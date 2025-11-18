Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Dos hinchas de Atlanta fueron detenidos por golpear a dos hermanos y robarles una camiseta de Chacarita

Dos hermanos, identificados como hinchas del club Atlanta, fueron detenidos tras golpear a otros dos hombres en el barrio porteño de Villa Crespo y robarles una camiseta de Chacarita Juniors, histórico rival del conjunto Bohemio, según información de fuentes policiales.

Si bien el hecho fue dado a conocer en las últimas horas, ocurrió el viernes pasado por la noche en la esquina de Scalabrini Ortiz y Juan Ramírez de Velasco. Una cámara de seguridad registró el episodio.

Las víctimas, dos hermanos de 39 y 35 años, oriundos de Villa Crespo y de la zona sur del conurbano bonaerense, se encontraban en una mesa sobre la vereda de un kiosco tomando algo junto a un grupo de amigos cuando fueron atacados.

Según se observa en las imágenes, uno de los agresores permanecía de pie con una mochila, vestía bermuda de jean y remera azul, y miraba para distintos lados, como esperando a alguien.

El hecho ocurrió la noche del viernes pasado

Luego, se acercó otro hombre, reconocido en las imágenes por usar gorra y remera negras. Este último salió del local y, sin mediar palabras, se abalanzó contra uno de los hermanos, a quien golpeó reiteradamente.

Casi de inmediato, el agresor de remera azul participó en la pelea: derribó de un puñetazo a uno de los amigos de los hermanos y después también sumó golpes contra el primero que había sido atacado, quien terminó en el suelo.

Las imágenes muestran que mientras eso ocurría, el hermano del hombre que quedó en el piso trató de intervenir. Comenzó a pelear contra el hombre de gorra negra sobre el asfalto.

Los agresores, además, contaban con el apoyo de un tercer sujeto, quien arrojó un golpe al amigo de los hermanos cuando ya se encontraba caído.

Agentes de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona fueron alertados y, al llegar, encontraron a las víctimas con el rostro ensangrentado.

La pelea sucedió en la esquina de Scalabrini Ortiz y Juan Ramírez de Velasco

Ambos señalaron a los agresores, que seguían cerca. Los efectivos los detuvieron e identificaron como Gastón L. y Martín L., de 33 y 32 años, vecinos de Villa Crespo, sindicados como hinchas de Atlanta. Según las víctimas, durante el ataque les robaron una camiseta de Chacarita.

Un testigo del hecho declaró ante la Policía que había presenciado toda la secuencia. Al lugar llegaron familiares y allegados de los acusados, identificándose como simpatizantes de Atlanta.

Mientras tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a los hermanos heridos al hospital Durand. Ambos presentaron traumatismo de cráneo y heridas cortantes, pero estaban fuera de peligro.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola, con intervención de la Secretaría N°122 de Nicolás Eduardo Coronel.

El clásico entre Atlanta y Chacarita es uno de los partidos con mayor tradición en el fútbol argentino. Se lo conoce como el “Clásico de Villa Crespo”, ya que ambos clubes surgieron en ese barrio, aunque actualmente el estadio de Chacarita está en Villa Maipú.

La rivalidad entre los Bohemios y los Funebreros tiene raíces que se remontan casi un siglo atrás. Durante más de veinte años, desde 1924 hasta 1944, las sedes de ambos clubes estaban separadas solo por una medianera en la calle Humboldt: el estadio de Atlanta quedaba en el 470 y el de Chacarita en el 345.

Los equipos suman más de 130 partidos disputados entre sí. El primer enfrentamiento oficial ocurrió el 13 de noviembre de 1927. Ese día, Chacarita se llevó la victoria por 2 a 0 frente a su eterno rival. Atlanta consiguió ganar por primera vez tres años después, con un 1 a 0 de visitante.

Tras la llegada del profesionalismo, la primera victoria fue para Atlanta, el 4 de junio de 1931 por 3 a 1.