Jubilados desaparecidos en Chubut: analizan la hipótesis de un “robo que salió mal” y preparan nuevos rastrillajes

La pareja de jubilados lleva desaparecida casi dos semanas

El descubrimiento de una llamada anónima que advirtió sobre un intento de robo sufrido por una pareja en la zona de Rocas Coloradas, en provincia de Chubut, modificó de manera sustancial el rumbo de la investigación por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69).

Recientemente, la fiscal Fabiola López analizó el testimonio de una persona que, según informó el ministro de Seguridad y Justicia chubutense, Héctor Iturrioz, aseguró haber escapado de un intento de asalto similar en el mismo sector. Este dato llevó a las autoridades a reconsiderar la hipótesis inicial y a ampliar de forma considerable el área de búsqueda.

A partir de estos elementos, el titular de la cartera confirmó que las fuerzas de seguridad trabajan sobre dos líneas principales: la posibilidad de una desaparición accidental y la de un homicidio. “La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio”, advirtió luego.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el funcionario señaló que “aparentemente fue un robo armado”. A pesar de esto, aclaró que los rastrillajes continúan porque consideró que “los cadáveres deben aparecer”, en caso de que hubieran sido víctimas de un “posible crimen”.

Los peritos descartaron signos de violencia en el vehículo

El terreno donde se desarrolla la búsqueda presenta dificultades extremas. Iturrioz describió el área como “un terreno pantanoso”, donde “una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente”. Además de los desafíos geográficos, la presencia de fauna salvaje complica aún más las tareas.

“Hoy encontramos un puma y hubo que, obviamente, dispararle para ahuyentarlo, pero también encontramos guanacos muertos por acción de los pumas a diario. Es una zona realmente complicada”, detalló el ministro. Ante la complejidad del terreno, la provincia gestionaría la incorporación de drones capaces de medir hasta 10 metros de profundidad para asistir en la búsqueda.

Por otro lado, la comunicación anónima sugirió que la pareja no habría llegado conduciendo su camioneta hasta el lugar donde finalmente fue hallado el vehículo, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a modificar la estrategia de rastrillaje.

Por este motivo, el nuevo operativo se desplegará hacia el norte de Rocas Coloradas, abarcando una extensión mayor y dejando atrás la presunción de un accidente en el punto donde apareció el automóvil.

Hasta el momento, Gendarmería Nacional, policías, bomberos, prefectos y voluntarios rastrearon aproximadamente 40 kilómetros a la redonda sin encontrar indicios ni evidencias de que la pareja haya transitado por la zona o sufrido un accidente allí. La falta de resultados en los operativos previos refuerza la necesidad de explorar nuevas hipótesis y áreas de búsqueda.

Los investigadores intuyeron que en el vehículo viajaba la pareja

A pesar de que esta semana los investigadores parecían haber dado con los primeros rastros de la pareja, esa línea investigativa se cayó este jueves. Luego de que las huellas que se encontraron en un camino cercano a donde quedó estancada la camioneta fueron peritadas, se concluyó que estas correspondían al paso de runners que entrenarían en el área.

En línea con esto, el ministro de Seguridad chubutense descartó que hubieran pedido auxilio en alguno de los refugios de la región. “Descartamos que eso fue así porque el domingo estaban llenos de gente, pero debíamos verificarlo. Y más porque cuando pasa el tiempo la hipótesis de la pérdida accidental va mutando a un posible homicidio o algún delito, intervención de alguna tercera persona", narró.

Según las declaraciones recopiladas por Diario Crónica, Iturrioz señaló que “hay evidencia objetiva que ilustra que no hubo intervención violenta. No en la camioneta. La camioneta se procesó en el lugar sin que nadie la toque”.

De igual forma, apuntó que “lo único que falta, que indica la lógica, no sabemos con precisión qué llevaban, faltan los celulares y quizá algún abrigo. Los abrigos tampoco están". Asimismo, planteó que la pareja habría tenido en mente pasar un día de campo, ya que en el vehículo hallaron provisiones, una carpa, sombrillas y bolsas de dormir.

No obstante, las autoridades todavía no descartaron la posibilidad de que los jubilados hubieran caminado por la zona en busca de ayuda. “No tenemos a ciencia cierta para dónde caminaron y cuánto pueden caminar. Hemos consultado a algunos profesionales, uno dice ‘pueden caminar siete kilómetros’, otro dice ‘veinte’“, explicó el ministro.

Respecto a la teoría de que les hubieran robado la camioneta, Iturrioz indico que “en la camioneta iban ellos dos, eso se presume”, y remarco que “en ninguna imagen se ve quién tripulaba la camioneta”. Asimismo, confirmó que había registros de que ambos se habían subido al vehículo para emprender el viaje, cuyo destino también sería desconocido.