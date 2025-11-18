Crimen y Justicia

Ante la destitución de Julieta Makintach, cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona

El debate por la muerte del Diez tendrá su audiencia preliminar en diciembre y está previsto que vuelva a iniciar el próximo 17 de marzo

Guardar
Cómo sigue el juicio de
Cómo sigue el juicio de Maradona tras la destitución de Makintach

En el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata, donde este martes se comunicó la resolución por unanimidad de destituir a Julieta Makintach como jueza, hubo una frase que resonó varias veces por los pasillos durante todo el jury: “No importa donde esté, Diego sigue haciendo justicia”.

El comentario que se escuchaba entre el público después de cada audiencia hacía alusión a lo que ocurrió con Makintach, quien debió enfrentarse a un jury por provocar, con sus irregularidades, la nulidad del primer juicio oral por la muerte de Maradona. El resultado para ella fue la máxima sanción administrativa para un magistrado, que muchos fanáticos leyeron como Diego haciendo “Justicia Divina”.

Desde entonces, hay una pregunta latente que se repite: ¿Qué va a pasar con el juicio por la muerte del Diez? Por ahora, la respuesta rápida es alentadora: va a retomar su curso a partir de diciembre.

Tras el escándalo de la jueza ahora destituida, luego de que la Justicia probara que protagonizaba un documental del juicio, la causa Maradona fue asignada a otro tribunal. Quedó a cargo de los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

Alberto Ortolani, Alberto Gaig y
Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

Los magistrados componen el TOC N°7 de San Isidro y ya convocaron a todas las partes a la audiencia preliminar del juicio para retomar el proceso anulado en mayo de este año.

La cita fue pautada para el próximo martes 2 de diciembre y será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida por las partes. Deberán asistir los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que encabezan la acusación, los abogados querellantes y los defensores de los siete imputados que tiene el caso.

Estos son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

La intención de los jueces es que en dicha audiencia quede acordada la prueba y la lista de testigos a presentar durante el juicio, que ya tiene fecha de inicio: el próximo 17 de marzo.

La jueza Makintach fue destituida.
La jueza Makintach fue destituida. Crédito: Aglaplata

Si esto se logra, entonces el camino ya estaría liberado para que el próximo encuentro sea directamente en el marco de la primera jornada del debate en los tribunales de San Isidro.

Sin embargo, según supo Infobae, los defensores de los acusados buscarán aprovechar esa audiencia oral de diciembre para insistir con varios planteos que los magistrados rechazaron por escrito. Entre ellos, el non bis in idem (NdR: no ser juzgado dos veces por la misma causa).

Este principio fue reclamado por Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pero es avalado por la mayoría de los defensores, quienes ya adelantaron que apoyarán a su colega cuando lleve el planteo a la sala.

Si bien el juicio oral y técnico por la muerte del Diez tiene 7 imputados que serán juzgados por homicidio simple con dolo eventual, hay una acusada más que tiene la causa y que enfrentará un debate diferente que todavía no tiene fecha.

Se trata de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, quien insistió con que se mantenga vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido en su debido momento.

Los nuevos jueces se expidieron sobre esta petición cuando debieron tratar los alcances de la nulidad decretada en el juicio por Maradona, suspendido por el escándalo de la jueza Julieta Makintach. En este sentido, definieron que la medida regirá a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJuicio por la muerte de MaradonaJury a MakintachÚltimas noticiasDiego Maradona

Últimas Noticias

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Los agresores son hermanos y vecinos de la zona. Fueron detenidos

Video: dos hinchas de Atlanta

Quedó firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género

Luciano Napolitano apeló a la Corte Suprema de Justicia la pena de tres años y ocho meses de prisión, pero el máximo tribunal rechazó la presentación de la defensa

Quedó firme la condena al

La Policía de la Ciudad investiga a un joven que usaba documentos falsos para ingresar a templos judíos

El sospechoso tiene 23 años. Fue descubierto a fines de octubre. Le secuestraron teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tablets, documentación y material religioso

La Policía de la Ciudad

$295 millones en cheques sin fondo: quién es el empresario procesado junto a su madre por la megaestafa de los 0KM

Alejandro Facchinetti fue imputado, embargado junto a Gladys Pallone en el caso que terminó con más de 120 víctimas. Hoy está bajo prisión domiciliaria. Los relatos que lo señalan

$295 millones en cheques sin

Quién era el hombre que fue hallado muerto dentro de su auto en un country de Neuquén y qué reveló la autopsia

La víctima tenía 45 años y fue su hijo quien llamó a la Policía al encontrar el cuerpo. Cuál es la hipótesis del fiscal

Quién era el hombre que
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

Trump recibió al príncipe heredero

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum

Al menos dos turistas mexicanos murieron y siete permanecen desaparecidos tras una tormenta en la Patagonia chilena

Netanyahu exigió la expulsión de Hamas de Gaza tras el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de paz de Trump

Fumar menos de 5 cigarrillos por día también aumenta el riesgo de muerte prematura y enfermedades cardíacas