Triple femicidio en Florencio Varela y los videos de la casa del horror: había sangre hasta en los marcos de las puertas

La casa del triple femicidio en Florencio Varela

A un mes del triple femicidio en Florencio Varela, Infobae accedió a los videos que muestran el interior de la casa donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Se trata de una serie de grabaciones en las que ve en detalle cada ambiente del domicilio ubicado en la calle Chañar. También el patio, donde estaban enterrados los cuerpos torturados y descuartizados de las víctimas.

En las imágenes de la escena del crimen se ve un detalle que da cuenta de la brutalidad de los asesinatos: hay sangre en las paredes y hasta en los marcos de las puertas.

Los videos se conocen luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron los hechos pidieran las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de las chicas.

Triple crimen: el patio donde estaban enterradas las víctimas

Según determinaron en el expediente, las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a la casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Los asesinos, por ejemplo, le cortaron a Lara las cinco falanges de la mano izquierda antes de matarla y Morena, que fue estrangulada, tenía lesiones post mortem en varias partes del cuerpo. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sospechan que el triple femicidio habría sido ordenados desde Perú.

Las tres fueron encontradas en el patio de la vivienda. Se trata de un espacio de grandes dimensiones, cuyo video está adjunto en esta nota. En la grabación, de más de tres minutos de duración, se ve un gran desorden y el lugar donde los asesinos enterraron los cuerpos.

El interior del domicilio

Por el hecho hay 8 detenidos en Argentina y uno en Perú. En las últimas horas, los investigadores requirieron que los que están a disposición de la Justicia local permanezcan o sean enviados a cárceles bonaerenses o federale.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú y señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’. Justamente, este último espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Todos los imputados están acusados de delitos que van al desde el triple crimen agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento junto a la privación ilegal de la libertad de las víctimas hasta el encubrimiento agravado.

Triple crimen: manchas de sangre en las paredes de la casa del horror

Solo a las imputadas mujeres no les endilgaron la violencia de género que llevó a que el caso sea considerado femicidio. Por otra parte, todo se encuadra en un homicidio crimins causa: matar para ocultar otro delito.

En tanto, los peruanos Alex Ydone Castillo, David González Huamani y Manuel Valverde Rodríguez continúan prófugos, con circulares rojas de Interpol en su contra.

Los fiscales apuntaron en su planteo a “una convergencia intencional (delineada y planificada) previamente establecida”, donde los acusados “obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes” atacaron a Brenda, Morena y Lara “de forma deliberada, e inhumana” con actos de “indescriptible brutalidad física”.

Triple crimen: el living de la casa del horror

Con respecto al pase al fuero federal, “la muerte de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional", marcó la UFI de Homicidios de La Matanza.