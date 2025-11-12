Crimen y Justicia

Llegó a Argentina para visitar a su hija y murió tras ser atacada en la calle

María Vilma, que arribó al país desde Brasil, fue agredida en el barrio porteño de Balvanera por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. Fue detenido y trasladado al Hospital Borda

Una mujer brasileña murió tras ser atacada en la Ciudad de Buenos Aires por un hombre con antecedentes penales y problemas psiquiátricos. Durante la agresión, la víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. No logró sobrevivir a las lesiones.

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, en el barrio porteño de Balvanera. A la altura de la avenida Corrientes al 3200, un hombre atacó sin motivo a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco: la mujer de 69 años cayó al suelo y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

Sin embargo, falleció horas después producto de las lesiones. Fuentes policiales indicaron a Infobae que el agresor pudo ser detenido ese mismo día en Avenida Córdoba y Junín, a menos de 15 cuadras del sitio del ataque.

El agresor, de 30 años, cuenta con 20 antecedentes por delitos graves y múltiples ingresos a centros de salud mental. Entre los ilícitos figuran robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, cometidos desde 2017.

Además, fue internado en varias oportunidades en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, de los cuales se fugó en distintas ocasiones. Tras el ataque, quedó detenido acusado de tentativa de homicidio, a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, y fue trasladado nuevamente al Hospital Borda.

Según indicó el medio brasileño G1, la fallecida era una empleada pública jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás.

Nacida en la región de Itapuranga, se encontraba viviendo en el país desde julio para visitar a su única hija, Carolina Bizinoto, estudiante de Medicina. En sus redes sociales, la joven pidió que se agilicen los trámites de la autopsia y la liberación del cuerpo, a casi una semana del homicidio.

Además, organizó una colecta para poder trasladar los restos de su madre a Brasil y agradeció la visibilización que su caso tiene en los medios.

La sobrina de María Vilma, Paula Lima, contó al medio brasileño que su tía planeaba permanecer seis meses en Buenos Aires y luego regresar a su país por otros seis, donde residía junto a su esposo.

En tanto, el pasado jueves, la jubilada salió a retirar el dinero del alquiler de la casa de su hija, momento en el que se produjo el ataque: “Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió”, detalló Lima.

Antecedente en Caballito

En junio de este año, un paciente psiquiátrico de 38 años atacó con un arma blanca a un chofer de ambulancia en el barrio porteño de Caballito, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

El hecho ocurrió en avenida Rivadavia al 6000, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en estado de alteración.

Según las fuentes del caso, la denuncia fue realizada por una psiquiatra de una obra social, quien advirtió que su paciente había sufrido un brote y se encontraba violento.

Al lugar acudió personal de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad, que constató que el agresor había lesionado al chofer de una ambulancia privada con un objeto cortante, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La víctima sufrió un corte en el rostro y fue asistida en el lugar por profesionales médicos de la misma empresa de emergencias para la que presta servicio.

El paciente fue reducido y asegurado por los policías, sin que se registraran nuevos incidentes. Según confirmaron fuentes policiales, el agresor tenía antecedentes psiquiátricos.

