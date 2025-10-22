Crimen y Justicia

Cómo buscan a los jubilados desaparecidos en Chubut y qué encontraron en su camioneta

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan 11 días desaparecidos. El fiscal sobrevoló la zona. Investigan si fueron víctimas de un delito o un accidente

Así se sobrevoló la zona donde hallaron la camioneta

Se cumplen 11 días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que son buscados intensamente en la provincia de Chubut, pero todavía su paradero es un misterio y la única pista que tienen los investigadores es el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaba la pareja en una zona de difícil acceso.

Por lo pronto, la Justicia lleva adelante una investigación para determinar si la desaparición se debe a un accidente o si está vinculada a un delito, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un comunicado emitido ayer.

El fiscal Jefe de la provincia, Cristian Olazábal, sobrevoló en un helicóptero de la Prefectura Naval la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, el sector donde fue hallada la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba la pareja. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó el funcionario.

En ese sentido, se desplegaron una serie de procedimientos para reconstruir con precisión los movimientos previos de las dos personas, así como las circunstancias que rodean su caso.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, explicó que la camioneta se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en medio de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, destacando que en el interior se hallaron pertenencias personales de los dos jubilados.

La búsqueda de los jubilados en Chubut

Después de algunos días del hallazgo, los investigadores rompieron una ventana y observaron que el auto no fue vandalizado, aunque descubrieron un dato que inquieta: faltan los celulares de los desaparecidos.

De acuerdo con lo que trascendió, encontraron ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible.

Según la reconstrucción que hicieron las autoridades, la secuencia comenzó a delinearse el lunes 13 a la noche, cuando la hija de Morales, Aldana, realizó la denuncia de desaparición de su madre en dependencias de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Provincia.

El personal policial notificó de inmediato al fiscal de turno y se activó el protocolo específico para este tipo de casos. De acuerdo al testimonio de la familia y el informe oficial del MPF, en ese momento solo se sabía que Morales había planeado salir de vacaciones con un hombre a quien sus allegados conocían únicamente por un apodo.

No fue sino hasta el miércoles 15 cuando la División de Investigaciones logró identificarlo como Kreder, quien tampoco se hallaba en su domicilio y, según registros, había partido de viaje acompañado por Juana Inés.

El fiscal Jefe antes de
El fiscal Jefe antes de abordar el helicóptero de Prefectura (mpfchubut.gov.ar)

Mediante cámaras de seguridad de una casa vecina, se logró saber que la mujer llegó a la casa de Pedro el jueves 9 a las 20, bajó una reposera y una conservadora. El análisis de antenas de telefonía celular, establece que la última antena en captarlos es de Caleta Córdova. Se analizaron las cámaras de seguridad de esa localidad, constatándose que pasó la camioneta de Pedro por allí, el sábado 11 a las 10 hs de la mañana, en sentido sur a norte.

Este dato corroboró una versión posible: Juana iba a pasar el fin de semana a Camarones. Fue entonces cuando se inició la búsqueda por la Ruta Provincial Nº1, comunicó el MPF.

Los procedimientos abarcaron rastrillajes en la zona, con la participación de la división canes, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a agentes de policía. Los trabajos no arrojaron resultado, pese al despliegue en el terreno.

El viernes 17, la fiscal Fabiola López intervino en los vuelos de reconocimiento realizados con aviones del aeroclub.

En uno de esos sobrevuelos, a 45 kilómetros de Caleta Córdova, en un zanjón ubicado en una estancia, el equipo visualizó un vehículo de características similares a la camioneta buscada. Un grupo con vehículos 4x4 se dirigió al sitio y comprobó que se trataba de la camioneta, propiedad de Kreder, que estaba cerrado y sin ocupantes.

A partir de ese hallazgo, se implementó una nueva búsqueda localizada con canes de rastreo y se puso en vigor el protocolo federal de búsqueda SIFEBU.

Las tareas se vieron afectadas por el intenso viento en la zona, que alteró la dispersión de los olores y redujo la efectividad del trabajo canino, favoreciendo que los animales se desplazaran erráticamente en el área. El operativo se amplió a través de un “rastrillaje por cuadrículas”, lo que implicó revisar minuciosamente las estancias, puestos y construcciones rurales en cada sector, siempre sin resultados positivos.

Se mapearon grietas y cañadones desde las 9:30 a 11:30, con resultados negativos. Luego, Olazabal regresó al lugar en un vehículo”, señaló el MPF. También se usaron drones para abarcar el área, pero por el momento todo sigue siendo un misterio.

La camioneta

Tras el descubrimiento de la camioneta, la Fiscalía solicitó la intervención de la Unidad Especial de Criminalística. Los expertos forenses rompieron un cristal para acceder al interior y recolectaron las pertenencias de la pareja.

La camioneta de la pareja

La camioneta de Pedro permanece secuestrada como parte de la investigación. Una vez finalizadas las medidas de prueba, se autorizó a la familia a retirarla del lugar. Para ello se llevó a un cerrajero al campo, que generó una nueva llave, se encendió y trasladó a una comisaría donde estará a resguardo mientras lo requiera la investigación.

El Ministerio Público Fiscal informó que se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre la desaparición de la pareja, sin descartar ni un accidente ni la comisión de un hecho delictivo.

Mientras los organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan con la búsqueda de los desaparecidos, la Fiscalía desarrolla medidas investigativas complementarias, como allanamientos y entrevistas a posibles testigos, herramientas consideradas fundamentales para precisar las circunstancias que rodean la desaparición de Morales y Kreder.

