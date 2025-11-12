“Solo quiero llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil”: el testimonio de la hija de la turista atacada por un indigente

María das Dores Cascalho da Silva Bosco y su hija Carolina

Mientras intenta llevar adelante este doloroso momento, Carolina Bizinoto, la hija de la turista brasileña que murió tras ser atacada por un indigente en la calle, hace dos pedidos a la Justicia argentina: que el autor del crimen no sea liberado y que le entreguen el cuerpo de su madre, que todavía permanece en la morgue, para poder trasladarlo a Brasil y darle el último adiós. “Creo que es un derecho que tenemos como familia por esta tragedia que nos ha pasado”, expresó.

La víctima, María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, había llegado a la Argentina para acompañar durante un tiempo a su hija, quien estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Se encontraba en el país desde julio y solía alternar estadías entre la Capital Federal y su lugar de residencia en Brasil.

El jueves de la semana pasada salió para retirar el dinero del alquiler de la casa donde vivían y, en plena avenida Corrientes, fue agredida sin motivo por un hombre.

“Le pegaron una trompada y cayó al piso. Con la caída, se golpeó la cabeza y tuvo un corte en la parte de atrás. La llevaron al hospital, pero el estado no era favorable y esa misma noche falleció”, recordó Carolina.

La joven pide celeridad a la Justicia para poder trasladar el cuerpo de su madre a Brasil

Durante la entrevista en C5N, la hija de la turista fallecida contó que se enteró del ataque por un oficial de la Policía de la Ciudad, quien la contactó mientras su madre era atendida en el hospital.

La mujer estaba consciente pero muy desorientada, y se quejaba de dolores intensos en la cabeza y la espalda. “Cuando llegué, tenía un corte en la cabeza y sangraba mucho. Los médicos dijeron que el cuadro era serio y que iba a quedar internada para observación, pero fue empeorando y murió a la medianoche”, relató.

Sobre el agresor, Carolina supo por la Policía que se trata de un hombre con antecedentes psiquiátricos y penales. Lo detuvieron el mismo día en las inmediaciones de avenida Córdoba y Junín tras atacar a otra mujer en la vía pública.

El atacante, de 30 años, cuenta con 20 antecedentes por delitos graves e internaciones psiquiátricas en distintos hospitales, en los cuales además había tenido episodios de fuga.

En su historial delictivo figuran causas por robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, cometidos desde 2017.

Actualmente, permanece internado en el Hospital Borda bajo custodia y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, que lleva adelante el expediente.

María tenía 69 años

“Me dijeron que si con la autopsia alcanza para la investigación, ahí recién podrían entregarme el cuerpo. Para mí ya hay cámaras, ya hay testigos, ya está todo, solo quiero llevármela a Brasil para despedirnos”, insistió Carolina.

La joven, que cursa los últimos exámenes de la carrera de Medicina en la UBA, destacó el apoyo que recibe de la institución, pero remarcó la urgencia del trámite: “Toda mi familia está esperando este momento. Siento que es un derecho como hija despedirla con sus seres queridos en Brasil”.

La víctima tenía DNI argentino y había permanecido gran parte del último año junto a su hija, alternando su vida entre Brasil y la Argentina. Su sobrina, Paula Lima, reconstruyó para medios brasileños que la estadía estaba planeada para seis meses, antes de regresar con su esposo. La familia organizó una colecta para reunir fondos y costear el traslado de los restos.

Además del reclamo para que no se demore la entrega del cuerpo, Carolina pide que el agresor se mantenga internado y no quede nuevamente en libertad. “Lo que pasó es una injusticia que le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros”, dijo. En esa línea, solicitó ante la consulta sobre si el autor del crimen es declarado inimputable: “Por lo menos que esta persona no quede libre en la calle”.