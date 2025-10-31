Crimen y Justicia

Tenía pedido de captura por intento de homicidio, fue a un programa a defenderse y se terminó entregando en vivo

Emiliano Moyano está imputado por disparar contra una mujer en febrero de 2024 en Córdoba. Había estado casi diez años preso por robo calificado y fue absuelto en otra causa por homicidio

La escena, que tuvo lugar en vivo durante la transmisión de un programa de la televisión de Córdoba, sorprendió a la audiencia y a los propios conductores. En medio de un testimonio cargado de tensión, un hombre con pedido de captura vigente por intento de asesinato a una mujer, apareció en cámara para dar su versión de los hechos y afirmar su inocencia. Minutos después, sin embargo, terminó entregándose a la Policía.

Emiliano Moyano, acusado de tentativa de homicidio, se presentó este viernes en un móvil de El Show del Lagarto, el ciclo que emite El Doce. Lo hizo con un objetivo claro: hablar públicamente antes de quedar detenido. Según él, está siendo incriminado por un hecho con el que no guarda vínculo alguno y que, asegura, responde a un trasfondo de conflictos internos vinculados a la barra brava del club Instituto Atlético Central Córdoba.

“El 14 de octubre la Policía allanó mi casa, me apuntaron, rompieron todo. Me están persiguiendo como si yo hubiese hecho algo y no tienen pruebas. Quiero que me escuchen”, dijo frente a cámara. Moyano explicó que el caso por el que se encuentra imputado es un presunto ajuste de cuentas, ocurrido en febrero de este año, cuando una mujer recibió siete disparos.

Moyano declaró que lo acusan
Moyano declaró que lo acusan por la coincidencia entre el ataque y el crimen de sus primos ocurrido en febrero

El hecho estaría relacionado, siempre según su relato, con un episodio anterior: el homicidio de dos primos suyos, ocurrido durante el mismo mes, en el marco de una interna de la barra de Instituto.

“Me culpan porque pasó todo en la misma fecha en la que mataron a mis primos. Dicen que fue una venganza, pero yo no estuve ahí. Me están acusando injustamente”, sostuvo al aire. Su aparición no fue improvisada. Consciente de que estaba siendo buscado, decidió exponerse públicamente antes de ser detenido.

“Voy a entregarme porque soy inocente y no tengo nada que ver. Hay cámaras que muestran que no fui yo. Me están arruinando la vida y alejando de mi familia”, expresó mientras los camarógrafos lo enfocaban.

Moyano también se refirió a sus antecedentes judiciales. Reconoció haber sido condenado en el pasado por robo calificado y detalló que estuvo nueve años y ocho meses preso. “Me dieron casi diez años de prisión, pero del homicidio del que me acusaron fui absuelto porque no fui el responsable. Se demostró mi inocencia”, explicó. A su lado, su pareja lo escuchaba en silencio. Al finalizar su testimonio, se abrazaron frente a las cámaras.

Minutos más tarde de esa primera salida al aire, el movilero interrumpió la transmisión con la imagen de Moyano, siendo detenido por la policía de Córdoba. La entrega, concretada en vivo, quedó registrada en la transmisión.

Según se puede ver en las imágenes, los agentes policiales se acercaron hasta el lugar para efectuar la detención y luego trasladarlo directamente a una comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El caso por el que está siendo investigado permanece abierto y bajo análisis. La acusación en su contra apunta a que habría participado en el ataque a una mujer, quien recibió varios disparos de arma de fuego en circunstancias que aún se investigan. La conexión con el crimen de sus primos, que según Moyano fue utilizado como argumento para inculparlo, forma parte de las líneas que siguen los investigadores.

La decisión de presentarse ante las cámaras fue, según su testimonio, una forma de ejercer su defensa pública antes de enfrentar el proceso judicial. “Solo quiero que se sepa la verdad”, expresó.

La emisión rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre los televidentes, ya que no es habitual que un prófugo decida utilizar un medio de comunicación para presentarse ante la Justicia.

Por el momento, Emiliano Moyano permanece detenido, a la espera de que avance la investigación judicial. Su situación procesal será definida en los próximos días por las autoridades.

