Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

El detenido por un crimen callejero en La Plata

Un hombre de 41 años fue asesinado en una pelea que involucró disparos y ataques con arma blanca en una calle de La Plata, durante la noche del pasado 20 de octubre. Tras el crimen, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a instancias del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta al principal sospechoso, un joven de 26 años que intentaba regresar a su domicilio.

Según la reconstrucción policial, el homicidio ocurrió en la intersección de las calles 17 y 79, en el sur de la ciudad platense, cuando la víctima, identificada como Diego Juan Marcelo Retamal, y el acusado se enfrentaron en una situación que escaló desde la discusión hasta la violencia.

Ambos estaban armados, uno con un arma de fuego y el otro con un cuchillo, de acuerdo con la información compartida por fuentes oficiales.

Testigos y una filmación dieron cuenta de que era Retamal quien llevaba la pistola. Así, se enfrentó en la vía pública con el otro hombre, quien portaba el arma blanca. En ese intercambio, se escucharon al menos dos detonaciones. Luego, ambos forcejearon y el arma cayó al suelo; el hombre que tenía el cuchillo la recogió y le disparó a la víctima en el abdomen.

Retamal, residente de la zona, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado en estado grave y fue sometido a una intervención quirúrgica. Los médicos detectaron lesiones en el pulmón y en el hígado. Tras algunos días hospitalizado, falleció como consecuencia de las heridas.

La persona señalada como autor material del homicidio fue identificada como Agustín Maximiliano Juárez, de 26 años, quien vive en las inmediaciones. Según pudo saber este medio, algunos vecinos lo reconocieron por antecedentes vinculados a hechos delictivos en el barrio.

La investigación, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 del Departamento Judicial de La Plata -que dirige el fiscal Condomí Alcorta-, avanzó con el pedido urgente de detención para el principal sospechoso.

Personal de la comisaría 8ª de La Plata montó un operativo de vigilancia discreta cerca de la vivienda de Juárez y cuando detectaron su presencia, lo interceptaron antes de que pudiera ingresar a su casa.

Con antecedentes

El detenido cuenta con una serie de antecedentes penales. En los registros constan causas por daño, lesiones leves y lesiones agravadas, varias de las cuales involucran delitos cometidos durante los últimos dos años en la ciudad de La Plata, según los documentos policiales. También figura una certificación de antecedentes reciente emitida el 30 de mayo de este 2025.

En cuanto a Retamal, los registros judiciales muestran un largo historial delictivo con acusaciones por los delitos de portación ilegal de arma de uso civil, amenazas y lesiones. La primera de esas causas fue hace más de 20 años, en septiembre de 2002.

En su ficha también figura un perímetro de restricción dictado el año pasado por el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata, en el marco de un expediente caratulado por lesiones leves y amenazas.

La investigación del homicidio incluyó la recopilación de las imágenes de la cámara de seguridad que captó el episodio completo. El video también resultó relevante para identificar a quienes participaron en la pelea y el desarrollo del enfrentamiento, según fuentes policiales. En ese registro quedó evidenciado el momento en que el arma pasa de manos y el instante en que se produce el disparo mortal, según los reportes policiales.

De esta manera, el imputado permanece detenido y a disposición del fiscal Condomí Alcorta, quien lo indagará en las próximas horas.