloroso, no solamente por lo que nuestra hija menor había tenido que atravesar, sino por quién era el perpetrador de ese hecho, su primo”, contó.

Cuando la joven contó el hecho y denunció, se abrió una causa en la ciudad que llegó a juicio oral. En esa instancia, el imputado recibió una condena de un año y dos meses de prisión por abuso sexual simple.

Luego de la sentencia, la defensa apeló el fallo. Desde entonces, la víctima y su familia solo recibieron constantes reveses: la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la provincia de Buenos Aires admitió el recurso, revocó la condena y dispuso la absolución, dejando al imputado en libertad.

El caso permaneció sin cambios incluso después de que la familia de la niña, representada solo por el Ministerio Público Fiscal, presentara un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense. Este tribunal analizó la absolución con un resultado dividido: dos jueces votaron contra el fallo absolutorio y cuatro a favor, con lo que la situación se mantuvo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación era la última instancia que tenían, el último halo de esperanza, para que el acusado recibiera una pena digna del delito que había cometido.

En julio de este año recibieron la noticia de que las máximas autoridades judiciales del país habían aceptado revisar el caso y que, tras analizarlo, ordenaron a la Suprema Corte bonaerense que revean la absolución.

Tras años de lucha lo consiguieron: se revocó el fallo dictado y ahora la causa se reabrirá en Trenque Lauquen, a la espera de una nueva resolución.

El hecho

El caso se originó a partir de una denuncia por hechos ocurridos entre 2012 y 2013, cuando la menor de edad, de unos 9 años al momento del episodio, se encontraba alojada en la vivienda de su tía en la localidad de Trenque Lauquen.

Según el relato de la denunciante, compartía habitación con sus primos. Entre ellos, con el acusado, identificado como L.D.O..

En el marco de esas noches, el hombre habría ingresado a la cama en la que dormía la menor, se habría acostado detrás de ella y le habría tocado sus partes íntimas, además de apoyarle sus genitales. Así, reiteradas veces.

La causa fue elevada a juicio. En esa instancia, se incorporó por lectura el testimonio que la víctima había prestado en la fiscalía de instrucción, lo que motivó la oposición de la defensa. No obstante, el Juzgado en lo Correccional Nº1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen condenó al imputado a un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento como autor del delito de abuso sexual simple.

Posteriormente, la defensa apeló esa resolución. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dio lugar al recurso, revocó la sentencia y absolvió al imputado. El fundamento central de la decisión fue la objeción a la incorporación por lectura del testimonio de la menor.

Ahora, años después del hecho y con un extenso y agotador proceso judicial mediante, la víctima y su familia esperan que el nuevo capítulo les dé el final que quieren: una condena justa.

