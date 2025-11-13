Viajaba a París, pero no pudo abordar el avión: llevaba cocaína en paquetes de granola

La mujer intentó traficar más de 9 kilos de cocaína a través del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Una mujer de nacionalidad peruana fue detenida este jueves por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde los agentes detectaron que intentaba abordar un vuelo con destino a la ciudad de París, Francia, con más de nueve kilogramos de cocaína ocultos en paquetes de granola.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el procedimiento, realizado en el marco de las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles contra el narcotráfico en terminales aéreas, se desarrolló durante las inspecciones de rutina en los puntos de control y registro.

Los oficiales de la PSA identificaron a la pasajera cuando se preparaba para embarcar el vuelo AF 411 de Air France con destino a la capital francesa.

La sustancia hallada en el interior de 18 paquetes de granola era cocaína.

La mujer fue sometida a una entrevista en la que ofreció respuestas inconsistentes, lo cual levantó sospechas de los uniformados. Ante esta situación, el personal de la PSA, junto con agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dispusieron una requisa más exhaustiva de sus pertenencias.

Durante la inspección del equipaje despachado, los efectivos hallaron 20 paquetes de granola, de los cuales 18 contenían una sustancia blanquecina. Luego, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 9.224 gramos.

Los 20 paquetes de granola que transportaba la mujer de nacionalidad peruana en el equipaje que había despachado.

La detenida quedó incomunicada y fue puesta a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, quien continúa la investigación para determinar si existen posibles conexiones con otras personas o redes criminales.

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

El mes pasado, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó durante controles de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una valija despachada con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que contenía 40.100 dólares, además de dinero argentino, boliviano y uruguayo. Ese fue el puntapié de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que culminó con 8 detenidos y el secuestro de 255 kilos de cocaína.

El hallazgo del dinero fue en abril y abrió una investigación que incluyó vigilancias fijas y móviles, escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones.

Con la información obtenida, los investigadores siguieron el trayecto de una camioneta sospechosa: creían que transportaba estupefacientes desde Bolivia.

A la altura de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, los oficiales de la PSA implementaron un control vehicular que derivó en una persecución y posterior detención de sus dos ocupantes, un verdulero argentino y un agricultor boliviano, identificados como Condori y Revollo Andia.

En la caja del vehículo se hallaron dos barriles metálicos de 200 litros cada uno. Durante la requisa, realizada en la base de la PSA en Ezeiza, se descubrió un doble compartimiento que ocultaba 245 panes de cocaína recubiertos en nailon. Las pruebas de campo confirmaron la sustancia, con un peso total de 255,070 kilogramos. También se incautaron 70.910 pesos, tres celulares, cinco pendrives y documentación de interés.

Estas tareas permitieron identificar a los miembros de una banda que ingresaba cocaína desde Bolivia a la Argentina para su distribución: entre sus integrantes hay un verdulero, un agricultor, comerciantes y vendedores de ambas nacionalidades.

Los ocho detenidos

El 6 de octubre, ya con las piezas de la organización identificadas, la justicia ordenó 17 allanamientos en simultáneo en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Exaltación de la Cruz, además de un operativo en un local comercial de la Capital Federal.

El operativo arrojó seis detenidos más y se incautaron $4.174.000, USD100.055, 14 vehículos, un arma de fuego, 97 municiones, 21 teléfonos celulares, cuatro pendrives, dos notebooks, tres DVR, dos máquinas contadoras de billetes y documentación de interés.