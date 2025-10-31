Crimen y Justicia

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Los involucrados, ambos con un frondoso prontuario, se enfrentaron hace diez días. La víctima tenía 41 años y el acusado, de 26, cayó en las últimas horas

Guardar
El detenido por un crimen
El detenido por un crimen callejero en La Plata

Un hombre de 41 años fue asesinado en una pelea que involucró disparos y ataques con arma blanca en una calle de La Plata, durante la noche del pasado 20 de octubre. Tras el crimen, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a instancias del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta al principal sospechoso, un joven de 26 años que intentaba regresar a su domicilio.

Según la reconstrucción policial, el homicidio ocurrió en la intersección de las calles 17 y 79, en el sur de la ciudad platense, cuando la víctima, identificada como Diego Juan Marcelo Retamal, y el acusado se enfrentaron en una situación que escaló desde la discusión hasta la violencia.

Ambos estaban armados, uno con un arma de fuego y el otro con un cuchillo, de acuerdo con la información compartida por fuentes oficiales.

Testigos y una filmación dieron cuenta de que era Retamal quien llevaba la pistola. Así, se enfrentó en la vía pública con el otro hombre, quien portaba el arma blanca. En ese intercambio, se escucharon al menos dos detonaciones. Luego, ambos forcejearon y el arma cayó al suelo; el hombre que tenía el cuchillo la recogió y le disparó a la víctima en el abdomen.

Retamal, residente de la zona, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado en estado grave y fue sometido a una intervención quirúrgica. Los médicos detectaron lesiones en el pulmón y en el hígado. Tras algunos días hospitalizado, falleció como consecuencia de las heridas.

La persona señalada como autor material del homicidio fue identificada como Agustín Maximiliano Juárez, de 26 años, quien vive en las inmediaciones. Según pudo saber este medio, algunos vecinos lo reconocieron por antecedentes vinculados a hechos delictivos en el barrio.

La investigación, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 del Departamento Judicial de La Plata -que dirige el fiscal Condomí Alcorta-, avanzó con el pedido urgente de detención para el principal sospechoso.

Personal de la comisaría 8ª de La Plata montó un operativo de vigilancia discreta cerca de la vivienda de Juárez y cuando detectaron su presencia, lo interceptaron antes de que pudiera ingresar a su casa.

Con antecedentes

El detenido cuenta con una serie de antecedentes penales. En los registros constan causas por daño, lesiones leves y lesiones agravadas, varias de las cuales involucran delitos cometidos durante los últimos dos años en la ciudad de La Plata, según los documentos policiales. También figura una certificación de antecedentes reciente emitida el 30 de mayo de este 2025.

En cuanto a Retamal, los registros judiciales muestran un largo historial delictivo con acusaciones por los delitos de portación ilegal de arma de uso civil, amenazas y lesiones. La primera de esas causas fue hace más de 20 años, en septiembre de 2002.

En su ficha también figura un perímetro de restricción dictado el año pasado por el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata, en el marco de un expediente caratulado por lesiones leves y amenazas.

La investigación del homicidio incluyó la recopilación de las imágenes de la cámara de seguridad que captó el episodio completo. El video también resultó relevante para identificar a quienes participaron en la pelea y el desarrollo del enfrentamiento, según fuentes policiales. En ese registro quedó evidenciado el momento en que el arma pasa de manos y el instante en que se produce el disparo mortal, según los reportes policiales.

De esta manera, el imputado permanece detenido y a disposición del fiscal Condomí Alcorta, quien lo indagará en las próximas horas.

Temas Relacionados

La PlataHomicidiosPolicía BonaerenseÚltimas noticiasfiscal Juan Cruz Condomí Alcorta

Últimas Noticias

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

La Justicia de La Pampa ratificó la condena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, por el delito de abuso genérico de autoridad

El policía que usó cuatro

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

Florencia Ibáñez, la amante del dueño de la droga robada y que derivó en los crímenes narco de las chicas como venganza, tildó de mentirosa a Celeste González Guerrero, la inquilina de la cada donde mataron a Lara, Brenda y Morena

“Se golpeaba la cabeza contra

El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

La PFA trasladó al detenido desde Bolivia hacia la Argentina, donde enfrentará a la justicia por los hechos ocurridos en 2019

El video de la extradición

El último video de la camioneta en la que circulaban los jubilados antes de su desaparición en Chubut

El vehículo en el que viajaban Pedro Kreder y Juana Morales pasó por Caleta Córdova durante la mañana sábado 11 de octubre. Desde entonces, nada se sabe de ellos

El último video de la

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

No había declarado cuando la indagaron y este jueves presentó un escrito con un punteo de lo que deseaba aclarar y un pedido: garantizar el contacto de sus hijos con sus tías.

Las conjeturas, el repuesto del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Valenzuela dijo que “en 2027

Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que se implemente la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

Atropellaron a un perro en Villa La Angostura y, en lugar de ayudarlo, lo arrojaron herido por un barranco

Tras una semana de frío, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian la desaparición forzada del

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

Así funciona la ilusión óptica de los colores que confunde al cerebro humano según dónde se mire

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

TELESHOW
La honestidad de Fede Bal

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”

Del teatro al rock: Gimena Accardi volvió a la actuación en el nuevo videoclip de Lisandro Skar

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi: moda, romance y hoteles cinco estrellas en Milán

Catalina Gorostidi contó el momento que atraviesa en su lucha contra los trastornos alimenticios: “Destrucción absoluta”

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”