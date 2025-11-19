Crimen y Justicia

Detuvieron a dos exmiembros de la Policía Bonaerense por el crimen de un jubilado de 79 en San Vicente

Varios sospechosos fueron arrestados en las últimas horas tras una serie de allanamientos por el asesinato de Edgardo Manuel Pino, quien fue hallado maniatado y amordazado en su casa. Un implicado continúa prófugo

Guardar
Detuvieron a dos exmiembros de
Detuvieron a dos exmiembros de la Policía Bonaerense por el crimen de un jubilado de 79 en San Vicente (Foto: El Diario Sur)

La investigación por el homicidio de Edgardo Manuel Pino, un hombre de 79 años hallado sin vida en su vivienda en San Vicente, derivó en una serie de detenciones que involucran a exmiembros de la Policía Bonaerense y a varios civiles, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un prófugo.

El caso se inició el 13 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo del cuerpo de Pino en su habitación. El informe de la autopsia determinó que la víctima estaba atada de pies y manos, con una prenda roja alrededor del cuello y amordazada con un trapo. No se observaron lesiones visibles, y la muerte se habría producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Además, se constató la ausencia de una moto Zanella azul, propiedad del fallecido.

Las tareas investigativas, coordinadas por el Departamento de Homicidios junto a la DDI La Plata y personal de la Superintendencia Región Capital II, incluyeron el análisis de cámaras de seguridad.

El 10 de noviembre, Pino fue visto en el Club General Bartolomé Mitre, en la calle Mitre al 100 de San Vicente, jugando a las cartas con G. C. G., un policía bonaerense retirado. En ese momento se presentó M. Á. G., hermano del otro hombre y exonerado de la fuerza en 1996, quien cuenta con antecedentes penales.

Posteriormente, M. Á. G. fue captado caminando junto a otros dos hombres, quienes más tarde ingresaron a la vivienda de la víctima cuando esta no se encontraba. A las 22:06, Pino regresó a su domicilio en su motocicleta y entró en la vivienda. No se detectaron movimientos hasta las 23:18, cuando las cámaras registraron la salida de los dos individuos, que huyeron en la moto de la víctima.

Edgardo Manuel Pino fue hallado
Edgardo Manuel Pino fue hallado sin vida en su vivienda en San Vicente (Foto: El Diario Sur)

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal consideró que M. Á. G. actuó como “marcador” para los delincuentes que ingresaron al domicilio de Pino. Se identificaron los domicilios de los hermanos González y se procedió a solicitar órdenes de allanamiento y detención para ambos.

En paralelo, los testimonios de allegados señalaron la presencia de J. B. M., conocida como “Media Res”, quien mantenía una relación íntima con la víctima a cambio de dinero.

A ella la ubicaron en las inmediaciones del lugar del hecho antes del hallazgo del cuerpo, ocasión en la que fue vista conversando con una vecina y preguntando por Pino. Un allanamiento en el domicilio de Mareco, en la calle Vidal al 1300 de Alejandro Korn, permitió su aprehensión y el secuestro de dos teléfonos celulares.

Por otro lado, los allanamientos realizados en San Vicente resultaron en la detención de los hermanos que estuvieron con Pino en sus últimas horas con vida. En sus viviendas se incautaron prendas de vestir utilizadas durante el hecho, una campera fluorescente con el escudo de la Policía Bonaerense y dos celulares.

La imagen comparativa de uno
La imagen comparativa de uno de los sospechosos (DDI La Plata)

La investigación permitió identificar a los sujetos que ingresaron a la vivienda de Pino como Y. P. C., quien cuenta con una orden de captura activa desde el veintiuno de abril por una causa en el Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata, y A. C. V.

Un allanamiento de urgencia en los domicilios de los autores posibilitó la aprehensión de M. M. R., pareja de Y. P. C., por encubrimiento, y de A. C. V., a quien se le secuestraron un teléfono celular, prendas y una mochila utilizada en el hecho, plásticos de una moto Corven Energy 100 azul, un reloj pulsera, precintos y tarjetas SUBE empleadas por los autores para llegar al lugar.

Los elementos secuestrados en una de las viviendas allanadas

Por el momento, Y. P. C. permanece prófugo, y las fuerzas policiales prosiguen con las tareas para concretar su detención.

Todos los detenidos por el
Todos los detenidos por el homicidio de Edgardo Pino (DDI La Plata)

Temas Relacionados

HomicidiosJubiladoSan VicenteDDI La PlataPolicía BonaerenseCrimenÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Confirmaron la condenaron a un enfermero de Mar del Plata que abusó de una paciente que había sufrido un ACV

En mayo, Rubén Omar Rivas había sido condenado a 11 años de prisión e inhabilitado de manera perpetua

Confirmaron la condenaron a un

Revelaron que la enfermera de Jujuy asesinada por su ex pareja estaba viva cuando la Policía llegó, pero se fue sin actuar

Los efectivos acudieron al lugar de los hechos el lunes a las 23 horas tras varios llamados al 911. Sin embargo, se retiraron sin ingresar al inmueble. La autopsia reveló que Daniela Mamani murió al menos dos horas después

Revelaron que la enfermera de

Escándalo en Pinamar: filmaron a la tesorera municipal llevándose el dinero de la recaudación y fue desvinculada de su cargo

Norma Beatriz Watson quedó registrada en 11 videos mientras guardaba el efectivo del municipio en su cartera personal

Escándalo en Pinamar: filmaron a

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control policial en Río Negro

El apresado viajaba como acompañante en un auto en la calle Hornero al 1500 de la localidad de Roca en Río Negro. Tenía una condena de cuatro años por una causa de estupefacientes y portación de armas

Detuvieron a un hombre con

En medio de una persecución, recapturaron a los presos que se habían fugado de una cárcel de Neuquén

La policía localizó y detuvo a los internos, que se habían escapado por un boquete. Dos de ellos quisieron fugarse cuando los identificaron

En medio de una persecución,
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a Turquía en

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente