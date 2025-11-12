Crimen y Justicia

La decisión de la Justicia contra el indigente acusado de matar a la turista brasileña en Balvanera

Había sido ya declarado inimputable otras 13 veces y quedó internado en el Hospital Borda

María Vilma das Dores Cascalho
María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años que había llegado al país para visitar a su hija

La justicia porteña tomó una decisión este miércoles en la causa contra F.N., el indigente de 30 años acusado de matar en el barrio porteño de Balvanera a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años que había llegado al país para visitar a su hija.

Hay que recordar que F.N. enfrentó a la turista en la avenida Corrientes al 3200. Allí, la golpeó. La mujer cayó al piso y perdió la vida por el impacto que sufrió. Tras el hecho, el sospechoso comenzó a deambular. Fue capturado en la esquina de la avenida Córdoba y Junín horas después.

El acusado, internado en el Hospital Borda desde su detención y que ya había sido declarado inimputable en otras 13 oportunidades, estaba provisoriamente acusado por Unidad de Flagrancia Este de Federico Tropea de los delitos de femicidio y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. Por ende la causa, debía salir del fuero porteño y pasar al nacional.

Previo a ello, según pudo saber Infobae, un informe pericial al detenido determinó que “el imputado no presentó capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones al momento de los hechos que se le enrostran”. Y continuaron los peritos forenses que F.N. “no se encuentra en condiciones de estar sometido a proceso”. O sea, lo consideran inimputable.

La historia de Instagram de
La historia de Instagram de la hija de la víctima

Ante esto, la jueza del fuero porteño ordenó “suspender los plazos procesales” e imponerle una medida de seguridad: internación involuntaria en el Hospital Borda con una consigna fija, en una medida convalidada por el Juzgado Civil interviniente.

La jueza también declaró la incompetencia, ya que es el fuero nacional el encargado de los delitos graves y la justicia porteña se hizo cargo del caso porque en principio se trataba de un expediente por lesiones.

“Sin embargo, la medida no adquirió firmeza aún, ya que fue apelada por la Asesoría Tutelar, quien solicitó que se sobresea al imputado”, explicaron las fuentes del caso.

La víctima tenía 69 años
La víctima tenía 69 años

No es la primera vez que F.N. es considerado inimputable. El acusado registraba “20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos”. Y fue considerado inimputable por la Justicia 13 veces entre 2014 y 2022 por la patología que padece.

“Consumo desde la infancia”

En un estudio a F.N. en el marco de un expediente por el delito de robo, dos expertos del Cuerpo Médico y otros dos del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación tuvieron conclusiones diferentes.

El Cuerpo Médico Forense argumentó que “las facultades mentales se encontraban compensadas al momento del examen” pero F.N. “presentaba una afección compatible con discapacidad intelectual leve, asociada a probables síntomas relacionados con antecedentes de consumo de sustancias y/o alcohol” junto a una “pobre estimulación psico-sociocultural”.

María das Dores Cascalho da
María das Dores Cascalho da Silva Bosco y su hija Carolina

Para el Cuerpo Médico Forense “no advertían impedimento en su aptitud mental para poder ajustarse a un proceso penal”. Sin embargo, las consideraciones de los peritos de la Defensoría fueron todo lo contrario.

Tal como sus pares del CMF, coincidieron en “un cuadro de discapacidad intelectual del imputado, que se ve agravado por el consumo desde la infancia y la vulnerabilidad social extrema" y un “retraso madurativo”. Sin embargo, consideraron que “no comprendía acabadamente el significado de un juicio”.

En el fallo del Tribunal N°3, firmado en octubre de 2022, el juez Gustavo Rofrano recordó que F.N. “fue declarado inimputable en trece oportunidades en los últimos ocho años por la patología mental que padece”. Había enfrentado una condena en la Justicia de San Martín en 2018; fue el objeto de dos búsquedas de paradero en la Justicia civil en 2016 y 2017. Estuvo preso en un penal federal, donde le dieron un DNI provisorio. Realizó un tratamiento en el Hospital Borda en 2020, que luego abandonó.

