Definirán la situación judicial del policía que le cruzó el patrullero a un maratonista en plena persecución y le provocó la muerte

La persecución en la que murió Ignacio Sallago

Hace dos años, Ignacio Sallago, un maratonista de 33 años, murió en Mar del Plata al chocar contra un patrullero cuando escapaba de la Policía a bordo de una moto que tenía pedido de secuestro. La causa continúa abierta: desde la Fiscalía General solicitaron el sobreseimiento del agente que le cruzó el móvil al motociclista, mientras que la familia pide que vaya a juicio.

Según informó 0223, el Juzgado de Garantías N.º 3 debe decidir la situación de Víctor García, quien conducía el patrullero involucrado en la muerte de Sallago.

En un principio, el fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Delitos Culposos, había caratulado el hecho como “homicidio culposo”.

Sin embargo, en agosto de 2024, la Fiscalía de Delitos Culposos solicitó el sobreseimiento de García, postura que la Fiscalía General respaldó en abril de este año.

En contraste, en mayo, el abogado de la familia de Sallago pidió que la causa se eleve a juicio, mientras que dos semanas después, el defensor de García, Martín Bernat, reiteró el pedido de sobreseimiento ante la jueza Rosa Frende.

Bernat argumentó que su defendido actuó con el único objetivo de detener a una persona que huía de la Policía, cumpliendo con sus deberes.

El abogado sostuvo: “No está en discusión si el hombre fallecido era buena o mala persona; lo cierto es que escapó de la Policía y se dio a la fuga a toda velocidad por pleno centro de la ciudad, cruzando semáforos en rojo y pasos peatonales, provocando una persecución policial en su contra. En ese contexto, quien provoca semejante situación asume el riesgo de matar a un tercero inocente o provocar su propia muerte, que tristemente fue lo que sucedió”.

En cambio, la defensa de la familia de Sallago aseguró que se trata de un caso de exceso de violencia institucional que debe ser dirimido en un juicio oral.

Las pericias determinaron que la camioneta Nissan Frontier de la comisaría segunda permanecía detenida cuando ocurrió el choque, mientras que la moto Bajaj Rouser NS-200 conducida por la víctima circulaba a 92 kilómetros por hora.

Además, el informe pericial también estableció que Sallago no realizó maniobras evasivas ni intentó cambiar de trayectoria antes del impacto.

“A Ignacio lo mataron. El resultado fatal era necesariamente previsible. No tuvo tiempo de reacción. A él lo corta un patrullero sin sirenas y sin luces intermitentes encendidas cuando iba a gran velocidad en su moto”, aseguró Carlos Muñoz de Toro, abogado de la familia Sallago, en diálogo con el medio local Mi8.

El trágico hecho ocurrió de madrugada, cerca de las 02:00 horas. De acuerdo con la información, personal de la comisaría 1ª que patrullaba el centro marplatense observo en inmediaciones de Rivadavia y La Rioja a un motociclista merodeando la zona, “con intenciones de cometer algún ilícito”. Según la Policía, al consultar la base de datos, constataron que el vehículo tenía pedido de secuestro desde hacía uno meses.

Cuando intentaron identificarlo, el hombre a bordo de la moto escapó a toda velocidad por la calle Rivadavia. Luego, dobló en la avenida Independencia, en dirección hacia Juan B. Justo.

La situación fue comunicada por los policías por radio y comenzó una persecución, que terminó en el cruce de la avenida Independencia y Juan José Paso, cuando un patrullero se cruzó en el camino para impedirle el paso.

El motociclista no pudo esquivar el móvil e impactó contra la puerta derecha trasera del patrullero. La víctima quedó tendida en el asfalto, del otro lado de la calzada. Médicos del SAME que llegaron al lugar tras el siniestro vial constataron su muerte.

Sallago no tenía antecedentes penales y era un reconocido atleta de Bahía Blanca. Incluso, fue campeón provincial de maratón en 2022. Se encontraba radicado desde hace algunos años en Mar del Plata.

La familia maneja la teoría de que pudo haber dado a la fuga para no ser detenido sin tener los papeles de la moto en regla, asegurando que él en ningún momento robó esa moto y que tenía los papeles para hacer la transferencia, aunque le faltaba el dinero.

Las declaraciones de los familiares y amigos tras la muerte

Tras el hecho, el maratonista fue despedido por sus compañeros del equipo JM Corredores, quienes lo definieron como “alguien respetuoso y comprometido con entrenar y progresar”. El joven además trabajaba en una empresa de alimentos.

“No era ningún delincuente”, expresó uno de sus compañeros de equipo y agregó: “Tenía los papeles de esa moto, estaba por hacer la transferencia. No sé qué le pasó por la cabeza, solo él sabe por qué escapó”.

“A esa moto la compró por el trabajo, él era vendedor de una distribuidora de golosinas y necesitaba un vehículo más grande para recorrer zonas alejadas de Mar del Plata. El dueño de la distribuidora le había prestado plata y ahí pudo comprar esa moto”, contó Leandro Pérez Lazarte, uno de sus amigos.

Entre los logros deportivos más importantes de Sallago se destacan el tercer puesto conseguido en los 42K del Maratón Mar del Plata en 2022

Al llegar a Mar del Plata vivió un tiempo en la casa de la familia de su entrenador, donde lo consideraban “uno más”. Luego, una vez que se asentó y consiguió trabajo, alquiló un departamento con un compañero de equipo.

Entre los logros deportivos más importantes de Sallago se destacan el tercer puesto conseguido en los 42K del Maratón Mar del Plata en 2022 y también el podio logrado en los 10K del Maratón Mar del Plata 2023.