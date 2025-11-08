El video de la caída de la estudiante que murió en una residencia de San Telmo que analiza la Justicia

Femicidio de una joven estudiante en San Telmo

La investigación por el presunto femicidio de Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años que murió tras caer desde un segundo piso en una residencia del barrio porteño de San Telmo, incorporó un elemento que podría ser clave: el video del momento en que la víctima impactó contra el asfalto tras la caída desde el balcón de su habitación. Por el hecho, está detenido Nahuel Castillo Corminola, el novio de la chica.

Las imágenes son impactantes. Según supo Infobae, corresponden a un comercio ubicado a pocos metros de la residencia, en la calle Defensa al 300. Si bien el video no es completamente nítido, sí deja observar el momento en que Matilda cayó a sólo centímetros de un hombre que circulaba por la calle.

Luego, otras tres personas que salen -presumiblemente de la residencia en la que vivían ambos- asistieron a Matilda y llamaron a la Policía. La filmación, publicada por Telenoche, ya está en poder de la Justicia y es analizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, cuyo titular es el juez Manuel de Campos.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el hecho ocurrió el sábado pasado cerca de la medianoche, en un edificio ubicado en la calle Defensa al 323. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima cayó al asfalto desde el balcón de su habitación del segundo piso.

Tras un llamado al 911, al lugar llegaron agentes de la Comisaría Vecinal 1D, quienes observaron a Matilda tendida sobre la cinta asfáltica y con un sangrado visible en la cabeza, aunque todavía con signos vitales. Por eso, fue inmediatamente trasladada en una ambulancia al Hospital Argerich, en el barrio de La Boca. Pese a los esfuerzos de los médicos, la joven murió un día después.

La joven muerta y su padre

En la unidad en la que residía la víctima se encontraba también su novio, un joven argentino que vivió durante casi toda su vida en la ciudad boliviana de Tarija. Fue en Bolivia donde los jóvenes se conocieron y comenzaron a salir.

El joven presentaba arañazos en la espalda, presumiblemente ocasionados por Matilda como acto para defenderse de los ataques de su novio. En el lugar, los detectives entrevistaron a vecinos de otros departamentos, pero ninguno dijo haber escuchado alguna discusión previa al hecho.

El juez De Campos calificó el expediente como tentativa de homicidio en un primer momento, ya que Matilda no murió en el acto. Además, ordenó la inmediata detención de Castillo Corminola y la intervención de Policía Científica. Con la muerte de la joven, la carátula cambió, por ahora, a homicidio. Según dijo ayer el padre a Infobae, va a hacer todo lo posible para que el caso sea investigado como femicidio.

De acuerdo con las declaraciones a Telenoche de Oliverio López, hermano de la joven fallecida, la fiscalía utilizará las grabaciones para establecer la mecánica de la caída, determinar si el presunto novio estaba solo y quiénes asistieron a la víctima en ese momento. El hombre, que fue el último en verla mientras agonizaba en el hospital, agradeció la celeridad de la Policía de la Ciudad, que permitió constatar las lesiones observadas en la espalda del joven.

“Ella se defendió, no me puedo imaginar lo que vivió mi hija en sus últimos segundos. Ahí se esfumaron sus sueños de ser directora de cine”, afirmó Pablo López, padre de la joven. “Esto fue un femicidio, así que les pido por favor que recalifiquen la causa, porque no fue un homicidio común”, añadió.

Matilda estaba en pareja con Castillo desde hacía poco más de un año. Viajó a Buenos Aires para estudiar Diseño Audiovisual en la UBA, mientras que el novio se radicó también en la Ciudad de Buenos Aires para estudiar derecho en la Universidad del Salvador.

Según el padre, le advirtió en repetidas oportunidades a su hija que cortara el vínculo con Castillo debido a que era una persona celosa, obsesiva y controladora.

“Me comentaron que eran varias veces las que este chico protagonizaba discusiones fuertes con mi hija. De hecho, en las anteriores residencias donde ella vivió, porque fue cambiando de lugar hasta encontrar un lugar que a ella le gustaba, parece que se le metía, la obligaba para que lo dejara quedarse a dormir y le impedía un poco relacionarse con los demás chicos”, relató.