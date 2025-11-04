Crimen y Justicia

Cayó el líder de la banda de piratas del asfalto acusada de secuestrar camioneros y que prefería robar tractores

Lo acusan de una decena de hechos. Lo curioso del modus operandi era que a veces dejaban la carga intacta. Por el caso, había 4 detenidos. El blanco eran vehículos que circulaban por ruta 9, entre San Nicolás, Baradero y Zárate

Cayó el líder de una banda de piratas del asfalto

La Policía Bonaerense detuvo este martes a un hombre de 47 años señalado como cabecilla de una banda de piratas del asfalto que robaba camiones en la ruta 9, entre San Nicolás, Baradero y Zárate. Se los vincula con al menos una decena de golpes bajo esta modalidad.

El sospechoso, identificado como Leonardo Nicolás Maier, cayó en un allanamiento a su vivienda en la localidad bonaerense de Almirante Brown. En la planta baja de ese domicilio hay un galpón, donde al parecer los delincuentes ocultaban y desarmaban los camiones robados.

Los ataques a los cuales se lo vincula ocurrieron en los primeros tres meses de este año. En el marco de la causa, cinco sospechosos fueron detenidos, incluido el propio Maier, a quien habían arrestado a mediados de marzo, aunque luego fue liberado.

La investigación del caso avanzó y lo ubicó como el líder del grupo delictivo.

Leonardo Nicolás Maier tras ser detenido

Modus operandi

Uno de los casos sucedió el 10 de marzo, cuando un camionero que trasladaba bebidas fue interceptado por varios delincuentes armados en la zona de Baradero. Lo obligaron a bajar del vehículo y lo subieron a un auto, donde lo retuvieron hasta llevarlo al barrio porteño de Mataderos, donde lo dejaron en libertad.

La banda tenía un método bien definido: los choferes eran interceptados de madrugada, apuntados con armas, obligados a subir a vehículos y trasladados. Luego eran llevados junto a los vehículos a distintos puntos del conurbano y los liberaban horas después, muchas veces sin llevarse la carga y mostrando interés particular por los tractores de los camiones.

Entre los hechos investigados, un camionero de Salta denunció que el 12 de febrero lo asaltaron cuando paró a descansar a la altura de Baradero. Lo subieron al baúl de un coche y más tarde lo soltaron en la Ciudad de Buenos Aires, con la carga intacta.

También se registró un caso el 13 de enero a la altura de San Pedro, cuando otro camionero fue interceptado por asaltantes que se movilizaban en un Fiat Palio rojo. Esa vez, le dispararon al camión para obligarlo a frenar y lo cambiaron de vehículo antes de soltarlo en la Capital. El semirremolque quedó en el lugar del ataque, sin que toquen la mercadería.

El lugar allanado este martes

Otro hecho ocurrió el 17 de febrero, cuando un conductor que transportaba máquinas de panadería con su hermano paró en la playa de camiones de Baradero. Allí, cuatro hombres armados entraron a la cabina y los forzaron a acostarse detrás para rodar por la ruta. Más adelante, desengancharon el acoplado y, tras cubrirles las cabezas, los trasladaron a Capital y los dejaron en Mataderos.

Un día después, en la zona de Ramallo, otra víctima fue interceptada bajo la misma modalidad. A la altura del peaje de Lima, Gendarmería Nacional recibió el aviso de otro chofer y, al ver movimientos sospechosos entre un camión y un Volkswagen Polo, intervino. Hubo disparos y persecución, los asaltantes huyeron a pie y el camionero fue rescatado del baúl del auto, que había sido abandonado en el lugar.

Los detenidos

En ese vehículo se levantaron huellas que sirvieron para identificar a Lautaro Alberto García, de 18 años, alias “El Rata”. Este joven ya había sido detenido cuando los investigadores obtuvieron ese dato de las pericias: es que también era buscado por una causa de homicidio tramitada en la Justicia de Lomas de Zamora.

Entre los detenidos figura también Sebastián Nahuel Billordo, de 21 años, capturado en mayo.

A lo largo de los últimos meses, hubo varios allanamientos en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Se secuestraron camiones, un revólver, una pistola, vehículos con numeraciones adulteradas, una moto YBR 125 con pedido de secuestro, elementos vinculados a los hechos y siete celulares. La Justicia también incautó 1.150.000 pesos.

Los procedimientos contaron con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Nicolás, a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz, y de la UFI N°9 de Baradero, que conduce el fiscal Vicente Gómez.

Maier será indagado en las próximas horas, bajo la acusación de robo calificado automotor, en poblado y en banda.

