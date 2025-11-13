“La dejaron en cenizas”: el fiscal pidió que declaren culpable al clan Sena y al resto de acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena (con barbijo) en la audiencia de alegatos de clausura

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final, con la exposición de los alegatos de clausura, en la que las partes repasan sus teorías del caso y le exponen al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben resolver.

El primero en hacerlo fue el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, quien luego de hacer un repaso por todas las pruebas que expuso en el juicio, le pidió al jurado que declaren culpable a todos los acusados.

“Gloria y Mercedes pidieron justicia. Justicia por su hija y por su nieta. Y hoy yo le voy a pedir el veredicto de culpabilidad en contra de todos los imputados”, dijo el funcionario.

“En contra de César Sena, culpable por ser el autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio. Marcela Acuña y Emerenciano Sena, partícipes necesarios del homicidio de Cecilia y por encubrimiento agravado a Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo. Muchas gracias, señores del jurado”, pidió.

El alegato del fiscal

Bogado comenzó su alegato final con un agradecimiento a los miembros de jurado. Después comenzó con un repaso de cómo fue el fallido matrimonio entre Cecilia y César Sena, acusado de ser el autor material.

En ese sentido, expuso que el principal motivo del fracaso en la relación fue que sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, jamás la aceptaron como pareja de su hijo. Hizo foco en el conflictivo vínculo entre la joven y la mamá de César.

“Cecilia creía que iba a ser feliz con César Sena. Estaba enamorada. Lamentablemente, se cruzó con las personas equivocadas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena nunca la aceptaron porque no quiso ser piquetera como ellos ni quiso colocarse la remera del ”Che” Guevara“, dijo el fiscal.

El fiscal Bogado

Después, continuó con la exposición de los mensajes en los que Cecilia le expresó a su amigo Ronald Amarilla la frustración que le despertaba que un día después de casarse, Sena hijo le pidió el divorcio por pedido expreso de su madre.

“Cesar Sena le dijo a Cecilia que la que imponía el divorcio era Marcela Acuña. La engañaron, la manipularon, le inventaron una falsa herencia, le dijeron que le ayudarían para un tratamiento para el embarazo. Todo para firmar el divorcio.

“Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y estoy cansada de estar en el medio”, le dijo la joven a su amigo. Durante el alegato, el fiscal Bogado también recordó el supuesto engaño a la joven con la falsa propuesta de un viaje al sur del país para rehacer su vida.

Los alegatos de clausura comenzaron a las 9:30

Después, volvió a mostrar mensajes de Emerenciano con Obregón, explicó el supuesto rol del líder del clan de los Sena y de Marcela Acuña, así como del resto de los acusados, en el crimen.

El funcionario del Ministerio Público habló del traslado del cuerpo y de cómo lo prendieron fuego. A la vez, mostró fotos de los rasguños en el cuello de Sena, mencionó las conexiones de los celulares de Cecilia y César, las imágenes de cámaras de seguridad de la zona en la que prendieron el cadáver, el crucifijo de la joven que fue encontrado, mensajes de texto entre los acusados, entre otras pruebas.

Los acusados del crimen

Recordó, incluso, cómo la madre de César Sena admitió que encubrió a su hijo. “Dijeron que quien lo haya hecho que se haga cargo, pero no explicaron qué pasó. Nadie se hace cargo. Nadie demostró arrepentimiento", señaló.

Y remarcó: “Emerenciano Sena sabía lo que había pasado. Si Gustavo Obregón estaba involucrado es porque lo mandó su jefe". Subrayó que no hubo autopsia porque “la dejaron en cenizas”.

El abogado querellante Gustavo Briend se sumó al pedido del fiscal y le solicitó al jurado que declaren culpable a todos los acusados del crimen.

“Cecilia no puede desaparecer. Cecilia no fue borrada del mapa. Cecilia habló en este proceso, a todos nos indicó y nos pide justicia. Así que compartiendo los dichos del fiscal respecto a la calificación jurídica, yo entiendo que debe condenarse con un veredicto de culpabilidad a César Mario Alejandro Sena, al delito de homicidio doblemente agravado en calidad de autor material. Veredicto de culpabilidad también para Marcela Acuña, en carácter de cómplice primario. Veredicto de culpabilidad también para Emerenciano Sena, en carácter de cómplice primario”, dijo el letrado.

Asimismo, pidió que “a las cuatro restantes personas”, se las declare culpables del delito de encubrimiento agravado. “Solamente desde la familia digo que esperamos justicia”, concluyó.

Gustavo Briend, abogado querellante

Juan Ignacio Díaz, en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad, pidió que declaren culpable a todos los imputados. “Cecilia está gritando que este hecho lo cometió por una organización delictiva. no puede quedar impune (...). Esta querella del Estado que representa a Cecilia le pide al jurado que utilice el sentido común y dicte un veredicto de culpabilidad para todos los acusados”, dijo Díaz.

Una vez finalizada su intervención, se dictó un cuarto intermedio.

Las declaraciones de Emerenciano y Marcela Acuña

Durante la jornada del miércoles se escucharon las declaraciones de los suegros de Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Ambos están imputados en la causa como partícipes primarios. Su hijo y ex esposo de la víctima, César Sena, es el principal acusado: está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.

Por su parte, Emerenciano negó cualquier vinculación con los hechos por los que su hijo está acusado de ser el autor material.

“Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, expresó ante el tribunal. En un testimonio que duró 35 minutos, repasó su vida, los orígenes humildes que compartió con su familia y la construcción del barrio que llevaba su nombre, una obra impulsada desde la organización social que lideraba y que, según sus palabras, buscó brindar techo a personas en situación de vulnerabilidad.

“El único delito que cometí fue construir casas para la gente humilde”, afirmó en medio de su exposición. Negó rotundamente su implicancia en el hecho por el cual se lo juzga, señalando que no existen pruebas en su contra y que su conducta aquel día se limitó a cumplir con su rutina habitual.

“Ojalá que lleguen a hacer justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso, no hice nada y no porque yo lo diga, sino porque tampoco está en la investigación”, declaró.

Acuña, por su parte, admitió nuevamente que encubrió a su hijo y prácticamente lo acusó del asesinato. Brindó una extensa declaración en la que hizo un recuento de lo que pasó el día que desapareció la víctima hasta cómo fue su relación con la joven asesinada. Al igual queEmerenciano Sena, dijo entre lágrimas que es inocente y le pidió al jurado “por su hijo”.

“Se me hace muy difícil declarar después de Emerenciano.Soy una mamá que creo que hizo lo incorrecto, pero me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”, dijo, al referirse que quiso encubrir de alguna manera a César.