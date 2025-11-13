Desarticularon una banda que sustraía llaves de los autos para robar casas cuando sus dueños salían

Desarticularon una banda que sustraía llaves para robar casas cuando sus dueños salían

Este jueves, personal de la DDI San Martín desarticuló una banda que utilizaba inhibidores de señal para abrir automóviles y sustraer de los mismos llaves de domicilios a los que luego ingresaban para robar elementos de valor.

En los allanamientos realizados detuvieron a dos de los ladrones y secuestraron, entre otras cosas, 47 llaves domiciliarias.

La denuncia que generó la investigación fue realizada el pasado 4 de octubre, luego de que una mujer constatara que desconocidos habían ingresado a la casa de su madre en el partido bonaerense de San Martín y habían robado dinero y varias pertenencias de la víctima.

Luego, al revisar las cámaras de seguridad, pudo observar cómo una mujer se presentó ante la puerta del domicilio a las 18.02 y tocó el timbre en reiteradas ocasiones. Al comprobar que no había nadie, la desconocida se retiró, pero a las 18.17 se presentaron varios hombres, quienes, con llaves de la casa en su poder, ingresaron sin problemas para volver a salir a los pocos minutos con varios elementos de valor y dinero.

Durante la investigación, personal de la DDI San Martín logró determinar, tras una recolección de pruebas y análisis de las cámaras de seguridad, que los mismos delincuentes habían concretado un robo similar en otro hogar cercano.

Esta banda, integrada por al menos cuatro personas, mediante inhibidores de seseñal,ngresaban a vehículos particulares estacionados en la vía pública. Allí se hacían de las llaves de los domicilios y documentación en la que figuraban las direcciones de residencia de los titulares. Luego de trabajos de inteligencia en esas casas, esperaban que los dueños salieran y llevaban a cabo los saqueos.

Uno de los detenidos identificados gracias a las cámaras de seguridad

Una vez individualizados los ladrones e identificados sus domicilios, se emitieron órdenes de allanamiento y detención de los implicados captados en las filmaciones.

Personal de la DDI San Martín y de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía Bonaerense ejecutaron los procedimientos, en los que se logró detener a dos de los cuatro acusados: un hombre de 33 años identificado como J.A. y una mujer de 29 años cuyas iniciales son D.A. Esta última, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras haber sido condenada el 30 de diciembre del año pasado a 3 años y 4 meses de prisión por “Robo agravado” y “Tentativa de robo agravado con efracción”.

Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos

En los operativos se secuestraron un Mercedes Benz A 200 utilizado para cometer los robos, 10 perfumes y una PlayStation 5 sustraídos en el hecho investigado, la ropa que usaron los acusados el día del robo, un boleto de compraventa de un Ford Focus involucrado en la causa, guantes de látex y varios llaveros, cinco teléfonos celulares, una caja de cartón con 47 llaves domiciliarias, un reloj de muñeca marca Ferrari, varias cadenas de metal dorado, dos destornilladores, un críquet y una barreta metálica.

Permanecen prófugos dos hombres de 28 años, identificados como L.A. y M.S.. Intervienen la UFI 10, la UFI 1 y el Juzgado de Garantías 2 de San Martín.

Capturaron a cinco miembros de una banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

“Tranqui, tapate la jeta”: los videos de la banda que en una hora entró a robar en 3 casas de Avellaneda y Lanús

Luego de que se iniciara una investigación para dar con los responsables de haber llevado un raid delictivo en tres casas ubicadas en las localidades de Avellaneda y Lanús, las autoridades confirmaron el pasado 16 de octubre la detención de otros cinco hombres que participaron de los ataques denunciados en junio de este año. Los delincuentes actuaron rápido y se asaltaron las viviendas en una hora.

La ejecución de allanamientos en los partidos de Lanús y Almirante Brown derivó en la detención de cinco hombres, identificados como D.O. (38), L. L. (25), P. M. (33), O. S. (19) y I.U. (25), así como en el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación. Entre los aprehendidos, se constató que el hombre de 33 años presentaba una captura activa emitida por el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata bajo la acusación del delito de “robo agravado”.

Por su parte, el joven de 19 permanecía privado de libertad en la Alcaidía N° 56-Virrey del Pino por el mismo delito, mientras que I. U. se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 2 de Marcos Paz, cumpliendo detención por robo a disposición de la Fiscalía Correccional de Saavedra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Campagnoli.

Según la información brindada por fuentes del caso a Infobae, como producto de los operativos también se secuestraron tres vehículos que habían sido mencionados en la orden de captura emitida por la UFI N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de junio, cuando el grupo delictivo irrumpió en tres viviendas en menos de una hora. Las familias afectadas fueron vecinos de las localidades de Gerli, Avellaneda y Lanús.

“Tranqui, tapate la jeta”: los videos de la banda que en una hora entró a robar en 3 casas de Avellaneda y Lanús

La secuencia delictiva comenzó en Gerli, donde cinco asaltantes forzaron una ventana del comedor para ingresar a la casa de un matrimonio de jubilados. Las imágenes de ese episodio mostraron cómo los delincuentes entraron, amenazaron y agredieron tanto al propietario como a su esposa, de 83 años.

Durante el asalto, sustrajeron 200 dólares, 500.000 pesos, electrodomésticos y un vehículo Renault Kangoo. El automóvil fue localizado horas después, abandonado en el barrio San José de Lomas de Zamora, según la información recabada por la Policía.

Media hora después de ese primer ataque, la misma banda intentó irrumpir en la vivienda de otro adulto mayor, de 78 años, en Villa Dominico. De acuerdo con fuentes del caso a las que accedió este medio, “allí se enfrentaron con el hijo de la víctima y no lograron robar nada”.

El raid continuó en Monte Chingolo, partido de Lanús, donde los delincuentes ingresaron a la casa de otro jubilado de 76 años. En esa ocasión, se apoderaron de un revólver calibre .38, una pistola Pietro Beretta, un teléfono móvil y diversas joyas.

Tras este último robo, los asaltantes abandonaron un Fiat Cronos rojo que habían sustraído el 4 de junio a un joven de 24 años en Villa Domínico. El video de ese robo también forma parte del material visual de la investigación. Finalmente, el vehículo fue hallado el 20 de junio, seis días después del asalto en Monte Chingolo, por efectivos de la DDI de Lanús.

Según explicaron los investigadores, la identificación de los sospechosos fue posible gracias a tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la DDI Avellaneda-Lanús, quienes analizaron imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por los Centros de Monitoreo de las municipalidades de Avellaneda y Lanús. Además, se habían estudiado las comunicaciones telefónicas entre los sospechosos, lo que permitió dar con la localización de cada uno de ellos.