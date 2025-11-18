Asesinaron a un hombre con múltiples antecedentes penales en Mar del Plata e hirieron a otro que pasaba por el lugar

La intersección de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel en Mar del Plata donde un hombre fue asesinado y otro joven que pasaba por allí resultó herido (Google Maps)

Un hombre de 34 años identificado como José Luis Páez fue asesinado de dos disparos ayer lunes a la noche en el barrio General Belgrano, en el sudoeste de Mar del Plata.

El violento episodio dejó, además, a un joven gravemente herido y abrió una nueva investigación policial por un caso que presenta múltiples aristas aún bajo análisis.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en las inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel, una zona residencial marcada en los últimos años por enfrentamientos vinculados a delitos de distinta índole.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas por LA CAPITAL, todo se originó cuando Páez ofrecía en la vía pública un teléfono celular.

Testigos relataron a las autoridades que durante ese momento llegaron dos hombres en motocicleta. Ambos, tras cruzar algunas palabras con la víctima, le recriminaron su presencia en el lugar y la situación escaló a una discusión fatal. En ese contexto, se escucharon varias detonaciones que dejaron a dos personas baleadas, una de ellas mortalmente.

Según las fuentes policiales, Páez recibió dos impactos de bala y cayó gravemente herido en el sitio del ataque. Las patrullas de la comisaría decimoprimera, con jurisdicción en la zona, llegaron pocos minutos después junto a una ambulancia del servicio de emergencias.

En paralelo, se supo que Facundo Almada, un joven de 24 años que circulaba por el lugar o bien observaba la secuencia, resultó con una herida de bala en el abdomen. El herido fue trasladado con urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado y su estado es reservado, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes médicas.

En tanto, el cuerpo de Páez fue hallado en plena vía pública y se dispuso un cordón de seguridad para preservar el escenario del crimen. Los peritos de la Policía Científica levantaron los elementos balísticos y posibles rastros en busca de pruebas que permitan identificar a los atacantes, quienes lograron huir de la escena a bordo de la moto.

Fuentes policiales confirmaron que Páez contaba con un frondoso prontuario. El historial criminal del fallecido incluye causas por “robo agravado en poblado y en banda”, “tentativa de robo”, “amenazas”, “daño”, “encubrimiento”, “violación de domicilio”, “resistencia a la autoridad” y “desobediencia”. Se trata de una persona que había recuperado la libertad tiempo atrás, aunque sumaba varias entradas y salidas de unidades penitenciarias.

Las circunstancias en las que se produjo el tiroteo generan varias hipótesis: desde un ajuste de cuentas hasta una disputa territorial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien de inmediato ordenó una serie de medidas para avanzar en la identificación de los autores del ataque. “

Personal de la comisaría decimoprimera realizó entrecruzamientos de información sobre los posibles agresores, mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas y la autopsia al cuerpo de Páez.

Por estas horas, el entorno del barrio General Belgrano permanece bajo vigilancia policial.

En cuanto a Facundo Almada, los voceros médicos indicaron que su estado sigue siendo “grave pero estable”. Permanece bajo observación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), a la espera de nuevas evaluaciones y evolución en las próximas horas.

A fines del mes de julio pasado, otro brutal crimen ocurrido en el marco de un presunto ajuste de cuentas ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La víctima, identificada como Marcos Arcadio Cousiño, fue atacada a balazos por otro hombre cuando se encontraba en el interior de su casa, y producto de las heridas murió tiempo después en un hospital local. Luego del hecho, la novia de la víctima le contó a la Policía que, para ella, el principal sospechoso es su expareja, con quien el fallecido mantenía problemas de larga data.

Fuentes policiales precisaron que el salvaje ataque a Cousiño, de 48 años, ocurrió pasadas las 19 sobre calle Sicilia al 7300, entre Údine y Pehuajó, en el barrio General Pueyrredón.

Según pudo saber este medio, Cousiño se encontraba en el interior de su casa cuando fue sorprendido por una persona que llamó a su puerta con reiterados aplausos. Al abrir, un hombre armado le disparó en reiteradas oportunidades, sin mediar palabra, y luego escapó a toda velocidad a bordo de la moto en la que circulaba.

Al escuchar las detonaciones, un vecino salió de su casa, observó la impactante escena y se solidarizó con Cousiño, a quien trasladó de urgencia en su auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por mantenerlo con vida, Cousiño no soportó las heridas sufridas y murió cerca de las 19.50.

La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán, de la UFI N° 4 marplatense, quien por estas horas trabaja para determinar el móvil del ataque contra Cousiño y encontrar al autor del crimen.

Sobre las características del hecho, fuentes del caso explicaron a este medio que el atacante tenía la intención de matar. Además, se descartó la hipótesis de un presunto robo, debido a que no se llevaron ningún objeto del interior de la vivienda, donde los agentes sí encontraron documentación que podría pertenecer al o los asesinos de Cousiño.

En diálogo con la Policía, la novia de Cousiño, de 21 años, apuntó a su expareja como el principal sospechoso de haber matado a la víctima, al reconocer que ambos mantenían conflictos de larga data.

Y al revisar sus registros policiales, los investigadores corroboraron que Cousiño tenía antecedentes penales.