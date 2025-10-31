Crimen y Justicia

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

La Justicia de La Pampa ratificó la condena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, por el delito de abuso genérico de autoridad

Guardar
Véneto, el bar donde se
Véneto, el bar donde se realizó la fiesta, ubicado a una cuadra de la comisaría (Foto: Infohuella)

La Justicia de La Pampa confirmó en las últimas horas la condena al policía que sacó a cuatro presos de una subcomisaría para que trabajaran en su casamiento, un caso que generó polémica en la provincia.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Impugnación Penal y ratificó la pena contra Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay, según informaron desde el Poder Judicial de La Pampa a través de sus canales oficiales y reprodujo el portal Infohuella.

De esta manera, Galván deberá afrontar un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad. Además, quedó inhabilitado el doble del tiempo de la condena para trabajar en cualquier cargo o empleo público.

La decisión estuvo a cargo de los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi, quienes rechazaron todos los planteos de la defensa, que había intentado anular la condena alegando irregularidades en el proceso y una supuesta falta de pruebas firmes.

Los magistrados destacaron que el juez de primera instancia, Andrés Olié, había dado un análisis minucioso de los testimonios de los agentes y de los presos, y que no hubo contradicciones graves entre los hechos expuestos en la acusación y los que finalmente se dieron por probados.

“El magistrado brindó fundamentos suficientes de por qué dio preponderancia a un testimonio por sobre otro”, sostuvo el tribunal, remarcando además la dificultad de obtener relatos claros por tratarse de detenidos.

Sentado, a la derecha de
Sentado, a la derecha de la imagen y debajo de un policía, el oficial inspector Galván durante el juicio en su contra (Foto: La Arena)

Los hechos probados

El 31 de mayo de 2024, Cristian Galván, entonces jefe de la subcomisaría de Lonquimay -un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa-, organizó su fiesta de casamiento en un pub ubicado a solo una cuadra de la dependencia policial.

Ese día, cuatro presos (Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez) bajo su custodia fueron llevados hasta el salón sin autorización judicial para cumplir tareas de mozos, asadores y encargados de la limpieza.

La acusación incluso detalló que uno se ocupó de hacer el asado principal, otro armó mesas, mientras que dos más sirvieron el almuerzo y levantaron la basura tras la fiesta.

También se informó que los detenidos fueron desde la subcomisaría hasta el lugar del evento caminando, algunos sin custodia. Y regresaron por sus propios medios a sus celdas luego de la celebración a la que asistieron alrededor de 35 personas.

De esa manera, su jornada de fuera de las celdas se extendió de 9 a 18 horas. Cabe remarcar que ninguno de ellos poseía autorización ese día para realizar diligencias fuera de la dependencia.

Lonquimay, el pueblo pampeano de
Lonquimay, el pueblo pampeano de 2 mil habitantes donde el comisario se casó y llevó a los presos de mozos

La causa penal se inició luego de que el episodio se volviera “un secreto a voces” en el pueblo y las autoridades tomaran intervención tras las actuaciones internas en la sede policial. El caso llegó a juicio, donde varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar.

Los testigos que declararon en el debate, entre ellos tanto otros policías como familiares y algunos propios invitados, ofrecieron versiones confrontadas sobre lo ocurrido, aunque el tribunal finalmente consideró que existió coincidencia entre el relato de los agentes y los testimonios de los presos sobre la participación forzada en el evento. La condena se conoció a fines de julio.

Las consecuencias para Galván no solo fueron penales. Además de la suspensión e inhabilitación, el fallo ordenó la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y estableció que el ex jefe policial debe fijar domicilio y someterse al control de un ente dedicado a la reinserción social durante dos años.

Temas Relacionados

La PampaLonquimayCristian Martín GalvánPolicía de La PampaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Los involucrados, ambos con un frondoso prontuario, se enfrentaron hace diez días. La víctima tenía 41 años y el acusado, de 26, cayó en las últimas horas

Una pelea a tiros y

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

Florencia Ibáñez, la amante del dueño de la droga robada y que derivó en los crímenes narco de las chicas como venganza, tildó de mentirosa a Celeste González Guerrero, la inquilina de la cada donde mataron a Lara, Brenda y Morena

“Se golpeaba la cabeza contra

El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

La PFA trasladó al detenido desde Bolivia hacia la Argentina, donde enfrentará a la justicia por los hechos ocurridos en 2019

El video de la extradición

El último video de la camioneta en la que circulaban los jubilados antes de su desaparición en Chubut

El vehículo en el que viajaban Pedro Kreder y Juana Morales pasó por Caleta Córdova durante la mañana sábado 11 de octubre. Desde entonces, nada se sabe de ellos

El último video de la

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

No había declarado cuando la indagaron y este jueves presentó un escrito con un punteo de lo que deseaba aclarar y un pedido: garantizar el contacto de sus hijos con sus tías.

Las conjeturas, el repuesto del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atropellaron a un perro en

Atropellaron a un perro en Villa La Angostura y en lugar de ayudarlo, lo arrojaron herido por un barranco

Tras una semana de frío, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

Milei dijo que hay “consenso absoluto” para la reforma laboral y afirmó: “La derrota de septiembre fue una bendición”

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

Con presencias y ausencias sugestivas, la CGT debatió cómo enfrentar la reforma laboral: no descartaron protestas

INFOBAE AMÉRICA
El cero, la idea revolucionaria

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

La ONU cuestionó la reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos anunciada por Donald Trump

El opositor José Daniel Ferrer aseguró que la resistencia cubana seguirá desde el exilio tras su expulsión de la isla

Decenas de familias colmaron la morgue de Río de Janeiro en busca de respuestas tras la redada contra el Comando Vermelho

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
Del teatro al rock: Gimena

Del teatro al rock: Gimena Accardi volvió a la actuación en el nuevo videoclip de Lisandro Skar

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi: moda, romance y hoteles cinco estrellas en Milán

Catalina Gorostidi contó el momento que atraviesa en su lucha contra los trastornos alimenticios: “Destrucción absoluta”

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara intentaron presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”