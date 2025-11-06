Crimen y Justicia

Sobreseyeron al policía que cruzó un patrullero frente al maratonista que circulaba en moto y le provocó la muerte

De esta manera, la Justicia puso fin al proceso judicial que se llevaba a cabo por el fallecimiento de Ignacio Sallago en 2023

Ignacio Sallago, el maratonista que
Ignacio Sallago, el maratonista que murió tras chocar contra un patrullero en Mar del Plata (Facebook)

El Juzgado de Garantías N° 3 de Mar del Plata dispuso el sobreseimiento del policía que conducía el patrullero involucrado en el hecho por el cual murió el maratonista Ignacio Sallago al chocar contra el móvil durante una persecución, en agosto de 2023.

Esta decisión fue tomada tras la solicitud de la defensa, respaldada por la Fiscalía de Delitos Culposos, pese a la oposición de la familia de la víctima y a la petición de elevación a juicio por parte de la defensa. El caso ocurrió hace dos años en uno de los principales corredores viales de la ciudad balnearia.

Según informó el medio local 0223, la titular del tribunal, la jueza Rosa Frende, resolvió que Víctor García no transgredió el deber objetivo de cuidado que le era exigible en las circunstancias particulares del incidente. De acuerdo con la resolución judicial, la conducta del maratonista fallecido —quien conducía una moto que registraba pedido de secuestro activo— fue relevante para el trágico desenlace. Durante la persecución, Sallago evadió una orden policial, transitó avenidas centrales a alta velocidad y atravesó varios semáforos en rojo.

De acuerdo con los detalles, el hombre circulaba a 92 kilómetros por hora, una velocidad que excedía notablemente el máximo permitido en la zona, y no tenía el casco debidamente colocado. A esto se sumaron las condiciones meteorológicas desfavorables y la presencia de alcohol en sangre, factores que, para la magistrada, incrementaron el riesgo asumido por Sallago.

La persecución en la que murió Ignacio Sallago

El informe judicial, al que tuvo acceso el portal local, fundamentó que “fue la conducta de Sallago la generadora de una infracción al deber de cuidado por haber incrementado el riesgo permitido que se materializó en el resultado muerte, producto de las lesiones sufridas tras impactar con la camioneta policial, que ya se encontraba detenida”.

La familia de Ignacio Sallago insistió en la existencia de un exceso de violencia institucional y solicitó la elevación del expediente a juicio oral ante la jueza Frende. “A Ignacio lo mataron. El resultado fatal era necesariamente previsible. No tuvo tiempo de reacción. A él lo corta un patrullero sin sirenas y sin luces intermitentes encendidas cuando iba a gran velocidad en su moto”, expresó el abogado defensor Carlos Muñoz de Toro en declaraciones radiales.

El fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 especializada en Delitos Culposos, inició la investigación con la imputación a García por homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor. Pero posteriormente, tanto el fiscal como la defensa del policía, encabezada por Martín Bernat, coincidieron en poner fin a la acusación contra el efectivo, tras analizar las pruebas reunidas.

Estaba radicado en Mar del
Estaba radicado en Mar del Plata, donde ocurrió el siniestro fatal (Facebook)

Bernat argumentó en todo momento que su defendido actuó estrictamente para detener a una persona que huía de la Policía. “No está en discusión si el hombre fallecido era buena o mala persona; lo cierto es que escapó de la Policía y se dio a la fuga a toda velocidad por pleno centro de la ciudad, cruzando semáforos en rojo y pasos peatonales, provocando una persecución policial en su contra. En ese contexto, quien provoca semejante situación asume el riesgo de matar a un tercero inocente o provocar su propia muerte, que tristemente fue lo que sucedió”, de acuerdo con la cobertura de 0223.

El siniestro ocurrido en las inmediaciones de avenidas Paso e Independencia cerca de las 2 de la madrugada, cuando personal de la comisaría 1ª advirtió a un motociclista en actitud sospechosa. La persecución se desarrolló por varias calles y terminó en el mencionado cruce, donde el patrullero interceptó parcialmente la calzada.

Sallago no tenía antecedentes penales y era un reconocido atleta de Bahía Blanca. Incluso, fue campeón provincial de maratón en 2022. Según los medios locales, se encontraba radicado desde hace algunos años en Mar del Plata.

