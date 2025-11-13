Crimen y Justicia

Condenaron a un kinesiólogo por abusar de tres pacientes y fue inhabilitado a ejercer la profesión

El hombre aprovechó la confianza de las mujeres y procedió con su accionar durante las sesiones en su consultorio de Cañuelas

Guardar
El hombre abusó de tres
El hombre abusó de tres de sus pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un kinesiólogo fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión por abusar sexualmente de tres pacientes. Además, impusieron una inhabilitación perpetua para ejercer su profesión.

La decisión estuvo en manos del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de La Plata, a cargo de la magistrada Glaudia Greco, quien se basó en la evidencia obtenida durante el juicio, principalmente en los testimonios de las denunciantes.

En ese sentido, la jueza consideró acreditados tres hechos de abuso sexual simple ocurridos entre marzo de 2019 y abril de 2021, en el consultorio que Matías Adrián Blanco —ahora condenado— tenía en Cañuelas.

Según consta en el fallo, al que tuvo acceso el medio local 0221, se determinó que las víctimas presentaron relatos “creíbles y verosímiles”, calificados como “ricos en detalles, coherentes y sin contradicciones” durante sus declaraciones orales, incluso ante minuciosos interrogatorios de la defensa.

La jueza también remarcó que ninguna de las mujeres tenía relación previa entre sí, descartando la existencia de motivo espurio alguno, como odio, venganza o interés económico, que pudiera impulsar denuncias falsas, más aún considerando el contexto de una sociedad pequeña como Cañuelas.

La convicción sobre la existencia de los hechos se fortaleció a partir de numerosos elementos probatorios como las declaraciones de familiares y amigos, quienes evidenciaron cambios notorios en el comportamiento de las víctimas después de los hechos denunciados.

También los informes psicológicos elaborados por peritos oficiales y de parte, quienes concluyeron que las tres mujeres no presentaban indicadores de invención ni trastornos que afectaran la percepción de la realidad, y atribuyeron el daño sufrido a cuadros compatibles con trauma por abuso sexual.

En su fallo, la jueza
En su fallo, la jueza inhabilitó al hombre a ejercer la profesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, durante el juicio, se pudo comprobar que existió un patrón de conducta reiterado: el condenado utilizó de forma sistemática su rol de profesional para generar confianza, aislar a las pacientes en el box, realizar maniobras con roces sexuales y luego comportarse con normalidad.

Durante la audiencia, Blanco, representado por su defensor, negó todas las acusaciones. Como argumento, sostuvo que era imposible que los hechos hayan sucedido, debido a la distribución física del consultorio, donde, según sus dichos, siempre había circulación de otros pacientes y personal. De esta manera, alegó que los “roces” pudieron producirse en el contexto de maniobras profesionales y fueron malinterpretados por las denunciantes.

La defensa presentó como testigos a otros pacientes, colegas y a su secretaria, quienes dieron cuenta de la reputación profesional del acusado y afirmaron no haber presenciado ni escuchado situaciones irregulares.

Sin embargo, la jueza aclaró que el buen concepto que puedan tener de él los testigos refuerza una imagen profesional, pero no resulta suficiente para desvirtuar la prueba de cargo producida por la acusación.

Al analizar las circunstancias agravantes, la jueza hizo especial énfasis en el “abuso de confianza propio de la relación de salud”, la cantidad de víctimas, la corta edad de una de ellas (18 años al momento de los hechos) y el comprobado daño psicológico sufrido por las tres mujeres, diagnóstico que quedó reflejado en los informes periciales presentados durante el debate.

Pese a que la fiscal Victoria Huergo solicitó la inmediata detención de Blanco, Greco decidió que el acusado permanezca en libertad hasta que la condena quede firme. En este punto, alegó que Blanco siempre compareció al proceso, posee domicilio estable y arraigo en la comunidad de Cañuelas. Aun así, de confirmarse la sentencia en instancias superiores, deberá cumplir la pena de prisión efectiva.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la kinesiología, la magistrada hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía y de las querellas, considerando la utilización de la profesión como medio para abordar y cometer los delitos.

Temas Relacionados

condenakinesiólogoabuso sexualpacientesconsultorioCañuelas

Últimas Noticias

Una joven murió atropellada por un colectivo en Rosario cuando un conductor abrió la puerta del auto y la empujó

La víctima, una estudiante de medicina, se desplazaba en bicicleta cuando todo sucedió. El chofer y el dueño de la camioneta involucrada quedaron demorados

Una joven murió atropellada por

Un sacerdote manoseó a una menor en Salta y fue condenado a tres años de prisión condicional

Los aberrantes hechos ocurrieron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años y jugaba en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Villa Primavera

Un sacerdote manoseó a una

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por matar con un pico de construcción a su esposa en Salta

La pena se alcanzó tras un juicio abreviado, en el que el único imputado confesó el crimen. El brutal ataque sucedió frente a una de las hijas de la víctima

Condenaron a prisión perpetua a

Detuvieron al sospechoso de matar a un ladrón de 15 años en La Plata

El presunto autor del ataque armado que terminó con la vida de un adolescente fue localizado gracias a cámaras de seguridad y se entregó a la justicia junto a su abogado

Detuvieron al sospechoso de matar

Encontraron muerta a una enfermera en Jujuy y detuvieron a la pareja por el presunto femicidio

Se trata de Daniela Mamaní, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda que alquilaba. Las autoridades señalaron que sufrió una muerte traumática

Encontraron muerta a una enfermera
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó un depósito de

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles

Líderes indígenas reclamaron una mayor participación en la COP30 de Brasil y pidieron reunirse con el presidente Lula da Silva

Las largas filas para cargar combustible terminaron en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia

El Gobierno de Ecuador prevé instalar dos bases de Estados Unidos en su territorio: una militar y otra de seguridad