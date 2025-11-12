Crimen y Justicia

Emerenciano Sena declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Fue aberrante pero no tuve nada que ver”

El líder del clan y uno de los acusados del femicidio negó, entre lágrimas, su participación en el hecho. “Ojalá hagan justicia”, dijo

La audiencia número 12 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski estuvo marcada por una declaración muy esperada: la de Emerenciano Sena, imputado como partícipe primario del crimen por el que su hijo, César Sena, está acusado de ser el autor material.

El líder del clan de los Sena, quien comenzó su declaración con un repaso de su vida y sus orígenes humildes. También hizo mención a la construcción del barrio que lleva su nombre y que construyó la organización social que lidera.

Dijo que “el único delito” que cometió fue construir casas para la gente humilde. Sin embargo, en medio de su alocución, el otrora dirigente social más poderoso del Chaco negó su participación en el crimen en medio de lágrimas.

Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, aseguró.

“Ese día hice mi rutina y no cometí ningún delito”, dijo Sena. “Ojalá que lleguen a hacer justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, aseguró.

“Ese día entregué mi celular, entregué mi camioneta, que quedó ahí. No la vi nunca más. No hice nada. No investigaron para atrás, que hacía los días anteriores, que mensajes mandé. No sé por qué padezco esta situación. Nunca debí haber estado preso. Después del cambio del fiscal parecía el asesino más grande del mundo. De un día para el otro empezaron a pedir cadena perpetua para mí. No sé por qué, ni basado en qué. Miren con perspectiva. No se olviden de esa palabra”, dijo el acusado.

“No le deseo a nadie que lo acusen de algo de lo que no se puede defender. No me puedo defender. Ojalá lo hubiese sabido. Nunca defendí a alguien. El que cometió el delito que se haga cargo de su delito. Puedo demostrar lo que hice porque el barrio está ahí.

“Señores del jurado, yo no hice nada”, concluyó.

Noticia en desarrollo...

