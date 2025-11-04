Crimen y Justicia

Cayó “Rochito”, el acusado de matar a tiros a un policía jubilado en La Matanza: su ex novia lo entregó

Alejandro Negri, de 65 años, fue asesinado mientras lavaba su auto en Aldo Bonzi en julio pasado. El sospechoso fue capturado por la División Homicidios de la PFA. Su cómplice ya estaba preso

Video: el crimen del policía Negri en Aldo Bonzi

Alejandro Paulino Negri, un suboficial retirado de la Policía Federal, fue asesinado a tiros el 1° de juilo último por al menos dos delincuentes mientras lavaba su auto frente a su casa de la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, en medio de un intento de robo. Tenía 65 años.

Este lunes, una brigada de elite de la División Homicidios de la PFA capturó a Alexis Maximiliano Ramón Romero, de 20 años, alias “Rochito”, el último de los sospechosos del caso, tras una investigación a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, con el fiscal Carlos Adrián Arribas, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Tobías Vargas, alias “Stanley”, fue el primero en caer. Se había entregado junto a su familia el 4 de agosto pasado en una dependencia policial dela zona de Madariaga. Su entorno aseguró: “Se enteró de que iba a rendir cuentas con el Creador”.

"Rochito" Romero tras ser capturado
"Rochito" Romero tras ser capturado por la PFA

Ahora, “Rochito” Romero, oriundo de González Catán, fue capturado, precisamente, en la esquina de Crovara y Belgrano, en Aldo Bonzi, mientras caminaba por la calle con un pedido de captura internacional en su contra. Sus contactos en algunas villas de la zona le permitieron ser refugiado en varios aguantaderos del hampa, aseguran detectives del caso.

Sin embargo, a pesar de su sigilo, “Rochito” se expuso y cayó. Los detectives de la División Homicidios -que depende de la DFI- lo siguieron durante tres meses.

Los policías de la Federal no lo encontraron de casualidad: una ex pareja del acusado aportó datos clave para hallarlo. Así, fue trasladado a una dependencia de la Policía Bonaerense.

El crimen

Así asesinaron a un ex policía en La Matanza

Negri fue asesinado a plena luz del día a metros de su domicilio de la calle Fonrouge. Se identificó como policía cuando los delincuentes lo abordaron, lo que provocó una reacción inmediata de sus homicidas.

La víctima intentó escapar, armado con una pistola calibre .40, pero los sospechosos comenzaron a dispararle: se encontraron 11 vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena, 11 detonaciones realizadas en diez segundos. Negri habría disparado al menos una vez.

Una de esas balas impactó en el pecho del policía jubilado. Fue trasladado con la ayuda de una vecina al Hospital Balestrini, donde llegó sin vida.

Quién era la víctima

Alejandro Paulino Negri formó parte de las fuerzas de seguridad durante casi 38 años. Hasta el año 2017 fue suboficial mayor en la Policía Federal, pero luego fue traspasado a la Policía de la Ciudad, donde brindó servicio en sus últimos años.

En CABA estuvo pocos meses: se desempeñó como oficial primero y trabajó en Comisaría Vecina 8A del barrio Villa Lugano hasta 2018, cuando se retiró.

