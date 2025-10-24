Designaron nuevo juez y fiscal para la causa contra el novio de Lourdes de Bandana

Leandro Esteban García Gómez detenido

La causa judicial contra Leandro Esteban García Gómez por la presunta privación ilegítima de la libertad de su pareja, la cantante de Bandana Lourdes Fernández, tiene nuevo juez y fiscal. Ahora tomó intervención en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, subrogado por el juez Diego Javier Slupski y Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, bajo la titularidad de Silvana Russi.

Según indicaron fuentes judiciales, el expediente quedó formalmente radicado en ese fuero a partir de una resolución de la Cámara del Crimen, que dispuso sortear el caso luego de advertir el modo en que se inició la investigación.

En detalle, el legajo se originó a raíz de la denuncia presentada por la madre de la víctima ante la Oficina Central Receptora de Denuncias, organismo dependiente de la Secretaría de Acceso a Justicia de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, la denuncia fue remitida vía correo electrónico a la Comisaría 14-B, lo que activó el proceso de sorteo habitual para estos casos.

En este contexto, quedó designado tanto el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 como la Fiscalía N°43 para llevar adelante la investigación y la indagatoria del acusado, que se espera que declare en las próximas horas.

Fuentes vinculadas al caso precisaron a Infobae que la intervención de la Justicia Nacional se produjo porque las actuaciones arribaron desde una jurisdicción diferente.

En las próximas horas, García Gómez será llevado a declarar como imputado ante el juzgado de Diego Javier Slupski, con la fiscalía de Silvana Russi tomando vista del expediente. Se espera que ambas partes definan los pasos a seguir tras la audiencia de indagatoria, mientras continúan las diligencias judiciales en curso.

Esta mañana, el sospechoso fue imputado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28.

Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento de del imputado. La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.

En el sanatorio la revisaron hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

García Gómez no estaba en el domicilio al momento del hallazgo de la mujer, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Según trascendió, fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana. Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME