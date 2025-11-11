Crimen y Justicia

Jury a Julieta Makintach: del exabrupto en un pasillo y un llamado de atención a pedir ampliar la declaración

La magistrada será una de las que hable en la cuarta audiencia del juicio político en su contra. También testificarán defensores de los acusados por la muerte de Maradona y uno de la productora

Julieta Makintach (Crédito: Aglaplata)
Julieta Makintach (Crédito: Aglaplata)

Se reanuda este martes el jury a Julieta Makintach, la jueza del escándalo del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, con un pedido de ampliación de su declaración y luego de que increpara a una periodista en un pasillo y que la presidenta del juicio político le llamara la atención por hacer gestos mientras declaraba un colega y testigo.

Es que en las últimas horas, en el anexo de la cámara de senadores de La Plata, donde se lleva adelante el juicio político a Makintach, se vivió una de las jornadas más intensas desde el comienzo del proceso.

La audiencia arrancó con un testigo que no había terminado de declarar el viernes pasado. “Voy a volver cuando sea porque tengo muchas ganas de declarar”, había adelantado antes de irse el juez Maximiliano Savarino, integrante del tribunal a cargo del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, con cuyo relato se inició el debate este lunes.

Su testimonio fue el primero que puso a Makintach visiblemente incómoda. A lo largo de su declaración se la vio negar varias veces con la cabeza los dichos de Savarino e, incluso, hacer gestos que desacreditaban lo que el testigo estaba diciendo ante los jueces.

Hilda Kogan le advirtió a
Hilda Kogan le advirtió a Makintach que dejara de hacer gestos

La situación se repitió durante las más de dos horas que duró la declaración y fue tan evidente que provocó que la presidenta del tribunal, Hilda Kogan, le pidiera al testigo que se retire de la sala para advertirle a la jueza Makintach que dejara de hacerlo.

Después de Savarino -que dio una dura declaración contra Makintach, la acusó de ser mala persona y dijo que lo que pasó en el debate por Maradona fue por su culpa-, dieron su testimonio dos testigos periodistas, una de ellas la autora de esta nota.

Si bien durante ambas declaraciones la jueza tuvo una actitud diferente a cuando escuchó la de su colega, tras el cuarto intermedio Makintach quedó expuesta ante una situación incómoda: le reprochó a esta periodista Infobae las notas sobre el escándalo en el juicio de Maradona, la acusó de haberla destrozado y cuestionó la información.

La situación fue presenciada por uno de sus abogados y por un grupo de trabajadores de prensa que se quedaron atónitos al verlo, y reflejaron en sus crónicas lo que pasó. Horas después, la magistrada se disculpó telefónicamente. Ya no había testigos.

El jury desistió del testimonio
El jury desistió del testimonio de la jueza Veronica Di Tommaso. Maximiliano Savarino fue contundente

Tras el exabrupto de la jueza que está en el banquillo y podría perder su cargo, prestaron declaración los abogados Rodolfo Baqué, Fabián Amendola, Mario Baudry y Fernando Burlando.

A su turno, Baqué hizo un repaso por lo que ocurrió durante el juicio, enumeró los primeros llamados de atención que hizo sobre la jueza y recordó que él fue el primero en recusarla alegando que su incorporación al TOC N°3 había sido irregular.

También apuntó contra los otros jueces del debate en San Isidro y los acusó de haber sabido del escándalo del documental. La jueza Verónica Di Tomasso estaba citada a declarar y fue desistida.

Burlando, por su parte, recordó el día en que él denunció en el juicio nulo a la jueza tras tomar conocimiento del presunto documental. “Makintach con sus mentiras arrasó con todo sentido de justicia y de credibilidad que debe ser su sustento”, dijo el representante de Dalma y Giannina Maradona.

Al finalizar la jornada, la acusada Makintach pidió volver declarar. Su nuevo relato marcará el inicio de la audiencia de este martes, cuando se reanudará el jury. También está previsto que declaren más abogados defensores de la causa Maradona y alguno de los involucrados en la productora encargada de filmar el documental del escándalo que pretendía hacer “Justicia Divina”.

