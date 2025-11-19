Detuvieron a dos exmiembros de la Policía Bonaerense por el crimen de un jubilado de 79 en San Vicente (Foto: El Diario Sur)

La investigación por el homicidio de Edgardo Manuel Pino, un hombre de 79 años hallado sin vida en su vivienda en San Vicente, derivó en una serie de detenciones que involucran a exmiembros de la Policía Bonaerense y a varios civiles, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un prófugo.

El caso se inició el 13 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo del cuerpo de Pino en su habitación. El informe de la autopsia determinó que la víctima estaba atada de pies y manos, con una prenda roja alrededor del cuello y amordazada con un trapo. No se observaron lesiones visibles, y la muerte se habría producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Además, se constató la ausencia de una moto Zanella azul, propiedad del fallecido.

Las tareas investigativas, coordinadas por el Departamento de Homicidios junto a la DDI La Plata y personal de la Superintendencia Región Capital II, incluyeron el análisis de cámaras de seguridad.

El 10 de noviembre, Pino fue visto en el Club General Bartolomé Mitre, en la calle Mitre al 100 de San Vicente, jugando a las cartas con G. C. G., un policía bonaerense retirado. En ese momento se presentó M. Á. G., hermano del otro hombre y exonerado de la fuerza en 1996, quien cuenta con antecedentes penales.

Posteriormente, M. Á. G. fue captado caminando junto a otros dos hombres, quienes más tarde ingresaron a la vivienda de la víctima cuando esta no se encontraba. A las 22:06, Pino regresó a su domicilio en su motocicleta y entró en la vivienda. No se detectaron movimientos hasta las 23:18, cuando las cámaras registraron la salida de los dos individuos, que huyeron en la moto de la víctima.

Edgardo Manuel Pino fue hallado sin vida en su vivienda en San Vicente (Foto: El Diario Sur)

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal consideró que M. Á. G. actuó como “marcador” para los delincuentes que ingresaron al domicilio de Pino. Se identificaron los domicilios de los hermanos González y se procedió a solicitar órdenes de allanamiento y detención para ambos.

En paralelo, los testimonios de allegados señalaron la presencia de J. B. M., conocida como “Media Res”, quien mantenía una relación íntima con la víctima a cambio de dinero.

A ella la ubicaron en las inmediaciones del lugar del hecho antes del hallazgo del cuerpo, ocasión en la que fue vista conversando con una vecina y preguntando por Pino. Un allanamiento en el domicilio de Mareco, en la calle Vidal al 1300 de Alejandro Korn, permitió su aprehensión y el secuestro de dos teléfonos celulares.

Por otro lado, los allanamientos realizados en San Vicente resultaron en la detención de los hermanos que estuvieron con Pino en sus últimas horas con vida. En sus viviendas se incautaron prendas de vestir utilizadas durante el hecho, una campera fluorescente con el escudo de la Policía Bonaerense y dos celulares.

La imagen comparativa de uno de los sospechosos (DDI La Plata)

La investigación permitió identificar a los sujetos que ingresaron a la vivienda de Pino como Y. P. C., quien cuenta con una orden de captura activa desde el veintiuno de abril por una causa en el Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata, y A. C. V.

Un allanamiento de urgencia en los domicilios de los autores posibilitó la aprehensión de M. M. R., pareja de Y. P. C., por encubrimiento, y de A. C. V., a quien se le secuestraron un teléfono celular, prendas y una mochila utilizada en el hecho, plásticos de una moto Corven Energy 100 azul, un reloj pulsera, precintos y tarjetas SUBE empleadas por los autores para llegar al lugar.

Los elementos secuestrados en una de las viviendas allanadas

Por el momento, Y. P. C. permanece prófugo, y las fuerzas policiales prosiguen con las tareas para concretar su detención.

Todos los detenidos por el homicidio de Edgardo Pino (DDI La Plata)