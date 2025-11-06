El video de un salvaje robo en una tienda de Solano: embistieron a una nena y le apuntaron con un arma en la cabeza

Así fue el robo a la casa de electrodomésticos en Solano

Una casa de electrodomésticos de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, fue escenario de un salvaje asalto, en el que cuatro delincuentes irrumpieron violentamente en el comercio, pasaron por arriba a una nena de 7 años, -hija de los propietarios- la pisaron y hasta le apuntaron con un arma en la cabeza. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo ocurrió este martes sobre la avenida San Martín al 2258, entre las calles 893 y 894, donde el grupo de ladrones ingresó armado, con guantes de látex y barbijos. Las imágenes de la filmación conmueven. Se llega a ver cómo la menor, a bordo de unos rollers, patinaba por el local cuando de repente aparecieron en escena los delincuentes. Uno de ellos la embistió a toda velocidad y la hizo caer.

Detrás de él ingresaron tres cómplices que se dividieron por el comercio, mientras que la madre de la nena apenas atina a proteger a su hija. En medio de la situación, uno de los ladrones le apuntó con su arma en la cabeza a la niña.

Durante el asalto, de acuerdo con lo que trascendió, los delincuentes sustrajeron cuatro televisores, teléfonos celulares de los empleados y boletas del establecimiento, para luego huir a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que había sido robada el día anterior en la localidad de Lomas de Zamora.

Según trascendió, la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local permitió, tras el análisis de imágenes captadas por el Centro de Emergencias Quilmes, identificar la patente del vehículo utilizada en la fuga.

Gracias a este dato, los investigadores realizaron tareas de campo que llevaron a la localización de la camioneta en la intersección de las calles Cala y Rosa, en el partido de Almirante Brown.

Al inspeccionar la camioneta, los efectivos constataron que los cristales del vehículo exhibían una patente con un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado ese mismo 4 de noviembre por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el interior se hallaron boletas correspondientes al local de electrodomésticos.

La investigación continúa bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego. “La verdad que fue terrible ese día. Mucho miedo por parte de todos, mis compañeros, el dueño que ver a su hija de siete años tirada en el suelo apuntada con un arma debe ser dificilísimo”, contó al canal TN Lautaro, uno de los empleados del local que fue reducido en medio del ataque piraña de los ladrones.

“Yo estaba en el interior del local y siento que me agarran bruscamente del cuello, me sujetan y me agarran con un arma acá, tipo un arma acá hasta la cabeza. Me dice: ”Quedate quieto, la c. de tu madre. Dame todo. Ahí me llevaban para el fondo de mí, lo tiran a mi compañero acá en el suelo, a la nena, le sacan el celular a mis compañeros“, reveló la víctima.

“Todos estaban con barbijo, con gorra, campera rompevientos. Me llevan a la oficina, me hacen poner de rodillas, me decían que ”dónde están los dólares, que dónde está la plata, que dame todo". Le dije lo que había en la caja registradora. Y ahí se retiran y antes de retirarse se llevan, ese monitor de sesenta y cinco pulgadas. Se llevan contratos que hacíamos con la gente por el tema de cuotas y demás cosas", añadió Lautaro.

También reveló que robaron celulares de trabajo de los empleados. Algunos conversan con los celulares de trabajo, son celulares personales y la verdad es un garrón. Yo pude zafar. En el momento que me llaman a la oficina, tomé unos segunditos, ahí me avivé, agarré mis celulares, los arrastré por ahí y dentro de todo pude zafarme“, añadió.

“Fue todo tan rápido, tan repentino. Uno está laburando, nunca se espera que pasen estas cosas. Somos los últimos en el local que trabajamos aquí hasta las seis de la tarde. Todos nos agradecieron que no fuera el medio día”, concluyó.