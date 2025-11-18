Crimen y Justicia

Rosario: ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un crimen ocurrido hace 4 años

Maximiliano Gómez fue asesinado por al menos dos hombres que se trasladaban en moto y atacaron a tiros su auto, en el que también viajaba su novia, que resultó ilesa

Guardar
Maximiliano Gómez tenía 25 años
Maximiliano Gómez tenía 25 años cuando fue asesinado.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe anunció una millonaria recompensa por información que permita identificar a los responsables del homicidio de Maximiliano Gómez, ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en la ciudad de Rosario.

A casi cuatro años del crimen, todavía no hay detenidos y la fiscal Gisela Paolicelli continúa al frente de la causa para tratar de esclarecer el hecho.

“Se informa que se encuentra vigente recompensa de 16 millones de pesos por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de los masculinos mencionados. Por su parte, la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación", subraya el comunicado.

Maximiliano Gómez fue atacado por
Maximiliano Gómez fue atacado por al menos dos hombres cuando viajaba en su auto junto a su pareja.

Aquellas personas que cuenten con información relevante pueden contactarse de forma telefónica al 911, o bien enviando un correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

El organismo indicó que están disponibles las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, como así también la opción de presentarse personalmente en el Centro de Justicia ubicado en calle Sarmiento 2850 de Rosario o en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, entre ellas Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

El caso

El crimen de Gómez tuvo lugar sobre la avenida Circunvalación, en el carril Norte-Sur, a la altura del puente de calle Baigorria. El hecho sucedió a plena luz del día, cerca de las 15.30.

La víctima, por ese entonces de 25 años, circulaba en un automóvil Chevrolet Aveo gris con su novia. Ambos habían salido de trabajar -en una fábrica de electrodomésticos- y transitaban por la avenida Circunvalación, a la altura de Palliere y cerca del cruce con la ruta nacional 34.

En ese momento, dos hombres con casco a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, interceptaron el vehículo y realizaron al menos tres disparos, uno de los cuales atravesó la luneta trasera del auto y dio en la cabeza de la víctima, que murió en el acto.

La pareja de Gómez, en tanto, resultó ilesa. En medio de la conmoción, aseguró que no notaron la moto que los seguía. También dijo que el joven no había sido amenazado ni había tenido problemas con nadie.

La causa quedó en manos de la fiscal Paolicelli y los primeros indicios orientaban la investigación a un hecho perpetrado por sicarios.

Fuentes del caso indicaron en aquel entonces que no se descartaba ninguna hipótesis, incluso la de un homicidio por error. Aunque la posibilidad de que se trate de un crimen en ocasión de robo perdió fuerza.

La investigación sigue su curso bajo la órbita de la Fiscalía Regional 2. La medida se encuentra dirigida a lograr la identificación de los atacantes, quienes aún permanecen prófugos.

Temas Relacionados

RosarioMaximiliano GómezRecompensasHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Trampa amorosa: pactaban encuentros por una app de citas pero eran ladrones

La Policía de Córdoba desbarató a la banda tras una serie de allanamientos en distintos barrios de la capital. Una de sus víctimas tenía 61 años

Trampa amorosa: pactaban encuentros por

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el caso Maradona

Así lo resolvió este martes el jurado de Enjuiciamiento a cargo de su jury. Determinó por unanimidad que cometió irregularidades al participar de un documental durante el juicio por la muerte del campeón del mundo

Destituyeron a la jueza Julieta

“Peronista hasta los huesos”: quién es el empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

D.D.C., de 58 años, fue detenido en el barrio porteño de Almagro, acusado de integrar una organización residual del poderoso clan Villalba de San Martín. La Policía encontró una fortuna en el banco donde posee una cuenta a su nombre

“Peronista hasta los huesos”: quién

Se entregó “Julián”, el viudo negro que engañó y atacó a un hombre en Palermo

El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre en un departamento de la calle Paraguay. La víctima había conocido al sospechoso, de 21 años, en una app de citas. Sus dos cómplices siguen prófugos

Se entregó “Julián”, el viudo

Buscan a cuatro presos que se escaparon de una alcaidía de Neuquén a través de un boquete en una celda

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo tras la huida de la Unidad de Detención 12

Buscan a cuatro presos que
DEPORTES
Se confirmó el cronograma de

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

TELESHOW
Armaron una banda de cumbia

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal