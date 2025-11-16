Dejó a su tío en estado crítico tras golpearlo con un palo con clavos por una presunta infidelidad

El hombre quedó internado con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo

Un episodio de violencia extrema sacudió la localidad sanjuanina de Cochagual, en el departamento Sarmiento. Lo atacó brutalmente a su propio tío tras descubrir una relación entre él y su pareja. La víctima sufrió una fractura de mandíbula y su cuadro es crítico.

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de Corrientes y Avellaneda, entre las 5 y 6 de la mañana de este sábado, según informaron fuentes judiciales citadas por Diario de Cuyo. Todo comenzó con una discusión entre el agresor y su pareja, quien habría admitido la infidelidad luego de que el hombre la confrontó por un supuesto vínculo con su tío. De acuerdo a los testimonios de Diario de Cuyo, el propio tío también reconoció la relación, lo que desató la furia del agresor.

La situación escaló rápidamente cuando, en medio del altercado, el hombre tomó un palo equipado que tenía clavos y atacó a su familiar con mucha violencia. Le propinó numerosos golpes, provocándole lesiones de extrema gravedad. La víctima sufrió fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo, conforme detallaron las autoridades médicas.

La emergencia fue advertida de inmediato y personal sanitario trasladó a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde recibió un diagnóstico de heridas gravísimas. Permanece internado en estado crítico, bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado, debido a la gravedad de los traumatismos sufridos durante la agresión.

Otro ataque similar

Hace poco más de un mes, un hombre de 53 años quedó detenido tras atacar brutalmente a su propio hermano durante una disputa familiar. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 82 Bis, entre 30 y 31, durante el martes, en medio de una jornada que terminó en tragedia para una familia del barrio. Según informaron fuentes policiales consultadas por LaBuenaInfo, todo comenzó con una discusión enérgica entre los hermanos, identificados como Ángel A., de 53 años, y su hermano menor, Adrián A., de 48.

La confrontación verbal se tornó rápidamente en violencia física cuando Ángel tomó un caño de metal y le aplicó varios golpes a Adrián, impactando principalmente en la cabeza, el rostro y otras áreas del cuerpo.

Detuvieron a un hombre por golpear a su hermano con un caño en La Plata (LaNBuenaInfo)

La intensidad del ataque motivó un llamado urgente a los servicios de emergencia, quienes acudieron al domicilio para asistir a la víctima. El diagnóstico preliminar determinó que Adrián A. presentaba heridas graves en la cabeza, la cara y el torso.

Dada la severidad de los golpes, fue trasladado de manera inmediata al Hospital San Martín de La Plata, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo pronóstico reservado. El equipo médico informó que el estado de salud era crítico y permanecía en ese momento bajo estricta observación por las complicaciones derivadas de los traumatismos.

Ante la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta rápida, la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de La Plata, ordenó la captura inmediata del agresor.

Personal de la Comisaría 3ra de La Plata desplegó un operativo en las inmediaciones de la vivienda donde se produjo el incidente. Pocas horas después del hecho, lograron dar con Ángel A. en una calle próxima al domicilio familiar, procediendo a su detención sin que se opusiera resistencia. El acusado permanecía a disposición de la justicia provincial, enfrentando cargos ligados al intento de homicidio causado por la disputa con su hermano.

Las autoridades policiales y judiciales avanzaron en la recolección de testimonios, levantamiento de pruebas y reconstrucción de la secuencia del incidente. La instrucción penal busca determinar las circunstancias exactas previas a la violencia, así como el entorno familiar y social del caso.