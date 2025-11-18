Rosario: ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un crimen ocurrido hace 4 años

Maximiliano Gómez tenía 25 años cuando fue asesinado.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe anunció una millonaria recompensa por información que permita identificar a los responsables del homicidio de Maximiliano Gómez, ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en la ciudad de Rosario.

A casi cuatro años del crimen, todavía no hay detenidos y la fiscal Gisela Paolicelli continúa al frente de la causa para tratar de esclarecer el hecho.

“Se informa que se encuentra vigente recompensa de 16 millones de pesos por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de los masculinos mencionados. Por su parte, la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación", subraya el comunicado.

Maximiliano Gómez fue atacado por al menos dos hombres cuando viajaba en su auto junto a su pareja.

Aquellas personas que cuenten con información relevante pueden contactarse de forma telefónica al 911, o bien enviando un correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

El organismo indicó que están disponibles las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, como así también la opción de presentarse personalmente en el Centro de Justicia ubicado en calle Sarmiento 2850 de Rosario o en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, entre ellas Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

El caso

El crimen de Gómez tuvo lugar sobre la avenida Circunvalación, en el carril Norte-Sur, a la altura del puente de calle Baigorria. El hecho sucedió a plena luz del día, cerca de las 15.30.

La víctima, por ese entonces de 25 años, circulaba en un automóvil Chevrolet Aveo gris con su novia. Ambos habían salido de trabajar -en una fábrica de electrodomésticos- y transitaban por la avenida Circunvalación, a la altura de Palliere y cerca del cruce con la ruta nacional 34.

En ese momento, dos hombres con casco a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, interceptaron el vehículo y realizaron al menos tres disparos, uno de los cuales atravesó la luneta trasera del auto y dio en la cabeza de la víctima, que murió en el acto.

La pareja de Gómez, en tanto, resultó ilesa. En medio de la conmoción, aseguró que no notaron la moto que los seguía. También dijo que el joven no había sido amenazado ni había tenido problemas con nadie.

La causa quedó en manos de la fiscal Paolicelli y los primeros indicios orientaban la investigación a un hecho perpetrado por sicarios.

Fuentes del caso indicaron en aquel entonces que no se descartaba ninguna hipótesis, incluso la de un homicidio por error. Aunque la posibilidad de que se trate de un crimen en ocasión de robo perdió fuerza.

La investigación sigue su curso bajo la órbita de la Fiscalía Regional 2. La medida se encuentra dirigida a lograr la identificación de los atacantes, quienes aún permanecen prófugos.