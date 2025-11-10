Crimen y Justicia

“Sofía”, la viuda negra reincidente: fueron a detenerla por desvalijar a un empresario, pero ya dormía en una cárcel

El golpe por el que la Justicia de Morón la buscaba ocurrió a fines de abril en Pontevedra. Antes de que la Policía llegara a su departamento de Ciudadela, ya había sido trasladada al penal de Ezeiza por otro robo. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para atrapar a uno de sus cómplices

S.A.M., la viuda negra.
Conoció a un empresario por una aplicación de citas, se reunió con él en un bar de Ramos Mejía y, luego, fueron a la casa de él, en Pontevedra, en el partido de Merlo. “Sofía”, la chica de 23 años, hizo lo que hace toda viuda negra: luego de seducirlo, le ofreció una bebida con una sustancia aún desconocida, para dormirlo. Luego, sus cómplices llegaron a la escena y desvalijaron a la víctima. Ocurrió en abril pasado.

Ese es un resumen de la acusación del fiscal Pablo Masferrere contra la joven imputada, hasta acá, con pocas particularidades respecto a otros golpes cometidos bajo la misma modalidad.

Sin embargo, hay un detalle que hace al caso único: cuando los detectives de la DDI de Morón fueron a detenerla, “Sofía” no estaba en su departamento de Ciudadela, ya dormía en una celda del penal de Ezeiza, debido a que la Justicia porteña había ordenado su arresto por un caso calcado, indicaron fuentes del caso a Infobae. La acusan, en ese hecho, de haberse llevado una cifra cercana a los 20 mil dólares en efectivo.

La causa en la Justicia de Morón no se cortó con la identificación de la viuda negra y su procesamiento por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

Por el contrario, ya lleva otros tres implicados, quienes cumplieron diferentes roles en la organización de los golpes. El último de ellos fue apresado el jueves pasado.

Se trata de V.P.T., de 20 años y está acusado de participar del ataque al empresario en Pontevedra.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que la captura se produjo durante un allanamiento realizado en la localidad de Ituzaingó, donde los investigadores secuestraron teléfonos celulares presuntamente utilizados durante el golpe.

El modus operandi de Sofía

La causa tomó relevancia a partir de la denuncia presentada por la víctima quien, luego de tomar de la copa preparada por “Sofía”, perdió el conocimiento hasta el día siguiente. Luego de permanecer 12 horas dormido, se despertó y advirtió había sido asaltado.

Sofía, la viuda negra que
La investigación a cargo del fiscal Pablo Masferrere, de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Morón, permitió identificar a la principal sospechosa, cuyo rastro quedó registrado en la aplicación donde contactó a la víctima.

Según pudieron determinar los detectives, V.P.T., el último detenido, habría participado de la logística.

El Suzuki gris utilizado por
Las imágenes de las cámaras de seguridad municipales y privadas analizadas por los investigadores, como así también la apertura de teléfonos y antenas desde Ramos Mejía hasta Merlo, permitieron reconstruir el recorrido completo que realizaron los delincuentes, que se movían en un auto de marca Suzuki y color gris.

Durante los procedimientos policiales realizados en distintos domicilios, los agentes también incautaron armas y prendas identificadas como chalecos de la ya extinta Policía Metropolitana -hoy Policía de la Ciudad-.

La Policía incautó chalecos de
El caso sigue bajo análisis de la Justicia de Morón, que evalúa la situación de otros implicados y el destino de los elementos secuestrados, mientras que algunos involucrados que tenían orden de captura nacional e internacional se presentaron ante las autoridades.

Por su parte, continúa la búsqueda de pruebas y se esperan peritajes sobre la sustancia usada en el robo.

