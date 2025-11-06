Crimen y Justicia

La buscaban por un robo en España desde hacía más de una década y la atraparon en Mendoza: fue extraditada

Es chilena y tiene 33 años. Tenía pedido de captura internacional por un asalto ocurrido en la localidad catalana de Manresa en 2012

Una década pasó en la clandestinidad y cuando se relajó, la atraparon y ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia. Así, la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición de una ciudadana chilena de 33 años requerida por España por un robo ocurrido en la localidad catalana de Manresa en 2012.

La entrega de la sospechosa fue realizada por agentes de la Dirección General de Coordinación Internacional, quienes llevaron adelante el procedimiento en cumplimiento de un pedido judicial internacional.

De acuerdo con la investigación, la mujer era buscada por el Juzgado Penal Nº3 de Manresa, que la había señalado como presunta autora de un asalto a una vivienda cometido en junio de 2012.

Según consta en la causa, la imputada habría ingresado junto con un cómplice a un inmueble, forzando el acceso y sustrayendo diversos objetos de valor y dinero en efectivo por un monto cercano a los 13 mil euros.

Tras aquel episodio, las autoridades españolas emitieron una orden de captura internacional que permaneció vigente durante más de una década.

El giro en la causa se produjo en julio de este año, cuando personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) destacado en el Paso Internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, detectó el intento de ingreso al país de la acusada procedente de Chile.

La alerta se activó gracias al Sistema I-24/7 de Interpol, herramienta de intercambio de información criminal utilizada por la Policía Federal Argentina, que permitió constatar la existencia del requerimiento internacional en su contra.

Una vez confirmada la vigencia de la medida con los agentes de Interpol Buenos Aires, la DNM procedió a poner a la mujer a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Mendoza, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, con intervención de la Secretaría Penal “C”, dirigida por Mariela Gladys Andia.

Desde ese momento, la imputada quedó bajo custodia de la Gendarmería Nacional, en cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Posteriormente, las autoridades españolas formalizaron la demanda de extradición a través de los canales diplomáticos pertinentes. Tras recibir la autorización correspondiente, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA coordinó los trámites administrativos y logísticos necesarios junto con sus pares españoles.

Finalmente, una comisión policial de España llegó a la Argentina en las últimas horas para asumir la custodia y el traslado de la imputada. La mujer fue embarcada en un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, con destino a España, donde deberá comparecer ante la justicia de Manresa para continuar el proceso penal en su contra.

El caso Fred Machado

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos este miércoles por la noche, luego de haber sido trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su destino final fue Houston, Texas, en donde será juzgado por presunto lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína.

El acusado partió a las 22:05 en el vuelo de la aerolínea United Airlines. El operativo estuvo a cargo de oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En las inmediaciones del aeropuerto entregaron al detenido a un grupo de agentes de U.S. Marshals, quienes son integrantes de Departamento de Justicia de Estados Unidos y tuvieron el deber de custodiarlo durante el viaje.

